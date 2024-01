Transgender-Schwimmerin Lia Thomas sagt: "Transfrauen sind keine Bedrohung für den Frauensport".

Im Gespräch mit Juju Chang von ABC sagte Thomas: "Trans-Menschen machen ihre Transition nicht, um Sport zu treiben. Wir verwandeln uns, um glücklich und authentisch zu sein und unser wahres Ich zu zeigen.

Thomas ist in letzter Zeit zum Gesicht der Debatte über Transgender-Frauen im Sport geworden. Im Jahr 2017 kam sie an die University of Pennsylvania und schloss sich dem Schwimmteam der Männer an, aber während ihrer ersten Jahre am College wurde Thomas zunehmend depressiv.

Die Transition war mit einem hohen Preis verbunden und stellte ihre Schwimmkarriere in Frage.

"Das ist einer der Gründe, die mich so lange von der Umwandlung abgehalten haben. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich weiterhin schwimmen und den Sport ausüben könnte, den ich liebe", sagte Thomas.

Trotzdem begann sie 2019 in ihrem zweiten Studienjahr mit einer Hormonersatztherapie (HRT).

"Die mentalen und emotionalen Veränderungen traten tatsächlich sehr schnell ein", sagte sie. "Ich fühlte mich geistig viel besser, war weniger deprimiert und verlor an Muskelmasse. Ich wurde viel schwächer und viel langsamer im Wasser."

Gemäß den NCAA-Protokollen nahm sie sich ein Jahr Auszeit vom Schwimmen und trat 2020 dem UPenn-Frauenteam bei.

"Ich wusste, dass man mich kritisch beäugen würde, wenn ich als Frau antreten würde. Darauf war ich vorbereitet", sagte sie. "Aber ich brauche auch von niemandem die Erlaubnis, ich selbst zu sein und den Sport zu betreiben, den ich liebe."

Thomas sagte: "Es gibt viele Faktoren, die bei einem Rennen eine Rolle spielen", aber der größte Unterschied ist, dass sie jetzt glücklich ist.

"Es erlaubt mir, mich voll und ganz auf das Training und die Rennen zu konzentrieren", sagte sie.

Im März wurde Thomas die erste Transgender-Athletin, die einen NCAA Division I-Titel gewann, als sie die 500 Meter Freistil der Frauen für sich entschied.

Jetzt, da sie das College verlassen hat, will sie etwas Größeres erreichen.

"Es ist schon seit langem mein Ziel, bei den Olympischen Spielen zu schwimmen, und ich würde das gerne verwirklichen", sagte sie.

