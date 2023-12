Suns-Starter glänzen gegen Mavericks; Heat gewinnen gegen Sixers ohne Joel Embiid

Das herausragende Spiel von Dallas-Star Luka Doncic - 45 Punkte, 12 Rebounds und acht Assists - reichte den Mavs nicht aus, um ein geschlossenes Suns-Team zu bezwingen, bei dem sechs Spieler zweistellig punkteten.

"Wir müssen einfach jemanden finden, der mitspielt", sagte Mavericks-Trainer Jason Kidd gegenüber ESPN.

Doncic erzielte mehr Punkte als der Rest der Mavs-Starter, die zusammen nur 39 Punkte erzielten. Trotz seiner individuellen Leistung führte Phoenix von Anfang bis Ende und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht.

Deandre Ayton erzielte 25 Punkte und Devin Booker kehrte nach drei Spielen Verletzungspause mit 23 Punkten, neun Rebounds und acht Assists in die Mannschaft zurück.

Die Suns erwischten einen guten Start in die Partie und erspielten sich Mitte des ersten Viertels eine 18:6-Führung, bevor Doncic und Maxi Kleber, der 19 Punkte erzielte, die Mavs bis zur Halbzeit wieder auf vier Punkte heran brachten.

"Ich denke, unsere Verteidigung hat uns heute das Spiel gekostet", sagte Doncic. "Unser Start in der Defensive war schrecklich, und das müssen wir ändern. Ich weiß, dass wir eine viel bessere Verteidigung spielen können."

Nach der Pause schaltete Phoenix einen Gang zurück und baute den Vorsprung zu Beginn des vierten Viertels auf 21 Punkte aus, bevor die Mavs mit einer Aufholjagd das Ergebnis noch einmal ausgleichen konnten.

"Wir nehmen den Sieg an", sagte Suns-Point Guard Chris Paul, der 19 Punkte und fünf Rebounds beisteuerte. "Es wird nicht immer schön sein. Wir haben die meiste Zeit des Spiels gut gespielt. Wir werden uns morgen den Film ansehen und sehen, was wir in Spiel 2 anders machen müssen."

Heat gewinnen Spiel 1 gegen Sixers

In der Eastern Conference gewannen die Heat ein hart umkämpftes Spiel gegen die Sixers, die auf ihren Talisman Joel Embiid verzichten müssen, der sich von einem Orbitalbruch und einer Gehirnerschütterung erholt, die er sich in den letzten Minuten von Phillys Spiel 6 gegen die Toronto Raptors zugezogen hatte.

In Embiids Abwesenheit hatten seine Teamkollegen der Sixers zu kämpfen. Der MVP von 2018, James Harden, kam nur auf 16 Punkte - 12 seiner 13 Feldtorversuche waren umstritten, außerdem wurde er neun Mal von zwei Spielern angegriffen. Dem Rest der 76ers erging es nicht viel besser: Sie trafen 6:34 aus dem Dreipunktbereich und leisteten sich 15 Turnover, die den Heat 22 Punkte einbrachten.

"Natürlich versuchen wir nicht, Fehlwürfe zu vermeiden, aber was wir kontrollieren können, ist das Rebounding und die Vermeidung von Ballverlusten", sagte Harden gegenüber ESPN. "Das sind Dinge, die wir kontrollieren können, und wenn wir das im nächsten Spiel tun, haben wir eine bessere Chance zu gewinnen."

Zu Beginn kontrollierte keine der beiden Mannschaften das Spiel. Die Heat gingen im ersten Viertel mit 12 Punkten in Führung, bevor die 76ers zurückschlugen und zur Halbzeit mit 51:50 in Führung lagen, da Miami in den letzten sechs Minuten der Halbzeit nur 1:9 aus dem Feld traf.

"Mir hat gefallen, wie wir uns zurückgekämpft haben", sagte Sixers-Trainer Doc Rivers laut NBA. "Ich mochte, wie wir zu Beginn des dritten Viertels herauskamen ... und dann mochte ich den Rest des Spiels von diesem Zeitpunkt an nicht mehr.

Angeführt von Tyler Herro von der Bank, der 25 Punkte erzielte und 4 von 6 aus der Distanz traf, und Bam Adebayo, der 24 Punkte und 12 Rebounds erzielte, kamen die Heat spät ins Spiel zurück. Ein 10:0-Lauf im dritten Viertel und ein 13:2-Lauf im vierten Viertel reichten aus, um den Sieg zu sichern.

"Sie sind ein sehr gutes Team, auch ohne Embiid", sagte Miamis Trainer Erik Spoelstra nach dem Spiel zu den Reportern. "Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit einfach besser organisieren. Wir haben es mit ein bisschen mehr Überlegung und Disziplin gemacht, und diese zusätzliche Anstrengung hat jeden im Team angespornt."

Spiel 2 der beiden Serien findet am Mittwoch statt.

