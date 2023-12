Tom Brady sagt, dass es ihm gut geht, nachdem er sich bei der 41:31-Niederlage der Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs am Arm verletzt hat

In der Pressekonferenz nach dem Spiel antwortete der Quarterback auf die Frage nach seinem Arm scharf: "Mir geht es gut. Das ist Football."

Trotz der starken Leistung des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers war es sein Gegenüber Patrick Mahomes, der nach einer weiteren beeindruckenden Leistung den Sieg davontrug. Der Chiefs-Quarterback passte für 249 Yards und drei Touchdowns gegen eine der besten Verteidigungen der Liga (23-for-37).

Das Spiel fand vor einem ausverkauften Raymond James Stadium in Tampa statt, nur vier Tage nachdem Hurrikan Ian Florida verwüstet hatte, und die Fans bekamen eine spannende Begegnung zu sehen.

Nach einem Fumble der Bucs beim Eröffnungs-Kickoff warf Mahomes seinen ersten Touchdown im zweiten Spielzug des Spiels und fand Tight End Travis Kelce, der einen Tackle überwand und die Goalline überquerte.

Die Chiefs ließen nicht locker und legten in 12 Spielzügen 79 Yards zurück, bevor Clyde Edwards-Helaire mit einem Drei-Yard-Lauf die Auswärtsmannschaft mit 14:3 in Führung brachte.

Im nächsten Drive stellte Mahomes seinen Superstar-Status mit einem Highlight-Touchdown unter Beweis. Der 27-Jährige umging einige Tackles, bevor er den Ball in die Endzone zu Edwards-Helaire schlug, der damit seinen zweiten Touchdown des Abends erzielte.

"Ich war in der Lage, meine Geschwindigkeit zu nutzen, mein kleines bisschen Geschwindigkeit, um um die Kante zu kommen. Ich wollte hinterherlaufen, aber sie sind irgendwie um mich herumgeflogen", sagte Mahomes. "Mir war klar, dass ich es nicht schaffen würde, und ich sah Clyde, also habe ich ihn irgendwie zu ihm geschnippt."

Brady schlug im zweiten Viertel mit einem eigenen Touchdown zurück, indem er Mike Evans mit einem 13-Yard-Pass fand, aber es war ein Spielzug gegen Ende der Halbzeit, der die Bucs-Fans um ihren QB bangen ließ.

Tampa Bay hatte einen 1st-and-10-Spielzug an der eigenen 34 mit 5:09 auf der Uhr im zweiten Viertel, als Brady von Chiefs-Cornerback L'Jarius Sneed gestrip-sacked wurde.

Brady griff sich sofort an den Oberarm, nachdem er von Sneed getroffen wurde, und hatte sichtlich zu kämpfen. Nachdem er auf der Bank gesessen hatte, ging er an die Seitenlinie, um zusammen mit Ersatzmann Blaine Gabbert einige Pässe zu werfen, aber es wurde keine Verletzung bekannt gegeben, und Brady kehrte nach einem weiteren Touchdown der Chiefs zum Spiel zurück.

Der 45-Jährige wirkte nach seiner Rückkehr nicht beunruhigt und warf 10 Sekunden vor der Halbzeitpause einen weiteren Touchdown-Pass auf Evans, um den Rückstand zur Halbzeit auf 28:17 zu verkürzen.

Brady und Mahomes wechselten sich in der zweiten Halbzeit mit Touchdown-Würfen ab, aber die Bucs waren nicht in der Lage, ein Comeback zu starten, obwohl die Defense die Chiefs in der zweiten Halbzeit auf 13 Punkte beschränkte und das Spiel mit 41:31 endete.

Obwohl Mahomes nach dem Spiel die Lorbeeren erntete, war es Brady, der mit 39-for-52 Pässen für drei Touchdowns und 385 Yards die bessere Bilanz aufwies. Trotz seines überragenden Spiels hat Brady seit seinem Wechsel nach Florida im Jahr 2020 eine Bilanz von 1:2 gegen seinen Quarterback-Rivalen.

Die Niederlage hielt den siebenfachen Super-Bowl-Sieger nicht davon ab, seinen Rivalen nach dem Spiel zu loben: "Ich liebe es, Patrick spielen zu sehen. Leider sind wir heute Abend am falschen Ende."

Trotz der Armverletzung hofft Brady, am kommenden Sonntag gegen die Atlanta Falcons in der Startformation zu stehen und damit seine bemerkenswerte Serie von Auftritten fortzusetzen.

Der Quarterback hat 37 Mal in Folge für sein aktuelles Team begonnen und insgesamt 97 Spiele in Folge bestritten - eine Serie, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht, als er noch für die New England Patriots spielte.

Nach der Niederlage gegen die Chiefs stehen die Bucs mit einer Bilanz von 2:2 an der Spitze der NFC South, da sie in den Divisionsspielen 1:0 gewonnen haben.

Die Chiefs, die jetzt 3-1 sind und die AFC West anführen, werden in Kansas City gegen die Las Vegas Raiders antreten.

Quelle: edition.cnn.com