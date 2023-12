Travis Kelces Mutter überrascht ihn nach zwei Spielen an einem Tag mit einer Frage auf der Pressekonferenz nach dem Spiel

Da ihre beiden Söhne, Travis und Jason Kelce, am selben Tag in zwei verschiedenen NFL-Playoff-Spielen spielten, schaffte es Donna irgendwie, beide zu besuchen.

Sie startete in Florida, um zu sehen, wie Jason und die Philadelphia Eagles mit 31:15 gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren, bevor sie nach Missouri flog, um zu sehen, wie Travis und die Kansas City Chiefs die Pittsburgh Steelers 42:21 schlugen.

Die Reise, die von der NFL auf Twitter verfolgt wurde, war nicht einfach. Sie musste vor dem Raymond James Stadium in eine Rikscha steigen, die sie zu ihrem Uber zum Flughafen brachte. Ihr Flug hatte dann 30 Minuten Verspätung, und bezeichnenderweise hatte es geregnet.

Aber nichts schien Donna am Sonntag aufzuhalten und sie schaffte es gerade noch rechtzeitig zum Arrowhead Stadium, um Travis seinen ersten Touchdown-Pass in der NFL werfen zu sehen.

Sie durfte Travis in der Pressekonferenz nach dem Spiel sogar eine Frage stellen, sehr zu seiner Überraschung.

"Es ist deine Mutter", sagte sie, bevor sie ihren strahlenden Sohn fragte, wie es sich anfühlte, das Spiel nach einer so beeindruckenden Leistung zu gewinnen, bei der Kelce auch fünf Pässe für 108 Yards und einen Touchdown fing.

"Endlich einen Touchdown zu werfen, so wie ich es meiner Mutter immer gesagt habe, als ich fünf Jahre alt war, dass ich eines Tages einen Touchdown in der National Football League werfen würde - endlich habe ich es geschafft", sagte Kelce.

"Ich habe nur neun Jahre gebraucht. Das ist aber eine gute Frage, Mama."

Was mit einer Enttäuschung in Tampa Bay begann, endete mit einem Hochgefühl in Missouri und Donna und der Rest der Kelce-Familie werden diesen Sonntag noch lange nicht vergessen.

