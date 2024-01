Teenager Holger Rune schockt Novak Djokovic und holt sich den Titel beim Paris Masters

Der 19-jährige Rune, der zum ersten Mal in einem Masters-1000-Finale stand, verlor den ersten Satz und kam im zweiten Satz von einem Breakrückstand zurück, um das Spiel auszugleichen.

Im Entscheidungssatz musste er dann die Nerven behalten, um mit 6:5 in Führung zu gehen, bevor er sechs Breakbälle abwehren konnte und den größten Titel seiner Karriere gewann.

Der Sieg macht Rune zum jüngsten Champion in Paris seit Boris Becker 1986 und bringt ihn zum ersten Mal in die Top 10 der Weltrangliste.

"Ich möchte zunächst auch Novak herzlich gratulieren", sagte er in seinem Interview nach dem Spiel zu dem 16 Jahre älteren Djokovic.

"Du bist einer meiner Lieblingsspieler, ich beobachte dich, seit ich ein kleines Kind war, und habe mit dir trainiert. Es ist eine Freude, jetzt mit dir auf dem Platz zu stehen.

Nachdem der 19-jährige Carlos Alcaraz im September bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hat, dürfte Rune nun neben dem Spanier zu den aufstrebenden Stars des Sports gehören.

Djokovic hatte vor dem Finale am Sonntag gesagt, dass Rune "mich an mich selbst erinnert", und im Finale musste der Däne die mentale Stärke und die "Niemals aufgeben"-Einstellung an den Tag legen, die einen Großteil von Djokovics Karriere geprägt haben.

Der Sieg war die Krönung einer großartigen Woche für Rune, der im Laufe des Turniers fünf Top-10-Spieler besiegte und in der ersten Runde gegen Stan Wawrinka Matchbälle abwehrte.

Als er in einem epischen, 16-minütigen Spiel den Sieg gegen Djokovic errang, lag Rune auf dem Boden und hielt sich ungläubig die Hände vors Gesicht.

"Wenn man mir vor vier Wochen gesagt hätte, dass ich unter den Top 10 sein würde ... I would be like: 'Was, wie bitte?'", sagte er. "Jetzt bin ich hier und ich bin super stolz."

