FC Bayern München - Tuchel über die Entlassung im Januar: „Immer sehr unglücklich“

Der Cheftrainer des FC Bayern München, Thomas Tuchel, hat Bedenken hinsichtlich der Abstellungen für den Afrikanischen Nationen-Pokal und den Asien-Pokal geäußert. Tuchel sagte, es sei „immer sehr bedauerlich“, Spieler mitten in der Saison aus diesen Spielen nehmen zu müssen. „Also werden wir uns darum kümmern und eine Lösung finden.“ Die Münchner könnten von Verteidiger Minjae Kim (Südkorea), Verteidiger Noussair Mazraoui (Marokko) und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) beeinflusst werden.

Für Mazraoui könnte eine Nominierung aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade nur eine Frage der Zeit sein. „Wenn er nicht da wäre, würden wir ihn wahrscheinlich auch vermissen“, sagte Tuchel über seine aktuelle Verletzung.

Der Bayern-Trainer verwies auf das jüngste Heimspiel gegen Stuttgart (3:0), bei dem die Personalsituation der Münchner aufgrund einer kurzfristigen Abwesenheit bereits angespannt war. „Stellen Sie sich vor, diese beiden (Kim und Choupo-Moting) würden fehlen. Dann weiß ich nicht, ob es möglich wäre, auch aufzutreten.“

Kim ist nicht allzu glücklich

Auch Kim, der diesen Sommer von Napoli verpflichtet wurde, ist mit seiner „Abordnung“ für die Asienmeisterschaft nicht ganz zufrieden. Der 27-Jährige befürchtet, seinen Stammplatz beim FC Bayern an Dayot Upamecano oder Matthijs de Ligt zu verlieren. „Wenn Upa und Mathis in dieser Zeit eine gute Leistung erbringen, könnten sie später das Defensiv-Duo werden“, sagte King dem Nachrichtenportal „t-online.de“, während er sich darauf vorbereitet, sich einen Startplatz im Februar-Duell zu sichern – obwohl Trainer Tuchel klar darauf gesetzt hat der Koreaner in der ersten Saisonhälfte.

Tuchel erklärte, dass die Entlassung im Januar ein Thema für ihn und Sportdirektor Christoph Freund gewesen sei, „aber nicht zwischen mir und der Mannschaft.“ Freund hat den Wechsel für ServusTV bereits vorgenommen und bereitet sich auf die kommende Transferperiode vor. „Wir haben in den letzten Wochen einiges getan“, sagte Freund.

Ehrenvorsitzender Uli Hoeneß sagte: „Wir werden auf jeden Fall versuchen, Unsinn am letzten Tag wie im letzten Jahr zu vermeiden. Bis Anfang Januar, Mitte Januar, als ich Christoph kennenlernte, wird er seine Versprechen einhalten.“

Junge Spieler bleiben ein fester Bestandteil der Mannschaft

Für Tuchel ist weiterhin ein defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler wichtig. Obwohl Alexander Pawlowitsch (19) aus der zweiten Mannschaft aufgrund der personellen Engpässe in letzter Zeit überzeugend agierte. Tuchel erklärte, dass selbst wenn „wir einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten, von dem wir glauben, dass er unserem Kader mit seinem persönlichen Profil und seiner Erfahrung helfen könnte“, der junge Spieler weiterhin ein fester Bestandteil des Kaders sein wird. „Es ist jedoch wichtig, dass der Rucksack nicht zu groß für ihn wird.“

Der Afrikanische Nationen-Pokal findet vom 13. Januar bis 11. Februar statt, der Asien-Pokal vom 12. Januar bis 10. Februar. Zu diesem Zeitpunkt werden die Münchner sechs Bundesligaspiele bestreiten. Das Gipfeltreffen findet am 10. Februar auch mit Tabellenführer Bayer Leverkusen statt, der voraussichtlich ebenfalls mehrere Spieler freistellen wird.

Quelle: www.stern.de