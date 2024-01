Tiger Woods sagt, dass die LIV-Golfer dem, was sie ausmacht, den Rücken gekehrt" haben

"Ich bin nicht damit einverstanden [mit der Entscheidung der Spieler, LIV Golf beizutreten]", sagte der 15-fache Majorsieger am Dienstag. "Ich denke, sie haben dem, was sie in diese Position gebracht hat, den Rücken gekehrt."

Die umstrittene Serie hat zu einer Spaltung des Spiels geführt. Mehrere Spieler, darunter die Major-Champions Phil Mickelson, Dustin Johnson und Brooks Koepka, haben sich der LIV Golf-Serie angeschlossen und als Konsequenz eine Suspendierung von der PGA Tour akzeptiert.

Die vom ehemaligen Weltranglistenersten Greg Norman geleitete LIV-Golf-Serie wird vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) finanziert, einem Staatsfonds unter dem Vorsitz von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien.

Einem US-Geheimdienstbericht zufolge war Bin Salman für die Genehmigung der Operation verantwortlich, die 2018 zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi führte. Bin Salman hat eine Beteiligung an der Ermordung Khashoggis bestritten.

Der PIF hat sich verpflichtet, Preisgelder in Höhe von insgesamt 250 Millionen Dollar zu vergeben, aber die Quelle des Geldes für die lukrative Serie hat zu Kritik an den Organisatoren und Spielern geführt, weil sie sich angesichts der Menschenrechtslage in dem Land dafür entschieden haben, um Geld aus dem Land zu spielen.

Menschenrechtsgruppen haben das Land für Massenhinrichtungen und die Behandlung von Homosexuellen kritisiert.

Es ist das Richtige

Der Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, der in diesem Jahr die Open ausrichtet, lehnte es ab, Norman, einen zweimaligen Open-Sieger, zu der Veranstaltung "Celebration of Champions" am Montag oder dem Champions' Dinner am Dienstag einzuladen.

In einem Interview mit dem australischen Golf Digest bezeichnete Norman die Entscheidung als "sehr kleinlich".

"Die R&A hat offensichtlich ihre Meinung, ihre Entscheidungen und ihre Entscheidungen", sagte Woods. "Greg hat einige Dinge getan, von denen ich nicht glaube, dass sie im besten Interesse unseres Spiels sind, und wir kommen zurück an den wahrscheinlich historischsten und traditionellsten Ort unseres Sports. Ich glaube, es ist das Richtige."

Die Golfer, die an der LIV-Golf-Serie teilnehmen, haben gesagt, dass dies eine Gelegenheit ist, das Monopol der PGA Tour zu brechen und sie zu reformieren.

Die PGA Tour und die DP World Tour - die frühere European Tour - sind seit langem die Orte, an denen die Spieler außerhalb der vier Majors ihr Handwerk ausüben.

Während die US-amerikanische und die europäische Tour die Teilnahme an der LIV Series verboten und mit Geldstrafen belegt haben, durften die Majors bislang Golfer, die sich qualifiziert hatten, weiterhin an den prestigeträchtigsten Veranstaltungen des Golfsports teilnehmen.

Woods sagte: "Wer weiß, was in naher Zukunft mit den Weltranglistenpunkten, den Kriterien für die Teilnahme an den Majors, passieren wird?"

Woods, der das dritte Turnier seines Comebacks nach einem karrierebedrohenden Autounfall spielt, bei dem der Amerikaner beinahe sein rechtes Bein verloren hätte, fügte hinzu: "Es wäre traurig, wenn einige dieser jungen Leute nie die Chance bekämen, das zu erleben, was wir erleben durften, nämlich über diesen heiligen Boden zu laufen und bei diesen Meisterschaften zu spielen."

Rory McIlroy, der Open-Champion von 2014 und ein weiterer Kritiker der LIV-Golf-Serie, merkte an, dass die Karriere und das Vermächtnis von Woods auf einer Plattform aufgebaut wurden, die die PGA Tour bietet.

"Diese Traditionen und die Geschichte des Spiels sind sehr wichtig für ihn", sagte McIlroy in seiner Pressekonferenz vor dem Turnier. "Und ich glaube, er möchte nicht, dass das alles verschwindet. Ich denke, das ist ein großer Teil des Grundes, warum seine Position so ist, wie sie ist."

CNN hat LIV Golf um einen Kommentar gebeten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com