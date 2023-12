Unfassbare Tragödie". Die Fußballwelt trauert um die Opfer des Stadionunglücks in Indonesien

Bei der tödlichsten Stadionkatastrophe der Welt sind nach Angaben der indonesischen Behörden noch immer mehr als 300 Menschen verletzt, und es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

"Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die bei diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Erklärung.

"Gemeinsam mit der FIFA und der weltweiten Fußballgemeinschaft sind unsere Gedanken und Gebete in dieser schweren Zeit bei den Opfern, den Verletzten und dem Volk der Republik Indonesien, der Asiatischen Fußballkonföderation, dem Indonesischen Fußballverband und der Indonesischen Fußballliga", sagte er.

Nach der 2:3-Niederlage der Heimmannschaft Arema FC bei einem Spiel in der Stadt Malang in Ostjava kam es auf der Tribüne zu Zusammenstößen zwischen Anhängern von Arema FC und dem rivalisierenden Verein Persebaya Surbaya, zwei der größten Fußballmannschaften Indonesiens, so die Polizei.

Die Anhänger der unterlegenen Mannschaft seien daraufhin auf das Spielfeld "eingedrungen" und die Polizei habe Tränengas abgefeuert, was zu einem Fanauflauf geführt habe, bei dem einige Menschen erstickt seien, sagte der Polizeichef von Ostjava, Nico Afinta, auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel.

Unter den Toten seien auch zwei Polizeibeamte, sagte der Polizeichef und fügte hinzu, dass das Gedränge entstand, als die Fans zu einem Ausgangstor flüchteten.

Fußballvereine in aller Welt gedenken der Toten.

Der spanische Fußballverband La Liga kündigte in einer Erklärung an, dass bei den fünf für Sonntag und Montag angesetzten Spielen sowie bei den zehn Spielen in der darauffolgenden Woche eine Schweigeminute abgehalten wird, während viele englische Premier-League-Vereine in Tweets den Opfern der Katastrophe gedachten.

Auch der FC Liverpool, der 1989 im Hillsborough-Stadion in Sheffield den Tod von 96 Anhängern zu beklagen hatte, gehörte dazu.

"Wir sind zutiefst betrübt über die Ereignisse im Kanjuruhan-Stadion in Malang, Indonesien. Die Gedanken aller Mitglieder des Liverpool Football Club sind in dieser Zeit bei allen Betroffenen", twitterte Liverpool.

"Wir sind zutiefst betrübt, als wir von den Ereignissen im Kanjuruhan-Stadion in Malang, Indonesien, erfahren. Zusammen mit allen, die durch den Fußball eine Verbindung zu uns finden, sind unsere Gedanken bei allen, die von dieser Tragödie betroffen sind", twitterte der englische Verein Arsenal.

Unterdessen entschuldigte sich Gilang Widya Pramana, der Präsident des gastgebenden Vereins Arema FC, in einer Erklärung auf der Vereinswebsite.

"Als Präsident des Arema FC entschuldige ich mich bei allen Einwohnern von Malang, die von diesem Vorfall betroffen waren. Ich bin sehr besorgt und verurteile die Ausschreitungen im Kanjuruhan-Stadion, die mehr als hundert Todesopfer gefordert haben, aufs Schärfste", sagte er.

"Ich empfinde tiefe Trauer und mein Beileid für die Aremania, die Opfer der Kanjuruhan-Katastrophe wurden, und hoffe, dass den Familien der Hinterbliebenen Mut zugesprochen wird", fügte er hinzu.

Gilang sagte, er habe die Leitung des Arema FC angewiesen, sich mit dem Gesundheitszentrum, das die Opfer behandelt, abzustimmen, und sagte seine volle Unterstützung für die laufenden polizeilichen Ermittlungen zu.

"Wir unterstützen die polizeilichen Ermittlungen voll und ganz und bitten die Beteiligten, sich zurückzuhalten, bis das Problem geklärt ist", sagte er.

Der indonesische Fußballverband (PSSI) hat alle Spiele in der kommenden Woche ausgesetzt und dem Arema FC für den Rest der Saison die Ausrichtung von Spielen untersagt.

Indonesien wird im nächsten Jahr die FIFA U20-Weltmeisterschaft ausrichten und bewirbt sich um die Asienmeisterschaft 2023.

Der Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, sagte in einer Erklärung: "Ich bin zutiefst schockiert und traurig über diese tragische Nachricht aus dem fußballbegeisterten Indonesien. Im Namen der AFC und der asiatischen Fußballfamilie spreche ich den Familien und Freunden der Opfer unser tief empfundenes Beileid aus, wünsche den verletzten Fans baldige Genesung und unterstütze den Indonesischen Fußballverband (PSSI) und die Vereine."

"Die Gedanken und Gebete der asiatischen Fußballfamilie sind in diesem sehr schwierigen Moment bei der indonesischen Fußballfamilie", fügte er hinzu.

Eine der schlimmsten Stadionkatastrophen der Geschichte

Das in Ostjava gelegene Kanjuruhan-Stadion wird hauptsächlich für Fußballspiele genutzt und hat eine Kapazität von schätzungsweise 38.000 Zuschauern.

Nach Angaben des Ministeriums wurden für das Spiel am Samstag jedoch 42.000 Eintrittskarten ausgegeben.

"Wir hatten mit den (großen) Zuschauerzahlen gerechnet und vorgeschlagen, das Spiel am Nachmittag abzuhalten, aber es wurde am Abend ausgetragen", sagte der indonesische Minister für Sicherheit Mahfud MD in einem Beitrag auf seinen offiziellen Social-Media-Konten.

Er fügte hinzu, dass das Stadion "über seine maximale Kapazität hinaus gefüllt" worden sei.

"Unsere Vorschläge wurden nicht erfüllt. Ich möchte auch betonen, dass es sich bei den Fans auf dem Platz um die des Arema FC handelt."

In der Vergangenheit ist es bei Spielen in Indonesien immer wieder zu Ausschreitungen gekommen, wobei die starke Rivalität zwischen den Vereinen manchmal zu Gewalt unter den Anhängern führte.

"Alle Sportvereine (in Indonesien), die zwischen den Städten konkurrieren, sind immer heftig", sagte der indonesische Fußballanalytiker Dex Glenniza gegenüber CNN, der darauf hinwies, dass es den Anhängern von Arema und Persebaya "verboten" sei, die Stadien des jeweils anderen zu besuchen.

"Damit sollen Reibereien und Zusammenstöße zwischen den Anhängern vermieden werden", sagte er. "Aber es gibt immer noch viele Zwischenfälle zwischen den Anhängern, die meisten davon abseits des Spielfeldes."

Heather Chen, Raja Razek, Jake Kwon und Kareem El Damanhoury von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com