Tiger Woods hofft immer noch auf seine Rückkehr zum Masters

Woods hofft immer noch auf das Masters

Wird am Augusta Champions Dinner teilnehmen

Trainiert, nicht spielt, zu Hause

Der ehemalige Weltranglistenerste hat nicht mehr gespielt, seit er im Februar bei der Dubai Desert Classic wegen einer erneuten Rückenverletzung, die ihn 15 Monate lang außer Gefecht gesetzt hatte, aufgeben musste.

Der 41-Jährige, viermaliger Masters-Champion, hat drei Turniere lang versucht, sein Comeback zu geben und versucht, seine Karriere, die zwischen 1997 und 2008 14 Majors hervorbrachte, wieder anzukurbeln.

Beim diesjährigen Masters jährt sich Woods' großer Durchbruch zum 20. Mal, aber er hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, ob er fit genug sein wird, um zu spielen.

"Ich hoffe es. Ich versuche es. Ich versuche alles, was ich kann, um wieder spielen zu können", sagte er der ABC-Show Good Morning America während einer Tour durch New York, um sein Buch über das Masters 1997 zu promoten.

"Ich liebe diese Veranstaltung, sie hat mir in meinem Leben so viel bedeutet", fügte Woods hinzu.

"Ich weiß, dass der Geist scharf ist, ich muss nur den Körper dazu bringen, es zu tun - das ist der schwierige Teil."

Woods machte Krämpfe im Rücken für seinen Rückzug vor der zweiten Runde des Turniers in Dubai verantwortlich und zog sich anschließend von einer geplanten Pressekonferenz zurück, um für die Genesis Open seiner Stiftung zu werben, damit er seine Rehabilitation fortsetzen konnte.

Auch das Arnold Palmer Invitational in der vergangenen Woche, ein Turnier, das er bereits acht Mal gewonnen hat, ließ er ausfallen. Er sagte, er habe "keinen Zeitplan für seine Rückkehr", teilte aber auf seiner Website mit, dass "die Behandlungen fortgesetzt werden und gut laufen".

Woods sagte gegenüber USA Today, dass er eher zu Hause trainiert als Runden zu spielen, aber darauf besteht, dass er "eine Chance" hat, am 6. April in Augusta beim ersten Major der Saison abzuschlagen.

Sein Agent Mark Steinberg wies jüngste Behauptungen in der Golf World zurück, die sich auf mehrere Quellen beriefen, wonach es unwahrscheinlich sei, dass Woods in Augusta spiele, und erklärte gegenüber Tim Rosaforte vom Golf Channel: "Wir sind nicht in einer Situation, in der wir auch nur darüber reden könnten, beim Masters zu spielen".

Steinberg fügte hinzu: "Er wird behandelt, macht Fortschritte und hofft, dass er es schaffen kann. Es gibt noch keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung."

Ob er fit ist oder nicht, Woods sagte gegenüber USA Today, er werde am Dienstag der Turnierwoche am Champions Dinner für alle früheren Masters-Sieger teilnehmen.

Woods, der das Masters zuletzt 2005 gewann, verpasste zwei der letzten drei Auflagen und belegte 2015 den 17.

Er hat bis zum Tag der Eröffnungsrunde Zeit zu entscheiden, ob er spielen kann.

Quelle: edition.cnn.com