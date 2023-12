Trotz eines 800-Millionen-Dollar-Kaders ist die Realität für Erik ten Hag nach einer weiteren "inakzeptablen" Manchester-United-Pleite unerbittlich

Nach der 0:3-Niederlage am Donnerstag gegen Sevilla, bei der die Spanier mit einem 5:2-Gesamtsieg den Einzug ins Halbfinale der Europa League perfekt machten, ist die Mannschaft von Erik ten Hag in der laufenden Saison völlig unterlegen.

In Wahrheit kann Ten Hag froh sein, dass seine Mannschaft an einem Abend, an dem United in allen Bereichen zweitklassig war, nur mit drei Toren verloren hat.

Das Fehlen von Zusammenhalt und Koordination wird den Niederländer sehr beunruhigen, doch der vielleicht beunruhigendste Aspekt war der offensichtliche Mangel an Einsatz, Stolz und Entschlossenheit seiner Spieler.

Von dem Moment an, als die ersten katastrophalen Fehler von David de Gea und Harry Maguire - die im Ramón-Sánchez-Pizjuán-Stadion eher an ein Comedy-Duo als an Profifußballer erinnerten - Youssef En-Nesyri Sevillas Führungstreffer bescherten, sah es nicht so aus, als würde United noch einmal ins Spiel zurückfinden.

Nach dem Treffer von Lucas Ocampos in der ersten Halbzeit, der wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde, bekam United eine Galgenfrist, doch das Unvermeidliche wurde nur hinausgezögert, da Loïc Badé nur 90 Sekunden in der zweiten Halbzeit die Führung für Sevilla ausbaute.

Der miserable Abend der Mannschaft wurde durch einen weiteren Fehler von De Gea noch verschlimmert, der En-Nesyri den Weg zu seinem zweiten Treffer in diesem Spiel ebnete.

In seiner Pressekonferenz nach dem Spiel verwies Ten Hag auf die 0:7-Niederlage von United gegen Liverpool und die 0:4-Niederlage gegen Brentford in der englischen Premier League - ohne die Pleite im Hinspiel gegen Sevilla in der vergangenen Woche zu erwähnen - und beklagte die mangelnde Konstanz seiner Mannschaft in dieser Saison.

"Wir müssen uns eingestehen, dass wir uns selbst und die Fans enttäuscht haben", sagte Ten Hag auf der Website des Vereins. "Wenn man Trophäen gewinnen will, wenn man erfolgreich sein will, dann braucht man den ganzen Charakter.

"Ich denke, sie [die Spieler] haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie [Leistung] bringen können, aber heute Abend waren wir nicht gut genug. Das war offensichtlich, das war klar.

"Wir haben nicht das Niveau erreicht, das man von einer Mannschaft wie Manchester United erwarten kann. Wir müssen besser sein. Jeder kann von Manchester United ein höheres Niveau erwarten."

Manchester United hat in den vergangenen fünf Spielzeiten rund 860 Millionen Dollar für Spielereinkäufe ausgegeben und damit einen der teuersten Kader im Weltfußball zusammengestellt.

Die Leistungen der Mannschaft konnten jedoch nur allzu oft nicht mit diesem enormen finanziellen Aufwand mithalten.

Die Fans von United hatten die Hoffnung, dass der Klub endlich die Kurve kriegt, nachdem die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft in 19 Spielen nur eine Niederlage kassiert hatte, doch diese Fassade wurde durch die 0:7-Demütigung gegen Liverpool zunichte gemacht.

Ten Hag war zwar verständlicherweise frustriert über die Leistung insgesamt, doch schien er vor allem die Geduld mit den Spielern zu verlieren, die sich nicht anstrengten, und gab zu, dass seine Mannschaft gegen Sevilla unterlegen war.

"Ich muss es zugeben, das ist die Wahrheit", sagte Ten Hag. "Es ist hart, es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Das kann nicht sein. Es ist inakzeptabel.

"Ich denke, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir sehr schnell wieder auf die Beine kommen können. Das haben wir in dieser Saison schon oft getan. Was wir lernen müssen, ist, besser in die Spiele zu starten, mit mehr Willen, mehr Druck und mehr Ruhe am Ball. Wenn man einen Rückschlag erleidet, muss man damit umgehen und weitermachen.

"Ja, es ist wahr, dass wir besser werden müssen. Es geht nicht um spielerische Fähigkeiten, es geht um den Charakter. Man muss gelassen sein und Lust und Leidenschaft haben. Sie hatten mehr Siegeswillen; das kann nicht sein. Ich denke, das ist inakzeptabel."

Der Gewinn des Ligapokals ist zwar nicht der Erfolg, den ein Verein mit der Geschichte und dem Format von United gewohnt ist, aber er ist ein greifbarer Beweis für die Fortschritte unter Ten Hag.

Die Mannschaft steht nun vor einem entscheidenden FA-Cup-Halbfinale am Sonntag gegen eine Mannschaft aus Brighton, die in den letzten 17 Spielen nur zwei Niederlagen hinnehmen musste.

Der Gewinn des FA-Cups und die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison - die bei nur sechs Punkten Vorsprung auf den fünften Platz keineswegs sicher ist - würden die Analyse und die Erinnerung an diese Saison sicherlich stark verändern.

"Wir wissen, dass es ein ganz anderer Gegner sein wird, ein ganz anderer Stil, deshalb denke ich, dass wir uns ab morgen auf Brighton konzentrieren werden", so Ten Hag gegenüber BT Sport.

Im Gespräch mit MUTV fügte er hinzu: "Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist, und das haben wir [den Spielern] in der Umkleidekabine gerade gesagt. Wir wissen, was zu tun ist, und wir brauchen einen großen Schritt nach vorne, höhere Standards, eine bessere Leistung, um Brighton zu schlagen, denn das ist eine starke Mannschaft.

"Es muss Energie geben, das ist völlig klar. Aber dann brauchen wir eine andere Leistung, als wir sie heute gezeigt haben.

Quelle: edition.cnn.com