US-Regierung sagt, dass Brittney Griner zu Unrecht in Russland festgehalten wurde

Das SPEHA-Büro leitet und koordiniert die diplomatischen Bemühungen der Regierung um die Freilassung von Amerikanern, die zu Unrecht im Ausland festgehalten werden, und die Verlagerung zu diesem Büro bedeutet mehr Flexibilität bei den Bemühungen um ihre Freilassung, da sie nicht unbedingt auf den Verlauf der russischen Gerichtsverfahren warten müssen.

Carstens und sein Team spielten letzte Woche eine wichtige Rolle bei der Freilassung des US-Bürgers und Marine-Veteranen Trevor Reed aus Russland.

"Wenn es um unsere Bemühungen geht, Amerikaner zu befreien, ist der Sonderbeauftragte des Präsidenten für Geiselangelegenheiten, Botschafter Carstens, bereit, überall hinzugehen und mit jedem zu sprechen, wenn dies bedeutet, dass wir in der Lage sind, einen Amerikaner nach Hause zu bringen und ihn mit seiner Familie zu vereinen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Montag.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Dienstag, die Entscheidung, Griner als zu Unrecht inhaftiert einzustufen, sei "in Abstimmung mit dem Geiselunterhändler [Carstens] und dem Außenministerium" getroffen worden.

"Aber typischerweise, und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, um den Raum für ein Ergebnis zu lassen, das wir alle wollen und wünschen, nämlich sie und alle anderen Amerikaner, die zu Unrecht festgehalten werden, nach Hause zu bringen, sprechen wir normalerweise nicht ausführlich darüber", sagte sie.

Griners Agentin, Lindsay Kagawa Colas, sagte in einer Erklärung: "Brittney wird seit 75 Tagen festgehalten und wir erwarten, dass das Weiße Haus alles Notwendige tut, um sie nach Hause zu bringen."

Ein WNBA-Sprecher sagte, die Liga betrachte die Nachricht vom Dienstag als eine "positive Entwicklung und einen nächsten Schritt, um sie nach Hause zu bringen".

Zusätzlich zur Arbeit der Biden-Administration arbeitet das Richardson Center, das sich privat für die Familien von Geiseln und Gefangenen einsetzt und daran beteiligt war, Reed nach Hause zu bringen, auch im Namen der Familie Griner, um ihre Freilassung zu erreichen.

"Ich kann bestätigen, dass Gouverneur Richardson und das Richardson Center tatsächlich im Namen von Brittneys Familie arbeiten, um ihre sichere Rückkehr zu gewährleisten. Aufgrund der laufenden Bemühungen und Empfindlichkeiten konzentrieren wir uns derzeit eher auf die Arbeit als auf Gespräche", sagte Mickey Bergman, der Vizepräsident und Geschäftsführer des Richardson Center, in einer Erklärung gegenüber CNN.

Griner, zweifache Olympiasiegerin und Star des WNBA-Teams Phoenix Mercury, wurde im Februar auf einem Moskauer Flughafen verhaftet und von den russischen Behörden beschuldigt, erhebliche Mengen eines Betäubungsmittels geschmuggelt zu haben - ein Vergehen, das mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

In der Offseason der WNBA spielt sie für den russischen Spitzenklub UMMC Ekaterinburg.

Am Dienstag teilte die WNBA mit, dass sie Griner, die siebenmalige All-Star-Spielerin, in der Saison 2022 mit ihren Initialen und ihrer Trikotnummer (42) an der Seitenlinie aller 12 Heimplätze ehren wird. Griner wird außerdem ihr volles WNBA-Gehalt erhalten, teilte die Liga mit.

"Zu Beginn der Saison 2022 steht Brittney an der Spitze unserer Aktivitäten im Basketball und in der Gesellschaft", sagte WNBA-Commissioner Cathy Engelbert in einer Erklärung.

"Wir arbeiten weiter daran, Brittney nach Hause zu bringen und sind dankbar für die Unterstützung, die die Gemeinschaft BG und ihrer Familie in dieser außerordentlich schwierigen Zeit entgegengebracht hat."

Die Liga stehe in ständigem Kontakt mit der US-Regierung, sagte der WNBA-Sprecher am Dienstag.

In der vergangenen Saison belegte Griner den zweiten Platz bei der Wahl zur wertvollsten Spielerin. Die 1,90 Meter große Centerin führte die Mercury in die WNBA-Finals, wo Phoenix in vier Spielen gegen Chicago Sky verlor.

Die WNBA-Saison beginnt am Freitag, und Phoenix startet mit einem Heimspiel gegen die Las Vegas Aces in die Saison.

Die russischen Behörden reagierten nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar zur neuen Einstufung des Falles Griner durch das Außenministerium.

Brian Todd und Donald Judd von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com