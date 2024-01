Tiger Woods holt in der zweiten Runde auf und schafft den Cut bei der PGA Championship

Woods spielte am Freitag eine 69er Runde mit 1 unter Par und beendete die ersten 36 Löcher mit 3 über. Die Cutlinie lag bei 4 über. In der ersten Runde am Donnerstag hatte Woods eine 4 über 74 gespielt.

Der 46-jährige Woods liegt nun 12 Schläge hinter dem derzeitigen Clubhausführer Will Zalatoris, der mit 9 unter in die dritte Runde am Samstag geht.

Während der ersten Runde am Donnerstag schien Woods nach dem Abschlag am achten Loch - seinem vorletzten Loch der ersten Runde - eine unangenehme Grimasse zu schneiden. Unmittelbar nach seinem Abschlag wurde Woods von einem ESPN-Korrespondenten gefragt, wie sich sein operativ repariertes rechtes Bein anfühle, und Woods sagte lächelnd: "Es hat sich schon einmal besser angefühlt".

Auf die Frage von ESPN, wie es Woods gelungen sei, die körperlichen Probleme nach der Runde am Freitag zu ignorieren, antwortete er: "Es gibt eine Mission. Die Mission ist es, dieses Ding irgendwie zu gewinnen, und ich weiß, dass es sich manchmal nicht gerade gut anfühlt, aber hey, so ist das nun mal. So ist das Leben, so ist der Sport. Wir treiben es an, manchmal geht es kaputt, aber das ist okay, dann geht man wieder da raus, und deshalb habe ich einen großartigen PT-Stab. Ich bin wirklich gut darin, Dinge kaputt zu machen, und wirklich gut darin, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, also ist es eine tolle Beziehung."

Die dritte Runde der PGA Championship beginnt am Samstag auf dem Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com