Venus Williams "begeistert" von ihrer unerwarteten Teilnahme am gemischten Doppel in Wimbledon

Die 42-Jährige hat seit fast einem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestritten, hat sich aber mit Jamie Murray, dem Bruder des dreimaligen Grand-Slam-Siegers Andy Murray, zusammengetan, um im gemischten Doppel anzutreten.

Venus hatte zuvor erklärt, dass sie in dieser Woche nicht teilnehmen würde, bat aber in letzter Minute um eine Wildcard für Murray, und so wurde das Paar am Mittwoch in die Auslosung des gemischten Doppels aufgenommen.

Das beliebte Paar, das von den Zuschauern angefeuert wurde, überraschte sich selbst, als es am Freitag Alicja Rosolska und Michael Venus mit 6-3 6-7(7) 6-3 besiegte.

"Ich hatte keinen Plan, wie ich spielen sollte. Ich habe den Rasen gesehen und war aufgeregt", sagte Williams.

"Ich war bei den French Open, es ist eine schöne Veranstaltung, aber mein Herz schlug nicht auf dieselbe Weise. Nicht, dass ich spielen könnte, aber ... Ich hatte keine Pläne. Deshalb habe ich (Murray) in letzter Minute gefragt."

Wimbledon 'Priorität'

In ihrer Karriere hat Williams fünfmal den Wimbledon-Titel im Dameneinzel und sechsmal den Doppeltitel gewonnen, doch im gemischten Doppel war sie noch nie erfolgreich - 2006 verlor sie im Finale.

Ihr Partner Murray hat fünf Titel im gemischten Doppel gewonnen, darunter zwei in Wimbledon in den Jahren 2007 und 2017.

Am Freitag schien es zwischen den beiden zu klappen, denn Murray dominierte mit seinem Aufschlag und Venus spielte am Netz stark.

"Es ist eines der wenigen, die ich noch nicht gewonnen habe, also lege ich hier normalerweise etwas mehr Wert darauf", fügte Williams hinzu.

Genau wie bei ihrer Schwester, der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams, ist zu befürchten, dass dies eines der letzten Male sein könnte, dass die Fans Venus in Wimbledon sehen können. Die 40-jährige Williams verlor ihr Erstrundenmatch am Dienstag gegen die Französin Harmony Tan.

Aber obwohl sie nicht erwartet, jedes Match zu gewinnen, sagt sie, sie sei einfach glücklich, wieder auf höchstem Niveau zu spielen.

"Es war definitiv super in letzter Minute. Ich habe mich einfach von Serena inspirieren lassen. Wie ich schon sagte, es war unglaublich. Ich war einfach so glücklich, dass ich heute so viel Hilfe hatte", sagte sie.

Die beiden treffen nun im Achtelfinale am Sonntag auf das britische Duo Alicia Barnett und Jonny O'Mara.

Quelle: edition.cnn.com