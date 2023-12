UCLA und USC treten der Big Ten-Konferenz bei und bringen die College-Sportlandschaft ins Wanken

Die beiden südkalifornischen Spitzenuniversitäten UCLA und USC haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie mit Beginn der Saison 2024-25 die Pac-12 Conference verlassen und in die Big Ten Conference wechseln werden, was die Landschaft des Collegesports grundlegend verändern wird.