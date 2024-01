Thierry Henry sagt, dass Unternehmen in den sozialen Medien "Geld mit Hass" verdienen und startet eine Online-Kampagne

Der ehemalige Stürmervon Arsenal und Barcelona boykottiert seit Ende März alle Social-Media-Plattformen, nachdem es im Internet zu rassistischen Beschimpfungen gegen schwarze Fußballer gekommen war und die Social-Media-Unternehmen seiner Meinung nach nicht in der Lage sind, die Nutzer für ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen.

Seine Entscheidung veranlasste eine Reihe hochkarätiger Stars, es ihm gleichzutun, was schließlich dazu führte, dass Fußballer und Verbände am Wochenende vom 30. April bis zum 3. Mai in Großbritannien die sozialen Medien weitgehend ausschalteten.

Auf dem Web Summit in Lissabon kündigte Henry an, dass er zusammen mit seinem Sponsor Puma und der Stiftung Game of Our Lives eine Kampagne starten werde, um den Online-Missbrauch zu bekämpfen und Druck auf die Social-Media-Unternehmen auszuüben, damit diese strengere Maßnahmen ergreifen.

"Wenn du feststellst, dass sie mit Hass Geld verdienen, ist es sehr schwierig, wenn deine Medizin dein Gift ist", sagte Henry, wie der Guardian berichtet. "Aufrichtig zu sein und nett zu sein, bringt kein Geld.

READ: "Wenn wir zusammenkommen, ist es mächtig", sagt Thierry Henry über den Blackout in den sozialen Medien

"Wir brauchen Hilfe, wir sind alle davon betroffen", fügte er hinzu, wie France 24 berichtete. "Mir als Einzelperson geht es auch ohne sie [die sozialen Medien] gut. Wir brauchen Hilfe von Menschen in höheren Positionen. Wir müssen uns zusammentun, um sicherzustellen, dass diese Leute vielleicht ein Gesetz erlassen, das diese Plattformen stärker zur Verantwortung zieht.

"Ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd das tun, was nötig ist, damit wir uns dort sicher fühlen können. Sie versuchen nicht wirklich, etwas zu ändern."

In einer Erklärung an CNN sagte ein Meta-Sprecher: "Wir haben absolut keinen kommerziellen Anreiz, keinen moralischen Anreiz, keinen unternehmensweiten Anreiz, etwas anderes zu tun, als zu versuchen, so vielen Menschen wie möglich eine positive Erfahrung mit unseren Apps zu bieten, und das tun wir Tag für Tag.

Das ist es, was wir tagtäglich tun." Das Wachstum der Zahl der Menschen oder der Werbetreibenden, die unsere Apps nutzen, bedeutet nichts, wenn unsere Dienste nicht auf eine Weise genutzt werden, die die Menschen einander näher bringt.

"Niemand sollte irgendwo rassistische Beschimpfungen erleben müssen, und wir wollen sie nicht in unseren Apps. Wir entfernen hasserfüllte Inhalte, sobald wir sie finden, und reagieren schnell auf berechtigte rechtliche Anfragen, um die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

Twitter war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

In einem exklusiven Gespräch mit CNN im Mai erklärte Henry seine anfängliche Entscheidung, alle seine Social-Media-Konten zu löschen, die zusammen 11 Millionen Anhänger hatten, mit den Worten: "Wenn wir zusammenkommen, ist das ... mächtig."

"Ganz am Anfang war ich in einer seltsamen Stimmung, sagen wir mal so, wir haben in diesen Momenten viel geredet und ich dachte: 'Die Leute begreifen nicht, was hier auf dem Spiel steht und welches Problem wir in dieser Gesellschaft haben'", sagte er.

LESEN: Thierry Henry: Die Diskussion um den Kniefall bedeutet, dass die Menschen die wahre Ursache "vergessen

"Aber ich habe immer geredet und die Stärke des Rudels erwähnt, und manchmal fühlt man sich einsam, wenn man allein ist, um etwas zu schreien - aber ich spreche nicht von mir, ich spreche von den Menschen, die keine Stimme haben. Ich spreche von den Menschen, die wegen ihres Aussehens, ihres Glaubens oder ihrer Hautfarbe in den sozialen Medien missbraucht und belästigt werden.

"Wenn ich mich aus den sozialen Medien zurückziehe und mich für die Menschen einsetze, die keine Stimme haben, kann ich vielleicht eine Welle auslösen, weil ich mich aus den sozialen Medien zurückziehe. Die Leute würden gerne wissen, warum, und sie wollten wissen, warum. Aber in der Folgezeit gab es eine kleine Phase, in der ich dachte: 'Nun, es ist irgendwie eine Schande, dass die Leute nicht reagieren.'"

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com