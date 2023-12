Transgender-Fußballschiedsrichter schreibt israelische Sportgeschichte

"Dies ist der erste Schritt auf einer langen und wunderbaren Reise. Sapir, wir sind stolz darauf, ihn mit dir zu gehen", twitterte der israelische Fußballverband, als sie das Spielfeld bei der Partie zwischen Beitar Jerusalem und Hapoel Haifa betrat.

Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag, auf der sie ihre Umwandlung öffentlich bekannt gab, sagte Berman, die mit 26 Jahren bereits eine Spitzenschiedsrichterin in Israels führender Fußballliga ist, dass sie sich immer als Frau gesehen habe, sogar in jungen Jahren.

Sie erzählte Reportern, dass die Spieler bereits begonnen hätten, die weibliche Form von Wörtern auf Hebräisch zu verwenden, wenn sie sie ansprechen.

"Sie haben wirklich das Gefühl, dass sie irgendwie an diesem Prozess teilhaben wollen und sogar mit Männern sprechen, wenn es nicht nötig ist, und mich als Frau ansprechen. Vielen Dank also", sagte Berman.

Außerhalb des Stadions in der nördlichen Stadt Haifa trug ein Fan ein Transparent, auf dem Berman als "Superfrau, unglaublich, mutig" gefeiert wurde.

Berman ist nicht die erste Transgender-Schiedsrichterin in der Fußballwelt. Eine britische Fußballschiedsrichterin, Lucy Clark, hat sich 2018 als transsexuell geoutet.

