Toto Wolff: Lewis Hamilton und Nico Rosberg verdienen beide den Formel-1-Titel

Wolff blickt auf das F1-Titelrennen voraus

Rosberg führt vor Hamilton mit 12 Punkten

Das Rennen beginnt am Sonntag um 13 Uhr GMT

Wie kann er das eine vom anderen unterscheiden? Die Antwort ist ganz einfach: gar nicht.

"Ich denke, beide hätten es verdient, den Titel zu gewinnen", sagte Wolff vor dem letzten Rennen der Saison gegenüber CNN. "Nico, weil er all die Jahre ein so harter Konkurrent für Lewis war und er zum Beispiel 2014 technische Probleme hatte.

"Und auf der anderen Seite hatte Lewis in diesem Jahr mit seinen Motorproblemen in Malaysia nicht viel Glück. Wenn er zurückschlagen und die Meisterschaft gewinnen würde, wäre das auch verdient."

Wolff, selbst ein ehemaliger Rennfahrer, kaufte 2009 einen Anteil an Williams F1, bevor er 2013 in den Vorstand von Mercedes wechselte. Sein Team ist in dieser Saison die dominierende Kraft in der F1-Meisterschaft.

Rosberg hat einen Vorsprung von 12 Punkten auf seinen Teamkollegen, und der Deutsche weiß, dass ein Podiumsplatz ihm seinen ersten Weltmeistertitel garantieren würde.

Für Hamilton bedeutet eine Platzierung außerhalb des Podiums das Ende seiner Regentschaft.

Der Brite hatte in diesem Jahr in Malaysia Pech, als ihn technische Probleme aus dem Rennen warfen, das mit einem seltenen Red Bull-Sieg endete. Dadurch konnte sein Rivale einen Vorsprung von 23 Punkten an der Spitze der Meisterschaft herausfahren, und seine Titelchancen sind seitdem gering.

Doch nach drei Siegen in Folge hat sich Hamilton wieder ins Spiel gebracht.

Die beiden haben sich während der gesamten Formel-1-Saison eine angespannte Rivalität geliefert, die an diesem Wochenende in Abu Dhabi ihren Höhepunkt finden wird. Wolff räumt ein, dass die beiden Fahrer die Mercedes-Garage entzweit haben - mit gutem Erfolg.

"Zunächst einmal muss man anerkennen, dass es nicht nur zwischen den Fahrern eine Rivalität gibt, sondern auch zwischen den beiden Seiten der Werkstätten. Der Ingenieur und die Mechaniker sehen sich sehr stark als Teil des einen Fahrers.

"Das ist eine Stärke, weil man will, dass sie konkurrenzfähig sind, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Schwäche. Wir haben in der Vergangenheit bei Teams gesehen, dass sich diese Rivalität zu etwas Negativem für das Team entwickelt hat. Bei uns ist das nicht passiert.

"Ich versuche, so neutral wie möglich zu bleiben und dem einen nicht zu viel zuzugestehen und dem anderen nicht. Am besten ist es, wenn ich mich einfach zurückhalte und sie beobachte.

Obwohl er auf dem besten Weg ist, seinen fünften und dritten F1-Titel in Folge zu gewinnen, gibt Wolff zu, dass er keine Zeit hatte, sich zu entspannen und den Erfolg der Saison für Mercedes zu genießen.

"So etwas wie Vergnügen gibt es nicht. Wir können uns nach der Saison zurücklehnen und darüber nachdenken, was wir getan haben. Aber die Mentalität im Team ist es, sich die Dinge anzuschauen, in denen wir nicht so gut waren, und zu versuchen, an diesen Schwächen zu arbeiten.

"So hoffe ich, dass ich eines Tages, in vielen Jahren, zurückblicken und denken kann: 'Das war eine ganz schöne Fahrt.'"

Quelle: edition.cnn.com