Trotz Kanes Traumtor schwanken die Bayern nach einem knappen Sieg

Ende 2023 feierten die Spitzenklubs der Bundesliga ihren Sieg. Die Bayern konnten sich auf Harry Kane und Thomas Müller verlassen, doch in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg taten sie zu wenig. Leverkusen hingegen dominierte und Stuttgart war auf dem Vormarsch. Frankfurt und Heidenheim feierten spät.

Wolfsburg - Bayern München 1:2 (1:2)

Die Feierlichkeiten begannen gedämpft: Star-Stürmer Jamal Musiala und Bayern München beendeten die Weihnachtspause mit einem klaren Pflichtsieg und blieben in Schlagdistanz zum Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im letzten Spiel des Jahres besiegte der Rekordmeister trotz einiger Probleme den Lieblingsrivalen Wolfsburg mit 2:1 (2:1).

Musiala (33.) und Harry Kane (43.) erzielten Traumtore für die Mannschaft von Thomas Tuchel. Der Treffer von Maximilian Arnold (45+1) reichte den Wolves nicht und sie waren chancenlos. Die Bayern sind derzeit seit 17 Bundesligaspielen gegen Wolfsburg ungeschlagen und sind im nächsten Jahr vom zweiten Platz ins Rennen um Bayer Leverkusen vorgerückt. Der Rückstand auf den Werksklub beträgt immer noch 4 Punkte, allerdings besteht für die Bayern noch Nachholbedarf zu Union Berlin. Wolfsburg liegt weiterhin im grauen Durchschnitt der Liga.

Die frühe Chance von Mattias Svanberg für den VfL (4.) vor 28.917 Zuschauern bleibt lange Zeit die beste Chance der Partie. Die Gäste ersetzten die angeschlagenen Joshua Kimmich und Leon Goretzka durch Raphael Guerrero und den Youngster Aleksandar Pavlovich, genau wie beim 3:0-Sieg gegen Stuttgart. Ich verbrachte in Wolfsburg lange Zeit im Regen, wie ich es . Mit fortschreitendem Spiel nahm der Druck auf die Bayern zu.

Doch zunächst traf Thomas Müller, der gerade seinen Vertrag erneut bis 2025 verlängert hatte, mit dem Kopf die Latte (32.). Sekunden später ging Musiala mit einem rasanten Kopfball nach Müllers Flanke verdient in Führung. „King Kane“ erzielte mit einem herrlichen Schuss aus rund 20 Metern den 21. Saisontreffer des Engländers.

Doch Alexander-Arnold sorgte mit seinem kraftvollen Distanzschuss vor der Pause für Spannung im Spiel. Darüber hinaus hätten die Bayern mehr aus ihrem Vorsprung herausholen können, aber vielversprechende Angriffe von Spielern wie Müller und Sane wurden zu schlampig ausgeführt. Auf der anderen Seite glichen Thiago Thomas und Rogelio (58.) für die immer mutiger werdenden Wolves aus.

Dadurch verloren die Bayern etwas an Kontrolle und der Schlagabtausch wurde immer offener. Natürlich wollten die Bayern gewinnen und hatten durch Kane (74.) eine gute Chance, aber auch Wolfsburg witterte seine Chance. So sahen die Zuschauer am Ende des Jahres zwar kein Spiel auf hohem Niveau, dafür aber ein überraschend spannendes und offenes Spiel. In der Nachspielzeit parierte Neuer Arnold wunderbar (90.+2).

Bayer 04 Bayer Leverkusen - VfL Bochum 4:0 (3:0)

Torschütze Patrick Schick erzielte für den Weihnachtsmeister Bayer Leverkusen einen Hattrick und stellte damit den einzigen Startrekord im deutschen Profifußball auf. Dank eines souveränen 4:0 (3:0)-Erfolgs gegen Bochum hat Trainer Nr. 83 keines seiner ersten 24 Spiele verloren.

Schick, der erst vor wenigen Wochen sein Comeback nach einer langwierigen Adduktorenverletzung feierte, traf per Foulelfmeter (30.), Direktschuss (32.) und Kopfball (45.+1). Joker Victor Bonifatius erzielte den Endstand (69.). Nach dem 16. Spieltag liegt die Werkself mit 42 Punkten an der Tabellenspitze und geht in die Weihnachtszeit. Alonsos Team hat nur gegen die nächsten Rivalen Bayern München, Borussia Dortmund und Stuttgart Punkte verloren und geht drei Rennen vor Schluss als Titelanwärter ins neue Jahr.

Die Spanier proben bereits für den Ernstfall: Alle fünf potenziellen Spieler des Afrikanischen Nationen-Pokals (13.-2.11.) müssen auf der Bank sitzen. Qualitätsverlust? denken!

Nur in der Anfangsphase hielt Bochum mit Kampfgeist und Leidenschaft durch, Tage nach dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin. Dann begann Schicks Auftritt und in der vollbesetzten Bayer-Arena herrschte endlich festliche Stimmung.

Stuttgart - Augsburg 3:0 (2:0)

Stuttgart hatte ein glänzendes letztes halbes Jahr und festigte seine Position in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann am Jahresende verdient das Schwäbische Derby mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg über den FC Augsburg und reihte sich neben dem Spitzenduo Bayer Leverkusen und Bayern Münchens Nummer eins in der Tabelle auf den dritten Tabellenplatz ein.

Zwei Topstürmer, Deniz Undav (18.) und Serhou Guirassy (45.+1) sowie Chris Führich (69.), sorgten für den elften Hinrundensieg der Stuttgarter – Vereinsrekord. Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Bayern reagierte Deutschland stark gegen das harmlose Augsburg, schob sich sieben Punkte vor den fünften Platz und bleibt das Überraschungsteam der Saison.

Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 2:1 (0:1)

1. Heidenheim - Freiburg 3:2 (0:1)

