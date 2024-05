Ungewöhnliche Begebenheit: Caitlin Clark hat 13.000 Fans bei ihrem Heimspiel in der Vorsaison gegen die Indiana Fever, die mit 83:80 gewinnen.

Im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis war die Begeisterung so groß, dass man gar nicht merkte, dass es sich um ein Vorsaisonspiel handelte. Die Menge tobte, als Clark in der ersten Halbzeit mit einem Drive Layup ihren ersten Heimtreffer erzielte.

Am Ende konnte Clark 12 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists beisteuern, aber ihre Trefferquote ließ mit 4 von 12 aus dem Feld und 2 von 9 aus dem Feld zu wünschen übrig.

Im Gespräch mit Reportern nach dem Spiel gab sie zu: "Ehrlich gesagt, war ich nicht sehr effektiv". Sie war jedoch stolz auf ihre Fähigkeit, den Ball zu verteilen und ihre Mitspielerinnen zu finden, und fügte hinzu: "Ich bin auf jeden Fall bis zum Korb vorgedrungen, und ich hätte gerne noch ein paar mehr Dreier getroffen, aber so ist das manchmal mit dem Schießen.

Clark fügte hinzu: "Wir haben uns gut von unserem anfänglichen Kampf erholt. Natürlich wollen wir nicht langsam anfangen, aber es ist toll, dass wir reagieren, die Führung zurückerobern und bis zum Ende kämpfen konnten."

NaLyssa Smith zeigte eine herausragende Leistung und führte die Fever mit 21 Punkten und sechs Rebounds an, als das Team Mitte des zweiten Viertels einen 15-Punkte-Rückstand wettmachte und nicht mehr zurückschlug.

Als Nummer eins des diesjährigen WNBA-Drafts sorgte Clark mit ihrer rekordverdächtigen Leistung bei den Iowa Hawkeyes für eine Welle der Begeisterung im Frauenbasketball.

Die 13.028 Zuschauer - etwa das Dreifache von Indianas durchschnittlicher Zuschauerzahl von 4.000 in der Vorsaison - waren Zeuge der lebhaften Darbietung, und Clark spürte die Energie deutlich und betonte die Bedeutung der heimischen Fans für das Team.

Mit einem freudigen Tonfall sagte sie: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, in einer vollen, lebhaften Arena zu spielen. Ich fand es toll, neben vielen Fever-Fans auch einige Leute in Iowa-Kleidung zu sehen. Ein Saisonvorbereitungsspiel an einem Donnerstagabend mit 13.000 Zuschauern? Das ist schon bemerkenswert!"

Während sich die Fever auf ihren WNBA-Saisonauftakt am Dienstagabend in der Mohegan Sun Arena gegen die Connecticut Sun vorbereiten, haben sie am 16. Mai auch ein Heimspiel gegen die New York Liberty. Es liegt auf der Hand, dass die Unterstützung der heimischen Fans eine entscheidende Rolle spielen wird, wie Clark mit Nachdruck feststellte: "Es ist erstaunlich - 13.000 Zuschauer bei einem Saisonvorbereitungsspiel sind ein äußerst ungewöhnliches Ereignis!"

