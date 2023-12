Höhepunkte der Geschichte

The Open 2016: Henrik Stenson schlägt Phil Mickelson im Claret Jug Klassiker

Henrik Stenson gewinnt die British Open in Royal Troon

Schwede holt sich im 42. Anlauf den ersten Major-Titel

Phil Mickelson liegt drei Schläge zurück

Das Paar liegt 11 Schläge vor dem Feld

Der 40-jährige Schwede startete einen späten Angriff und schlug den Amerikaner mit drei Schlägen Vorsprung. Damit ist er der erste Skandinavier, der bei den 145. British Open in Royal Troon am Sonntag ein Major gewinnt.

British Open in Royal Troon zu gewinnen. Stenson, die Nummer 6 der Weltrangliste, durchbrach den toten Punkt eines spannenden Nachmittags, indem er lange Birdie-Putts an der 14 und 15 versenkte und zwei weitere auf den letzten drei Löchern hinzufügte, um eine rekordverdächtige 63 zu spielen.

Henrik Stenson gewinnt die British Open

Mit seinem Endergebnis von 20 unter brach er Tiger Woods' British-Open-Rekord von 19 unter, den er im Jahr 2000 aufgestellt hatte, und stellte den Allzeit-Major-Rekord von Jason Day ein, den er 2015 bei der U.S. PGA aufgestellt hatte.

Der 46-jährige Mickelson, der am Eröffnungstag nur knapp eine 62er Runde verpasste, spielte eine 65er Runde, musste sich aber angesichts des späten Ansturms von Stenson mit seinem sechsten Major-Titel begnügen.

Die beiden lieferten sich trotz der schwierigen, windigen Bedingungen eine Meisterleistung an Können und Nervenstärke in einem Showdown, der wohl das berühmte "Duell in der Sonne" in den Schatten stellen wird, als Tom Watson 1977 in Turnberry Jack Nicklaus in einem epischen Kampf besiegte.

Aufgrund des hohen Niveaus des Golfsports wurden die British Open in zwei getrennte Veranstaltungen aufgeteilt, wobei der nächste Verfolger, der Amerikaner J.B. Holmes, mit sechs Schlägen unter Par abschloss.

Als Stenson sein letztes Birdie auf dem 18. Grün einlochte, hielt er inne, bevor er die Fäuste ballte und seinen Caddie umarmte. Nachdem er der Menge zugewinkt hatte, umarmte er Mickelson, der mit seinem Ergebnis alle anderen British Open bis auf vier gewonnen hätte.

Stenson, der bei den Open 2013 in Muirfield mit drei Schlägen Rückstand auf Mickelson Zweiter wurde, widmete den Sieg einem Freund aus Dubai, der diese Woche an Krebs gestorben ist.

"Ich hatte das Gefühl, dass er diese Woche bei mir war", sagte er zu Reportern.

Stensons erster Major-Titel im 42. Anlauf kam nach zwei weiteren dritten Plätzen bei den Open in den Jahren 2008 und 2010. Außerdem wurde er zweimal Dritter bei der U.S. PGA und Vierter bei der U.S. Open und der PGA.

"Ich hatte das Gefühl, dass dies meine Zeit sein würde", fügte Stenson hinzu, der damit der älteste Major-Sieger seit Mickelson ist, der mit 43 Jahren den Claret Jug gewann.

"Es ist etwas ganz Besonderes, einen Konkurrenten wie Phil zu schlagen. Er ist einer der besten Spieler, die es je gab, vor allem in den letzten 20 Jahren.

'Stolz'

Der ehemalige Weltranglistenzweite hat in seiner Karriere zwei längere Tiefpunkte erlebt, als das Selbstvertrauen auf dem Nullpunkt war, vor allem in den frühen 2000er Jahren. Er litt auch sehr darunter, dass er im Rahmen eines Schneeballsystems eine beträchtliche Geldsumme an den Betrüger Allen Stanford verloren hatte.

Aber er sagt, er fühle sich "privilegiert", der erste Schwede zu sein, der endlich ein großes Turnier gewinnt.

"In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben es viele großartige Spieler aus meinem Land versucht, und es gab ein paar wirklich knappe Entscheidungen", sagte er. "Vor allem Jesper Parnevik, zweimal. Er hat mir also eine Botschaft geschickt: 'Geh raus und beende, was ich nicht geschafft habe', und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich das geschafft habe, und dieser Sieg wird für den schwedischen Golfsport von großer Bedeutung sein."

Stenson drehte den Spieß gegen Mickelson um, nachdem der Amerikaner 2013 Zweiter geworden war.

Stenson begann den Finaltag mit einem Schlag Vorsprung vor Mickelson, doch nach dem ersten Loch waren die Positionen schnell vertauscht.

Am dritten Loch konnte er sich wieder absetzen, doch Mickelsons beeindruckender Eagle-Dreier am vierten Loch, nachdem er ein langes Eisen in die Mitte des Grüns geschlagen hatte, brachte die beiden wieder gleich.

Makellos

Auf dem kurzen Postage Stamp Achter lochte Mickelson seinen Abschlag auf sechs Fuß ein, verpasste aber den Birdie-Putt, während Stenson seinen aus größerer Entfernung machte.

Der Schwede nahm seinen Vorsprung von einem Schlag mit auf die Runde, fiel aber mit einem Bogey an der schwierigen 11 zurück und schloss zu Mickelson auf, bevor die Auseinandersetzung immer verzweifelter wurde und keiner der beiden Spieler auch nur einen Zentimeter nachgeben wollte.

Doch dann gelang Stenson ein wichtiger Schlag, als er auf der 14 einen langen Schlag über das Grün schlug, und auf der 15 ließ er aus dem Nichts eine weitere Bombe fallen, die seinen Rivalen ins Wanken brachte.

Mickelsons verpasster Eagle-Putt auf der 16 war seine letzte Chance, Stenson einzuholen.

Wie ein Kneipenschläger war Mickelson immer noch am Schwingen und verpasste auf der 16 eine Eagle-Chance um Millimeter, um zwei Schläge zurückzubleiben. Ein halbes Par auf der 17 verschaffte Stenson quasi einen feierlichen Spaziergang auf der 18.

Vor den vollbesetzten Tribünen setzte er mit einem 10. Birdie den Schlusspunkt unter einen der bemerkenswertesten Tage der Major Championship.

"Es ist enttäuschend, Zweiter zu werden, aber ich freue mich für Henrik", sagte Mickelson. "Er ist ein großartiger Champion und wir sind schon seit einiger Zeit befreundet.

Er fügte hinzu: "Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich je gespielt und nicht gewonnen habe. Ich habe nahezu fehlerfreies Golf gespielt und wurde geschlagen."

Der Amerikaner Steve Stricker beendete das Turnier mit fünf Schlägen unter Par, während der nordirische Weltranglistenvierte Rory McIlroy eine beeindruckende 67er-Schlussrunde spielte und mit vier Schlägen unter Par neben dem Engländer Tyrrell Hatton und dem Spanier Sergio Garcia auf den fünften Platz kletterte.

Aber Troon 2016 wird immer als Henriks High Noon in Erinnerung bleiben.

Quelle: edition.cnn.com