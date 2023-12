Tiger Woods fühlt sich vor der PGA Championship 'viel stärker'

Woods spielte im Augusta National sein erstes Turnier seit fast 17 Monaten, nachdem er im Februar 2021 bei einem Autounfall schwere Beinverletzungen erlitten hatte.

Jetzt ist er im Southern Hill Country Club in Tulsa, Oklahoma - dem Ort seines vierten und letzten PGA-Meisterschaftssiegs im Jahr 2007 - für das zweite Major-Turnier des Jahres angekommen.

"Werde ich jemals wieder voll beweglich sein? Nein. Nie wieder", sagte Woods am Sonntag.

"Aber ich werde in der Lage sein, stärker zu werden. Es wird weh tun, aber so wird es sein.

"Ich freue mich auf (diese Woche). Ich werde in Zukunft nicht mehr so oft spielen, also wird es jedes Mal, wenn ich spiele, Spaß machen, zu spielen und sich zu messen. Es gibt nur so viele Geldspiele, wie man zu Hause spielen kann."

Nach einer 71er-Eröffnungsrunde beim Masters spielte Woods 74, 78 und 78 Schläge und beendete das Turnier auf Platz 47.

"Ich bin seit dem Masters viel stärker geworden", sagte Woods gegenüber Golfweek.

"Wir haben am Dienstag (nach dem Masters) wieder mit der Arbeit begonnen. Der Montag war furchtbar, ich habe nichts gemacht, und Dienstag war Beintraining angesagt. Also haben wir gleich danach wieder angefangen. Alles ist besser."

Woods hat bereits gesagt, dass er im Juli bei den Open im schottischen St. Andrews spielen wird.

Die PGA Championship beginnt am Donnerstag. Der Titelverteidiger und langjährige Rivale von Woods , Phil Mickelson , hat seine Teilnahme an dem Turnier wegen seiner anhaltenden Abwesenheit vom Golfsport zurückgezogen, während Scottie Scheffler als frisch gebackener Masters-Champion und Nummer 1 der Welt die Auslosung anführt.

Und der dreimalige Major-Sieger Jordan Spieth hat nach seinem zweiten Platz beim AT&T Byron Nelson am Sonntag eine vielversprechende Form gezeigt, um bei der PGA Championship den Grand Slam seiner Karriere zu schaffen.

Quelle: edition.cnn.com