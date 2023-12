U.S. Open 2016: Oakmont "wahrscheinlich der härteste Platz der Welt

Höhepunkte der Geschichte

Der geschichtsträchtige Ort außerhalb von Pittsburgh ist Gastgeber der neunten U.S. Open und bietet eine brutale Kulisse für das zweite Major des Jahres.

Der Oakmont Country Club wird oft als der "härteste" Platz im Golfsport bezeichnet, und das Turnier ist vollgepackt mit spannenden Geschichten.

Phil Mickelson, der am Donnerstag in der Eröffnungsrunde 46 Jahre alt wird, will nach sechs zweiten Plätzen endlich wieder ein U.S. Open gewinnen. Ein Sieg würde den Grand Slam seiner Karriere mit allen vier Major-Titeln vervollständigen und ihn zum ältesten Champion vor dem 45-jährigen Hale Irwin machen, aber der erfahrene Linkshänder hat seit den British Open 2013 nicht mehr gewonnen.

Die drei besten Spieler der Welt - Jason Day, Jordan Spieth und Rory McIlroy - setzen ihren Kampf um die Vorherrschaft fort, in der Hoffnung, ihre Erfolge bei den Majors auszubauen und ihren Status in der Geschichte des Golfsports zu verbessern.

Kann der überraschende Masters-Champion Danny Willett beweisen, dass er kein One-Major-Wunder ist, oder wird ein anderer unbesungener Spieler ins Rampenlicht treten?

Wird Oakmont seinem schurkischen Ruf gerecht werden?

"Es ist wahrscheinlich der härteste Platz der Welt an einem beliebigen Tag, ohne dass man mit dem Setup herumspielen muss", sagte der Australier Geoff Ogilvy, der Sieger von 2006, gegenüber CNN's Living Golf.

Die U.S. Open werden oft als das am schwersten zu gewinnende der vier Majors angesehen, mit engen Fairways, dichtem Rough, glatten Grüns und schwierigen Pin-Platzierungen. Par gilt als ein gutes Ergebnis.

Keine Zugwracks

Turnierorganisator Mike Davis, Geschäftsführer der USGA, sagt, das Ziel der U.S. Open sei es, den "umfassendsten Test des Golfsports" zu schaffen.

"Sie werden Ihre Schlagfertigkeit, Ihre strategischen und Platzmanagement-Fähigkeiten und auch Ihre Nerven auf die Probe stellen", so Davis gegenüber Living Golf.

Ogilvy, der Mickelson vor 10 Jahren seine wohl verheerendste Niederlage bei den U.S. Open beibrachte, fügte hinzu: "Die U.S. Open sind wirklich eine Art Schadenskontrollturnier - eine Vier statt einer Fünf, eine Fünf statt einer Sechs. Es gibt keine Zugkatastrophen."

Oakmont, das 1903 eröffnet wurde, ist ein weitläufiges, offenes Gelände auf ehemaligem Ackerland ohne Wasser und fast ohne Bäume.

Die Schwierigkeit liegt in der starken Bunkerung - einschließlich der berüchtigten "Church Pews"-Bunkerreihe am dritten und vierten Loch - und den stark gewellten Grüns, "gegen die die Grüns von Augusta flach und leicht zu putten sind", so Ogilvy.

"Ich glaube wirklich, dass dies der härteste Golfplatz ist, den wir je gespielt haben", sagte Mickelson letzte Woche in Memphis zu Reportern.

"Viele Golfplätze, die einen vom Abschlag bis zum Grün so herausfordern wie Oakmont, haben in der Regel eine kleine Verschnaufpause auf den Grüns, und die gibt es in Oakmont wirklich nicht."

Der Australier Day geht in diese Woche mit dem Ziel, seinen Status als Weltranglistenerster zu festigen und seinen US-PGA-Titel von 2015 zu wiederholen, während Spieth der Titelverteidiger ist, nachdem er im vergangenen Jahr im umstrittenen Chambers Bay triumphiert hatte.

Der 21-jährige Spieth, der gerade das Masters für sein erstes Major gewonnen hatte, wurde der jüngste US-Open-Sieger seit 92 Jahren, als er vor 12 Monaten von Dustin Johnsons Dreiputt am letzten Loch profitierte.

Aber der Texaner wird in Oakmont mit seinem eigenen Gepäck zu kämpfen haben, nachdem er bei seiner Verteidigung in Augusta im April neun Löcher vor Schluss eine Fünf-Schuss-Führung verspielt hatte.

Spieth musste sogar einen Zwischenrufer ertragen, der "Remember the Masters" rief, als er letzten Monat einen PGA-Tour-Sieg im Bundesstaat Lone Star errang.

Wie die anderen 20-Jährigen Day und Spieth ist auch die nordirische Nummer 3 der Weltrangliste, McIlroy, mit einem Sieg in Form und strebt seinen fünften Major-Titel an, den ersten seit der US PGA 2014.

McIlroy gewann die U.S. Open 2011 auf dem verregneten Congressional, zwei Monate nach seiner eigenen Masters-Pleite, als er vor dem letzten Tag einen Vorsprung von vier Schlägen verspielte.

Diese Woche wird das Turnier ohne Tiger Woods stattfinden, nachdem der ehemalige Weltranglistenerste bekannt gab, dass er sich von mehreren Rückenoperationen noch nicht ausreichend erholt hat.

Der 40-Jährige, der das letzte seiner 14 Majorturniere bei den U.S. Open 2008 in Torrey Pines in Kalifornien gewann, hat seit August letzten Jahres nicht mehr gespielt.

Fetter Jack

Einer, der das Geheimnis von Oakmont lüftete, war Johnny Miller, der 1973 mit einer 63er-Schlussrunde zum Sieg stürmte - dem niedrigsten Ergebnis aller Zeiten bei einem Major.

Zu den weiteren bemerkenswerten Erfolgen in Oakmont gehört der vierte Major-Titel des legendären Ben Hogan im Jahr 1953, der in jenem Jahr die Masters, die U.S. Open und die British Open gewann, die bis heute unerreicht sind.

Oakmont ist auch der Ort, an dem der 22-jährige Jack Nicklaus seine künftige Größe ankündigte, indem er den ersten seiner rekordverdächtigen 18 Major-Titel holte.

Der Neuling aus Ohio trotzte den "Fat Jack"-Rufen der zahlreichen Fans von Lokalmatador Arnold Palmer und schlug den amtierenden Masters-Champion in einem 18-Loch-Playoff.

"Jetzt, wo der große Kerl aus dem Käfig ist, sollten alle in Deckung gehen", sagte Palmer, damals fünfmaliger Major-Champion, hinterher.

Am anderen Ende der Skala der Majorsieger steht diese Woche ein 52-jähriger Debütant bei den U.S. Open.

Der Texaner Wes Short Jr. hat sich endlich für seine ersten U.S. Open qualifiziert, nachdem er es 1982 als Teenager erstmals versucht hatte.

Seine einzige weitere Teilnahme an einem Major war die U.S. PGA Championship 2006, bei der er den Cut auf halber Strecke verpasste.

