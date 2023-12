Tom Brady: "Es geht nicht immer darum, was ich will. Es geht darum, was wir als Familie wollen.' Wie geht es mit dem Quarterback weiter?

Bradys Tampa Bay Buccaneers wurden Opfer des besten Football-Wochenendes in der Geschichte der NFL - sie verpassten in einem von vier atemberaubenden Divisions-Playoff-Spielen ein 24-Punkte-Comeback in der zweiten Halbzeit gegen die Los Angeles Rams nur haarscharf.

Die Fragen über die Zukunft des 44-Jährigen begannen in dem Moment, als er das Spielfeld verließ, wobei Quarterback Brady sagte, dass er "nicht viel darüber nachgedacht" habe.

"Wir werden einfach von Tag zu Tag sehen, wo wir stehen", fügte er hinzu.

Brady, der seit Jahren jedes Jahr nach der Saison nach seinen Rücktrittsplänen gefragt wird, ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, seine 22 Jahre andauernde Karriere zu beenden. Dennoch sprach der Quarterback am Montag im "SiriusXM Let's Go!" -Podcast ausführlich über seine Überlegungen für die Zukunft.

Brady wiederholte zwar seinen Wunsch, keine Entscheidung zu überstürzen, sagte aber, dass seine Frau Gisele Bündchen und seine Kinder bei jeder Entscheidung im Mittelpunkt stehen würden.

"Der größte Unterschied ist, dass ich jetzt, wo ich älter bin, auch Kinder habe, die mir auch sehr am Herzen liegen", sagte Brady zu Jim Gray.

"Sie sind meine größten Unterstützer. Meine Frau ist meine größte Stütze, es schmerzt sie, wenn sie sieht, wie ich da draußen geschlagen werde.

"Sie verdient, was sie von mir als Ehemann braucht, und meine Kinder verdienen, was sie von mir als Vater brauchen."

Die Familie geht vor

Trotz des herzzerreißenden Endes war es eine weitere hervorragende Saison für den immergrünen Brady, der mit 5.316 Yards zum zweiten Mal in seiner Karriere die 5.000-Yard-Marke übertraf und die NFL-Saisonbestleistung aufstellte.

Mit 43 Touchdown-Pässen in der regulären Saison führte er die NFL an und wurde mit einem Wert von 68,1 nach Aaron Rodgers von den Green Bay Packers zweitbester Quarterback (QBR).

Brady betonte jedoch, dass eine solche Kampagne ohne seine Familie nicht möglich gewesen wäre.

"Ich werde etwas Zeit mit ihnen verbringen und ihnen geben, was sie brauchen, denn sie haben mir in den letzten sechs Monaten wirklich gegeben, was ich brauche, um das zu tun, was ich gerne tue", sagte Brady.

"Ich habe das schon vor ein paar Jahren gesagt, darum geht es in Beziehungen - es geht nicht immer darum, was ich will, sondern darum, was wir als Familie wollen. Ich werde viel Zeit mit ihnen verbringen und in der Zukunft herausfinden, was als nächstes kommt.

"Das Fußballspielen macht mir so viel Freude, ich liebe es. Aber auch wenn ich nicht Fußball spiele, macht es mir viel Freude, meine Kinder älter werden zu sehen und zu beobachten, wie sie sich entwickeln und wachsen."

Meisterschaftsniveau

Nachdem Brady 20 Jahre lang mit den New England Patriots sechs Super Bowls gewonnen und mit Trainer Bill Belichick eine dominante Dynastie aufgebaut hatte, unterschrieb er 2020 bei den Buccaneers.

In seiner ersten Saison in Florida holte er seinen siebten Super Bowl-Ring und wies damit ein weiteres Jahr lang Vorwürfe zurück, dass er auf höchster Ebene "fertig" sei - Vorwürfe, die Brady bereits 2015 erhoben hatte.

Brady wird in den Ruhestand gehen, wenn er selbst weiß, dass er nicht mehr auf diesem "Meisterschaftsniveau" spielen kann.

"Jedes Jahr muss ich einfach sicherstellen, dass ich die Fähigkeit habe, mich für das einzusetzen, was das Team wirklich braucht, das ist wirklich wichtig für mich", sagte Brady.

"Das Team verdient nichts weniger als mein Bestes. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht engagiere oder nicht auf Meisterschaftsniveau spielen kann, dann muss man jemand anderem eine Chance geben.

"Wir werden sehen. Es ist noch viel Zeit bis zum Beginn der nächsten Saison. Ich muss diese Dinge wirklich herausfinden, was wahrscheinlich für jeden natürlich ist."

