Tiger Woods schafft den Cut bei The Masters

Bei seiner 25. Teilnahme an dem prestigeträchtigen Major stellte Woods den Rekord von Gary Player und Fred Couples ein, die 23 Mal in Folge beim Masters abschnitten.

Der 47-Jährige, der zu Beginn der Woche angedeutet hatte, dass dies sein letzter Auftritt bei diesem Turnier sein könnte, beendete seine verspätete zweite Runde mit einer 73er Runde.

Bei strömendem Regen im Augusta National lochte Woods am 17. und 18. Loch ein Bogey ein und lag damit bei drei über Par, was bedeutete, dass er andere Schläge brauchte, um den Cut zu schaffen.

Das Wetter erschwerte den Spielern auf dem Platz die Konstanz, was sich in gewisser Weise zu Woods' Gunsten auswirkte, da Justin Thomas mit einem Bogey am 17.

Thomas erlebte eine schreckliche Rückrunde mit sechs Schlägen Rückstand in einer Runde, die aus sechs Bogeys, einem Doppelbogey und einem Birdie bestand, so dass der PGA-Champion den Cut verpasste.

Woods hatte am Freitag 11 Löcher seiner zweiten Runde absolviert und lag bei zwei über Par, also dem voraussichtlichen Cut, als das Spiel wegen schlechten Wetters für den Tag unterbrochen wurde .

Er blieb bis zum letzten Loch der Runde bei zwei über, schlug zwei Birdies und drei Bogeys und verbesserte damit seine Leistung aus der ersten Runde (74).

Masters 2023: Die besten Bilder aus Augusta

Koepka's Vorsprung reduziert

Brooks Koepka, der seine zweite Runde beendete, bevor das schlechte Wetter das Spiel am Freitag vorzeitig beendete, blieb nach Abschluss der zweiten Runde mit 12 unter in Führung, obwohl die Nummer 3 der Welt Jon Rahm seinen Vorsprung auf zwei Schläge reduzierte.

Rahm, der am 10. Loch mit neun unter begonnen hatte, spielte eine 69er-Runde mit drei unter, wobei er bei düsteren Bedingungen fünf Birdies und zwei Bogeys spielte.

Wie erwartet verpasste der Weltranglistenzweite Rory McIlroy nach zwei schrecklichen Tagen den Cut und beendete das Turnier mit fünf Schlägen Rückstand.

Die dritte Runde hat bereits begonnen. Woods wird um 13.06 Uhr E.T. abschlagen, und so viele Löcher an einem Tag zu spielen - wenn das Wetter mitspielt - wird ein echter Test für den 15-fachen Major-Champion sein.

Seit einem schweren Autounfall im Jahr 2021, bei dem er sich schwere Beinverletzungen zuzog, hat er nur noch sporadisch an Wettkämpfen teilgenommen, und nach seiner ersten Runde am Donnerstag sagte er, dass er auf dem hügeligen Kurs von Augusta "ständig" Schmerzen habe.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com