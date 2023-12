UConn spielt gegen South Carolina im NCAA-Basketball-Meisterschaftsspiel der Frauen

Durch den 63:58-Sieg hat Huskies-Cheftrainer Geno Auriemma die Chance auf seinen 12. Titel.

"Zum Glück für uns hatte Stanford nicht sein bestes Material, und wir haben ein paar wichtige Spiele gemacht, und wie durch ein Wunder spielen wir am Sonntagabend", sagte er nach dem Spiel.

Auriemmas erster Titel stammt aus dem Jahr 1995. Sein letzter war 2016.

UConn kam frisch von einem spannenden 91:87-Sieg über den als Nummer 1 gesetzten North Carolina State nach doppelter Verlängerung im Elite Eight in die Nacht. Es war das erste Mal in der Geschichte des NCAA-Turniers der Frauen, dass ein Spiel in den Elite Eight oder darüber hinaus eine doppelte Verlängerung benötigte.

Die Huskies zogen am Freitagabend zum 14. Mal in Folge in das Final Four ein - ein Spiel, in dem zwei der erfolgreichsten NCAA-College-Basketballtrainer aufeinander trafen.

Erneut traf UConn auf eine gesetzte Nummer 1. Diesmal war es Stanford.

"Wir haben heute Abend nicht sehr gut gespielt, und ich glaube, wir hatten wirklich Probleme, unsere Offensive zu spielen", sagte Stanfords Trainerin Tara VanDerveer. "Ich denke, wir haben uns einige Wunden selbst zugefügt, und das war enttäuschend", sagte sie.

VanDerveer, 68 Jahre alt, ist seit mehr als 40 Jahren Trainerin auf College-Ebene. Ihre ersten beiden Titel mit Stanford holte sie in den frühen 1990er Jahren. Ihren dritten holte sie im vergangenen Jahr gegen das als Nummer 3 gesetzte Arizona und beendete damit eine 29-jährige Wartezeit.

Haley Jones, mit 20 Punkten Stanfords beste Werferin, schloss sich der Meinung ihres Trainers an.

"Ich denke, wir hätten härter zuschlagen und besser abschirmen können. ... Aber ich denke, wir haben viel ungesagt gelassen, und deshalb ist es schwer, die Pille zu schlucken, wenn man das Spiel mit dem Gefühl verlässt, dass man als Team nicht sein Bestes gegeben hat", sagte Jones. "Aber man muss Connecticut Anerkennung zollen. Sie sind ein großartiges Team mit einem großartigen Trainer, hatten einen großartigen Spielplan, und ich denke, sie haben ihn sehr gut umgesetzt.

Die Huskies, die mit einer Bilanz von 29:5 in die Partie am Freitag gingen, hatten in dieser Saison aufgrund von Krankheiten und Verletzungen elf verschiedene Startaufstellungen. Dennoch gehen sie als Nummer 2 der Setzliste in das NCAA-Turnier.

"Ich wusste, dass es ein sehr umkämpftes, etwas träges Spiel werden würde", sagte Paige Bueckers, die mit 14 Punkten UConns Topscorerin war. "Beide Teams wollen die nationale Meisterschaft gewinnen. Es ist ein Final Four-Spiel, also wird jeder alles geben."

Boston führt Gamecocks mit 23 Punkten und 18 Rebounds an

Im ersten Halbfinalspiel am Freitag im Target Center in Minneapolis besiegte die Nummer 1 der Setzliste South Carolina Louisville, ebenfalls eine Nummer 1 der Setzliste, mit 72:59.

Für South Carolina war es die vierte Final Four-Teilnahme in den letzten sieben NCAA-Turnieren. Vor Freitagabend hatte das Team laut Gamecocksonline.com in diesem NCAA-Turnier nur 41,2 Punkte pro Spiel zugelassen.

Junior Forward Aliyah Boston - die nationale Spielerin des Jahres, die in dieser Saison die beste Scorerin und Rebounderin der Gamecocks war und im Durchschnitt ein Double-Double erzielte - beendete das Spiel am Freitag mit 23 Punkten und 18 Rebounds.

Die Gamecocks, die in dieser Saison sowohl Stanford als auch UConn geschlagen haben, gewannen 2017 den nationalen Titel.

South Carolinas Cheftrainerin Dawn Staley hat das Team in den letzten sechs Turnieren vor Freitag zu drei NCAA Final Fours geführt - und zur nationalen Meisterschaft 2017.

"Wenn du um eine nationale Meisterschaft spielst, ist es das Team, das schnell zu seinen Gewohnheiten kommt und dort bleiben kann", sagte Staley am Freitag. "Wer auch immer es also ist, man muss durch eine Qualitätsmannschaft gehen, um eine nationale Meisterschaft zu gewinnen."

Jeff Walz, Cheftrainer der Louisville Cardinals, hatte in seiner 15. Saison bereits drei Mal das Final Four erreicht und zwei Mal die nationalen Titelkämpfe. Seine Bilanz bei NCAA-Turnierspielen lautet 33:12.

Jill Martin von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com