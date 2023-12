USWNT qualifiziert sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Drei Jahre später, am 7. Juli 2022, machten die USA den ersten Schritt zur Titelverteidigung und sicherten sich einen Platz bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.

Mit einem 5:0-Sieg gegen Jamaika bei der Concaf W Championship am Donnerstag und dem 3:0-Sieg von Haiti gegen Mexiko im zweiten Spiel des Tages sicherte sich die USWNT das Weiterkommen.

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft, und die USA haben sich einen dieser Plätze gesichert.

Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen liegen sie derzeit an der Spitze ihrer Gruppe, vor Haiti, Jamaika und Mexiko.

Dominante Kraft

Seit der ersten Frauen-Weltmeisterschaft 1991 haben die USA vier Turniere gewonnen, eines als Zweiter und drei als Dritter abgeschlossen und sich damit immer wieder als beste Mannschaft der Welt erwiesen.

Neben den etablierten Stars wie Alex Morgan und Megan Rapinoe - die mit der Medal of Freedom ausgezeichnet wurde und nicht für die Auswahl zur Verfügung stand - sind in der jüngsten Ausgabe der USWNT viele junge Spielerinnen dabei.

Gegen Jamaika eröffnete die 21-jährige Sophia Smith mit zwei Toren innerhalb der ersten acht Minuten das Spiel, während die 20-jährige Trinity Rodman mit ihrem fünften Treffer den Sieg perfekt machte und zur jüngsten USWNT-Torschützin in der WM- oder Olympia-Qualifikation seit 2008 wurde.

"Als junge Spielerin in diesem Team kann es natürlich ein wenig einschüchternd sein, aber ich glaube, ich habe mein Selbstvertrauen gefunden und das Gefühl, dass ich auf dem Feld ich selbst sein kann", sagte Smith laut ESPN.

"Das ist es, was ich tue, und mein Team hat mich dabei sehr unterstützt.

Der Sieger der Concacaf W Championship ist automatisch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert, wo die USWNT nach Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Gold hoffen wird.

"2023 ist unser Ziel! Wir wollen auch 2024, also haben wir in den nächsten Spielen noch einiges zu tun. Next up: USA gegen MEX am 11. Juli", twitterte Morgan nach dem Spiel.

Die Zweit- und Drittplatzierten der Concacaf W Championship spielen nächstes Jahr um den letzten Olympia-Platz der Region.

Quelle: edition.cnn.com