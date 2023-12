Tatjana Maria genießt 15 Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes einen "Traumlauf" in Wimbledon

Denn ihre achtjährige Tochter Charlotte ist ein angehender Tennisstar und hat jeden Morgen Training. Später am Tag wird Maria selbst auf den Platz gehen, was am Dienstag den größten Sieg ihrer Karriere und den Einzug ins Halbfinale von Wimbledon bedeutete.

Mit ihrem 4:6, 6:2, 7:5-Sieg gegen ihre deutsche Landsfrau Jule Niemeier setzte die 34-jährige Maria ihren bemerkenswerten Lauf bei SW19 fort - 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia.

"Es ist ein Traum", sagte sie in ihrem Interview auf dem Platz, "ein Traum, dies mit meiner Familie zu erleben, mit meinen beiden kleinen Mädchen. Ich meine, vor einem Jahr hatte ich gerade entbunden."

Vor dem diesjährigen Wimbledon-Turnier war Maria in 34 Versuchen nie weiter als bis zur dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers gekommen. Kein Wunder also, dass sie zugab, "überall Gänsehaut" zu haben, als sie den Applaus auf Court Nr. 1 aufsaugte - dem Ort ihres umkämpften Sieges am Dienstag.

Doch während sie sich auf ihr Halbfinale gegen die Tunesierin Ons Jabeur vorbereitet, besteht kaum die Möglichkeit, dass Maria ihre tägliche Routine beim Jonglieren zwischen Tennis und Mutterschaft ändern wird.

"Ich stehe im Halbfinale von Wimbledon und es ist verrückt, aber ich bin immer noch eine Mutter, und danach werde ich zu meinen Kindern gehen und dasselbe tun, was ich jeden Tag tue", sagte sie Reportern.

"Ich werde die Windeln wechseln, alles wie immer. Ich versuche, die Dinge so normal wie möglich zu halten. Das ist es, was mich am stolzesten macht - eine Mutter zu sein."

Maria ist die sechste Frau in der Open Era, die nach ihrem 34. Geburtstag das Final Four eines Grand Slam-Turniers erreicht hat und damit in die Fußstapfen von Venus und Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert und Billie Jean King tritt.

Ihr Weg dorthin war nicht ganz einfach. Vier ihrer fünf Matches in Wimbledon gingen über drei Sätze, und in der vierten Runde musste sie gegen Jelena Ostapenko einen Matchball abwehren.

Aber Maria hat gezeigt, dass Kämpfen und Kämpfen auf dem Platz in ihrer Natur liegt. Das bewies sie auch gegen die 22-jährige Niemeier, als sie nach verlorenem ersten Satz den zweiten und nach einem Breakrückstand den dritten Satz für sich entscheiden konnte.

"Es ist ein bisschen mein Leben, allen zu zeigen, dass ich immer noch da bin und eine Kämpferin bin, die weitermacht und weiter träumt", sagte Maria. "Das ist es, was ich meinen Kindern zeigen möchte."

Gegen Niemeier frustrierte sie ihre Gegnerin mit Slice-Schlägen sowohl von der Vorhand- als auch von der Rückhandseite.

Im zweiten Durchgang fand sie ihren Rhythmus und sicherte sich Breaks zum 2:1 und 5:2. Den Ausgleich erzielte sie mit einem Vorhand-Volley-Winner, nachdem Niemeier gezwungen worden war, einen Zwischen-den-Beinen-Schlag aus dem hinteren Teil des Platzes zu spielen.

Niemeier, die zum zweiten Mal an einem Grand Slam teilnimmt und als Nummer 97 der Weltrangliste sechs Plätze vor Maria rangiert, schien mit einem Break im dritten Satz die Kontrolle über das Match zu übernehmen, doch ihre Inkonstanz wurde ihr zum Verhängnis.

Sie beendete den Wettkampf mit 11 Doppelfehlern - alle in den ersten beiden Sätzen - und 49 unerzwungenen Fehlern gegenüber 34 von Maria. Doch das tat dem unterhaltsamen und spannenden Match keinen Abbruch, und das Publikum reagierte mit stehenden Ovationen, als Maria im dritten Satz ihren ersten von zwei Matchbällen verwandelte.

"Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, selbst als ich im dritten Satz 2:4 zurücklag", sagte sie. "Ich habe weitergemacht, ich habe weiter gekämpft."

Maria hat ihren unorthodoxen Spielstil, bei dem viel Spin und Slices zum Einsatz kommen, im vergangenen Jahr geändert, nachdem ihr Trainer, Ehemann Charles, vorgeschlagen hatte, ausschließlich auf eine einhändige Rückhand umzusteigen - eine ungewöhnliche Umstellung für eine Spielerin, die so spät in ihrer Karriere antritt.

Aber trotz des Risikos sagt Maria, dass dies ein "super wichtiger" Schlag in ihrem Spiel geworden ist.

"Am Anfang ist es nicht so einfach, denn man braucht Vertrauen, man muss den Schlag spielen, man muss das Vertrauen in den Schlag gewinnen", sagte sie. "Ich habe weitergemacht und es wird immer besser."

Veränderungen, ob im Tennis oder im Leben, liegen Maria offensichtlich. Im April gewann sie in Bogota, Kolumbien, ihren zweiten WTA-Titel und erlebt nun ihre beste Zeit bei einem Grand Slam.

"Vor einem Jahr habe ich meine zweite Tochter zur Welt gebracht, und wenn mir jemand sagen würde, dass du ein Jahr später im Halbfinale von Wimbledon stehst - das ist verrückt", sagte sie.

Dennoch wird sie Charlotte weiterhin jeden Morgen zum Training bringen, denn ihre Tochter scheint das Wimbledon-Erlebnis genauso zu genießen wie ihre Mutter.

"Charlotte ist froh, dass sie noch zwei Tage in der Krippe bleiben kann", lacht Maria.

"Sie hat gemerkt, dass es etwas ganz Besonderes ist, und wenn ich sie nach (einem Spiel) sehe, rennt sie mir in die Arme und ist sehr stolz auf mich."

Quelle: edition.cnn.com