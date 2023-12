Tommy Fleetwood schlägt beim Masters ein denkwürdiges Hole-in-One

Vor der berühmtesten Kulisse gelang dem Engländer am Donnerstag ein dramatisches Hole-in-One auf dem Par-3-Loch 16, das ihn in Augusta an die Spitze des Leaderboards katapultierte.

Fleetwoods Ball überquerte den Teich und umging die Bunker, die das Grün umgeben. Er umspielte sorgfältig alle Hindernisse und prallte einige Male ab, bevor er das Loch fand.

Fleetwood, der durch seine Freundschaft mit Francesco Molinari während des Ryder Cups berühmt wurde, hatte einen erleichterten Gesichtsausdruck, als er seine Arme in die Höhe hob und mit den Fans feierte, als er seinen Ball einlochen sah.

"Es ist wirklich schön, einen beim Masters zu haben", sagte Fleetwood anschließend den Medien. "Ich glaube, das sind auch zwei in zwei Wettkampfwochen. Ich sammle sie auf einmal sehr schnell an. Ich werde versuchen, so weiterzumachen.

"Ja, es ist etwas ganz Besonderes. Es bei einem Major zu machen, ist großartig, es im Wettbewerb zu machen, ist großartig, aber in Augusta ist es wahrscheinlich ein weiterer Vorteil."

Es ist sein zweites Turnier in Folge mit einem Ass, nachdem der Weltranglisten-24. auch beim WGC-Match-Play-Event eines gelandet hat.

Und es wird für den 30-Jährigen zu einer teuren Gewohnheit, denn es ist Tradition, dass jeder Golfer, der ein Hole-in-One erzielt, einen Drink für alle seine Mitspieler kauft.

Außerdem erhält er die Kristallvase, die ihm für seine Leistung beim Masters überreicht wird, und die er für immer behalten kann.

In der Geschichte von Augusta gab es bisher 22 Hole-in-Ones, und Fleetwood schaffte mit seiner bemerkenswerten Leistung 23.

Mit diesem einen Schlag verbesserte er sich von vier über auf zwei über und kam dem Führenden und Landsmann Justin Rose deutlich näher.

