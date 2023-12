Superstar-Musiker Ed Sheeran wird Sponsor seines Heimatvereins Ipswich Town

Der preisgekrönte Musiker und Rekordbrecher Ed Sheeran sponsert jetzt den Fußballverein seiner Kindheit, Ipswich Town.

Der Sänger, der in Suffolk, England, aufgewachsen ist und immer noch dort lebt, wo der Verein seinen Sitz hat, hat einen Einjahresvertrag als Sponsor für die Trikots der ersten Herren- und Damenmannschaft der "Tractor Boys" unterzeichnet.

Das Logo, das auf der Vorderseite der Trikots erscheinen wird, zeigt mathematische Symbole mit dem Wort "Tour".

Auf die Frage, was das geheimnisvolle Logo bedeute, sagte Sheeran: "Alles wird mit der Zeit enthüllt werden."

"Der Fußballclub ist ein wichtiger Teil der lokalen Gemeinschaft und dies ist meine Art, meine Unterstützung zu zeigen", sagte Sheeran.

"Ich habe meine Besuche an der Portman Road immer genossen und freue mich darauf, wieder dorthin zu gehen, sobald die Fans wieder in die Stadien gelassen werden.

"Mit den neuen Eigentümern aus den USA stehen den Fans von Ipswich, mich eingeschlossen, sicher aufregende Zeiten bevor.

Sheeran beendete seine Divide-Tour in seiner Heimatstadt Ipswich vor 160.000 Menschen an vier Abenden im Chantry Park im August 2019.

"Wir sind natürlich begeistert, dass Ed zugestimmt hat, in der nächsten Saison unser Trikotsponsor zu werden", fügte Rosie Richardson, die Verkaufsdirektorin von Town, hinzu.

"Ich habe in den vergangenen Jahren mit Ed und seinem Managementteam bei verschiedenen Initiativen zusammengearbeitet und Ed und seine Gäste bei vielen Spielen an der Portman Road willkommen geheißen. Er hat seine Unterstützung für seine Heimatstadt in vielerlei Hinsicht gezeigt, und dies ist ein weiteres Beispiel dafür.

"Wir freuen uns darauf, Ed - und alle anderen Fans - in der nächsten Saison wieder an der Portman Road zu sehen."

