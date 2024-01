Teenager schreiben Geschichte für Iran und Kenia bei den Australian Open

Die Iranerin Meshkat al-Zahra Safi und die Kenianerin Angella Okutoyi haben beide beim ersten Grand Slam des Jahres historische Meilensteine erreicht und inspirieren die nächste Generation von Talenten.

Am Sonntag gewann Okutoyi als erstes kenianisches Mädchen ein Grand-Slam-Match bei den Juniorinnen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie langsamer wird.

Nachdem sie am Dienstag die Australierin Zara Larke in drei Sätzen besiegt hat, ist sie nun die erste Kenianerin, die bei einem Grand-Slam-Turnier im Einzel die dritte Runde erreicht hat.

"Ich bin glücklich, mein Land und alle in meiner Heimat zu vertreten. Das motiviert mich, und ich glaube, es motiviert auch die kenianischen Kinder, daran zu glauben, dass sie es schaffen können", sagte sie nach ihrem Sieg.

Safi schrieb unterdessen am Sonntag Geschichte, als sie als erste Iranerin - ob Junge oder Mädchen - ein Junioren-Grand-Slam-Turnier gewann.

Die 17-Jährige besiegte bei den Australian Open die Australierin Anja Nayar mit 6:4 und 6:3 und sorgte damit für einen weiteren Höhepunkt in ihrer noch jungen, beeindruckenden Karriere.

"Ich möchte zu meinem heutigen Match sagen, dass ich Gott sei Dank in der Lage war, in meinem ersten Match gegen eine australische Gegnerin aus dem Gastgeberland eine gute Leistung zu zeigen", sagte sie in einem Video an den Sportsender Varzesh 3.

Sie bedankte sich auch bei den "lieben Iranern für all ihre Botschaften der Unterstützung und Energie".

Inspiration für die nächste Generation

Nach Angaben des Internationalen Tennisverbands(ITF) gewann Safi im vergangenen Jahr zehn Juniorentitel im Einzel und Doppel und kletterte in der Juniorenrangliste auf Platz 74 der Welt.

Sie ist auch die erste Spielerin aus dem Iran, die in der Juniorenrangliste unter den ersten 100 steht, und sie freut sich darauf, mit ihrem Erfolg mehr Mädchen für den Tennissport zu motivieren.

Safi verlor am Dienstag in der nächsten Runde gegen die Belgierin Sofia Costoulas mit 0:6, 2:6, ist aber entschlossen, andere zu inspirieren.

"Obwohl dies nicht mein ultimatives Ziel ist, gibt es mir ein großartiges Gefühl, andere iranische Nachwuchsspielerinnen zu motivieren und ihnen Mut zu machen", sagte Safi vor Beginn der Australian Open gegenüber der ITF.

"In den letzten Jahren haben die iranischen Spieler vielleicht geglaubt, dass es schwierig ist, auf internationalem Niveau etwas zu erreichen.

"Ich hoffe, dass meine Verbesserungen Spieler und Trainer ermutigen werden, ihre Anstrengungen zu verdoppeln."

Safi hat bereits früher die Schwierigkeiten eingeräumt, sich als Tennisspieler im Iran zu entwickeln - wo die Mittel knapp sind -, ist aber fest entschlossen, sich weiterzuentwickeln.

Im Iran haben sich Sport und Politik schon immer vermischt, und die Athleten stehen unter enormem Druck, sich an ein Regelwerk zu halten.

Ich hatte wirklich harte Zeiten

Es gab bereits mehrere Fälle, in denen Sportler aus Sicherheitsgründen aus dem Land geflohen sind .

"Um an diesen Punkt zu gelangen, hatte ich wirklich eine harte Zeit, denn in meinem Land Profi-Tennis zu spielen, ist wirklich schwer", fügte sie gegenüber der ITF hinzu.

"Ich hatte es wirklich schwer, Turniere zu spielen, ein Visum zu bekommen und oft hatte ich keine Sponsoren.

"Aber wenn ich eine Botschaft an andere junge Leute wie mich hätte, würde ich sagen: 'Gebt eure Träume nicht auf. Als ich anfing, sagten alle im Iran, dass es unmöglich sei und dass ich keine Grand Slams spielen könne, besonders meine Mutter.

"Deshalb habe ich nie jemandem von meinem Traum erzählt, ich habe einfach weitergemacht. Ich möchte den Leuten sagen: 'Bleibt dran und glaubt an euren Traum'. Diesen Erfolg heute zu erreichen, ist wirklich großartig und ich hoffe, dass ich damit weitermachen kann."

