Highlights der Geschichte

U.S. Open 2016: Rookie Landry stellt Rekord in Oakmont auf

Rookie Landry stellt bei seinem Debüt einen Rekord auf

Spielt 66 in der ersten Runde in Oakmont

Spieth schießt 72, McIlroy spielt 77

Schlechtes Wetter hat das Turnier unterbrochen

Der PGA-Tour-Rookie, der zum ersten Mal an einem der vier größten Golfturniere teilnimmt, übernahm am Freitag die frühe Führung bei den wetterbedingten U.S. Open.

Seine 66 Schläge bei vier unter Par sind das niedrigste Ergebnis, das in der ersten Runde auf dem schwierigen Oakmont-Kurs erzielt wurde, seit er neun Mal Gastgeber des nationalen amerikanischen Golfturniers war.

Der 28-Jährige übertraf sogar das legendäre Duo Ben Hogan (1953) und Gary Player (1973), als er am frühen Freitagmorgen auf den Platz zurückkehrte und einen 10-Fuß-Birdie-Putt versenkte.

Es war sein einziger Schlag an diesem Tag - Landry wird seine zweite Runde am Samstag beginnen.

"Ich werde jetzt Wäsche waschen und ein Nickerchen machen", sagte der Texaner, nachdem er sein bestes Ergebnis in dieser Saison erzielt hatte.

Landry, der in der Weltrangliste auf Platz 624 geführt wird, hat in seiner ersten PGA-Tour-Kampagne bei 11 Starts sechs Mal die halbe Runde verpasst, wobei er als bester Spieler den 41.

Er hofft jedoch auf ein besseres Ergebnis als dieses auf einem bekanntermaßen schwierigen Platz bei einem Turnier, das für seine anspruchsvollen Layouts bekannt ist.

"Ich mag einen Golfplatz, auf dem Par ein gutes Ergebnis ist", sagte Landry. "Ich werde einen Golfplatz nicht überwältigen. Niemand wird einen Haufen Birdies (bei den U.S. Open) machen, und ich habe das Gefühl, dass mein Spiel so gerade ist, dass ich es auch in engere Fairways schlagen kann."

Aufgrund von Gewitterstürmen konnten am Donnerstag nur neun Spieler ihre Eröffnungsrunde beenden.

Landry führte mit einem Schlag Vorsprung vor den erfahreneren Veteranen Dustin Johnson aus den USA und dem Engländer Lee Westwood.

Diese beiden sind noch auf der Suche nach ihren ersten großen Titeln, aber Landry könnte einen kleinen Vorteil haben - sein Trainer Chuck Cook hat Tom Kite, Payne Stewart und Corey Pavin zu U.S.Open-Siegen geführt.

"Wenn er einen Platz spielt, auf dem Par ein wirklich gutes Ergebnis ist, ist er in der Regel dabei", sagte Cook der PGA Tour Website. "Er hat das Gefühl, dass er jedes Turnier gewinnen kann, in das er kommt. Er hat immer stark gespielt."

Titelverteidiger Jordan Spieth lag nach einer 72er Runde mit vier Bogeys sechs Schläge zurück, während der Weltranglistenerste Jason Day mit einer 76er Runde noch mehr zu kämpfen hatte.

Der drittplatzierte Rory McIlroy toppte dies mit einer 77, nachdem er am Freitag an den letzten drei Löchern einen Schlag verloren hatte. Den Spielpartnern des US-Open-Siegers von 2011 erging es nicht viel besser.

Danny Willett, der bei den Masters im April sein erstes Major gewann, spielte eine 75, während die Nummer 5 der Welt, Rickie Fowler, eine 76 spielte.

Der Veteran Phil Mickelson, der bereits sechsmal Zweiter bei diesem Turnier war, begann seinen Versuch, seine Majorsammlung zu vervollständigen, mit einer 74.

Ein anderer U.S. Open-Debütant, der 52-jährige Wes Short Jr., konnte nicht an Landrys märchenhaften Beginn anknüpfen.

Der Amerikaner spielte eine 78er Runde mit einem Triple-Bogey und einem weiteren Doppelbogey.

Quelle: edition.cnn.com