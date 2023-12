Dwayne "The Rock" Johnson erschien in der letzten ManningCast-Show der diesjährigen NFL-Saison, die von dem legendären Football-Brüderpaar Peyton und Eli Manning moderiert wurde, vor der ungewöhnlichsten aller Kulissen - einem T-Rex.

Johnson schaltete sich während des zweiten Viertels des NFC-Wild-Card-Playoff-Spiels der Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals in die alternative Sendung von ESPN2 ein und dachte über seine College-Football-Karriere an der University of Miami nach, als Eli Manning ihn auf den Dinosaurier hinter seinem Gast aufmerksam machte.

"Ich habe einen T-Rex-Schädel, ja", lachte Johnson.

"Das ist Stan. Tatsächlich ist Stan der vollständigste T-Rex-Schädel, der jemals von einem Paläontologen - einem jungen Paläontologen - gefunden wurde, und sein Name war Stan, also wurde dieser T-Rex-Kopf nach ihm benannt.

"Ziemlich cool und knallhart, oder?"

erwiderte Eli Manning: "Ich mag ihn. I do."

Im Oktober 2020 wurde ein 39 Fuß langes T-Rex-Fossil - mit dem Spitznamen Stan nach seinem Entdecker Stan Sacrison, der die Überreste 1992 ausgrub - bei einer Live-Auktion von Christie's für 31.847.500 Dollar an einen anonymen Käufer verkauft , wie National Geographic berichtet.

Das Skelett wurde in einem abgelegenen Gebiet entdeckt, das sich über Nord- und Süddakota, Wyoming und Montana erstreckt, und gilt mit 188 Originalknochen als eines der größten und vollständigsten Exemplare eines T-Rex.

CNN hat Johnsons Agenten bezüglich der Herkunft seines T-Rex-Schädels kontaktiert.

READ: Dwayne Johnson ist begeistert, dass seine Tochter Simone ihm in die WWE gefolgt ist

In Flaschen abgefüllt

Zu Beginn des zweiten Viertels sorgte Johnson für einen unfreiwillig komödiantischen Moment, als er von Eli Manning gefragt wurde, wie er das angeschlagene Cardinals-Team motivieren wolle, das beim dritten Down und sieben Punkten mit 14:0 zurücklag.

Johnson, dem eine Motivationsrede nicht fremd ist, spulte eine mitreißende Ansprache ab, während sich die Spieler zum Snap aufstellten.

"Hört zu, ihr habt hier eine Chance, ihr habt eine Gelegenheit - ihr müsst euch kratzend, krallend, kämpfend, beißend, tretend durchsetzen, was ihr könnt, um das zu schaffen", sagte Johnson.

"Es ist eine Philosophie, bei der du mit dem Rücken zur Wand stehst, und wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, gibt es im Leben nur einen Weg, den du gehen kannst, und das ist vorwärts."

Nur wenige Sekunden, nachdem Johnson sein mitreißendes "Let's go" hinzugefügt hatte, warf Cardinals-Quarterback Kyler Murray - unter dem Druck von Linebacker Troy Reeder in der Endzone - eine verhängnisvolle Interception für einen Pick-Six und baute die Führung der Rams auf 20:0 aus.

Während die Manning-Brüder fassungslos dasaßen, ertränkte Johnson seinen Kummer in einer Flasche Tequila.

"Ich schiebe es auf die aufmunternden Worte", lachte Eli Manning.

Johnson verließ die Übertragung am Ende des zweiten Viertels, aber nicht bevor ihm Eli Manning dafür dankte, dass er ihm einen neuen Spitznamen verpasst hatte: "Menschliches Kohlenmonoxid", der lautlose Killer.

Die Cardinals konnten in der zweiten Halbzeit endlich punkten, mussten sich aber in den letzten Vierteln mit 34:11 geschlagen geben.

Die Rams treffen nun am Sonntag in der Divisionsrunde auf die Tampa Bay Buccaneers von Tom Brady.

Quelle: edition.cnn.com