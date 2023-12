Höhepunkte der Geschichte

Tennisspielerin Sara Errani "angewidert" von der Erhöhung der Dopingsperre

Errani wurde 2017 positiv auf das verbotene Medikament Letrozol getestet

Der Court of Arbitration for Sport (CAS) nimmt an, dass sie das Mittel während der Krebsbehandlung ihrer Mutter eingenommen hat.

CAS erhöht Sperre nach Einspruch von zwei auf 10 Monate

Laut WADA kann es als hormonelles und metabolisches Stimulans wirken

Im vergangenen Jahr wurde Errani, die einst an vierter Stelle der Weltrangliste stand, positiv auf das verbotene Medikament Letrozol getestet, eine Substanz, die ihre Mutter zur Behandlung von Brustkrebs einnahm.

Der Court of Arbitration for Sport akzeptierte, dass Spuren des Medikaments in den für ein Familienessen zubereiteten Lebensmitteln gefunden wurden, erklärte aber in einer Erklärung, Errani habe sich nur eines "leichten Verschuldens" schuldig gemacht.

Die 31-Jährige , die jetzt auf Platz 72 der Weltrangliste steht, sagt, die Angelegenheit sei auf beschämende Weise behandelt worden.

"Ich habe mein Leben diesem Sport gewidmet und ich denke nicht, dass ich das alles verdient habe", schrieb der French-Open-Finalist von 2012 auf Twitter.

"Das TAS in Lausanne hat noch einmal bestätigt, dass es sich um eine versehentliche Einnahme handelt, und zwar einer Substanz, die nicht leistungssteigernd ist.

"Ich habe bereits sieben Monate abgesessen. Durch die Disqualifizierung der Ergebnisse und die Zeit der Inaktivität war ich gezwungen, mit einer Ranglistenposition von 280 neu anzufangen, und ich bin wieder aufgestiegen. Und jetzt wollen sie eine zusätzliche Strafe von acht Monaten verhängen. Das alles ist totaler Unsinn!"

Die Entscheidung folgt auf Erranis Einspruch gegen die ursprüngliche Sperre und die annullierten Ergebnisse, während die italienische Anti-Doping-Agentur eine längere Sperre gefordert hatte.

Nach Angaben der Welt-Anti-Doping-Agentur ist Letrozol ein Aromatase-Hemmer, der durch eine Erhöhung der Testosteronkonzentration als hormonelles und metabolisches Stimulans wirken kann.

Errani, die fünf Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen hat, ist sich nicht sicher, ob sie eine Zukunft im Tennis hat.

"Ich weiß nicht, ob ich nach all dem die Kraft und den Wunsch finden werde, wieder Tennis zu spielen", schrieb sie.

Letzte Woche zog sich Errani von den Croatia Bol Open zurück, nachdem sie das Halbfinale erreicht hatte.

