Stuart Baxter vom indischen Fußballverein Odisha wegen Bemerkungen über Vergewaltigung entlassen

Der ehemalige britische Profifußballer äußerte sich während der Niederlage seiner Mannschaft gegen Jamshedpur am Montag über die Entscheidungen des Schiedsrichters.

"Du brauchst Entscheidungen, die in deinem Sinne ausfallen, und das taten sie nicht", sagte Baxter dem indischen Sender Star Sports. "Ich weiß nicht, wann wir einen Elfmeter bekommen werden. Ich glaube, einer meiner Spieler müsste jemanden vergewaltigen oder selbst vergewaltigt werden, wenn er einen Elfmeter bekommen würde."

Odisha twitterte am Montag, dass es über die Kommentare "entsetzt" sei.

"Das ist völlig inakzeptabel, egal in welchem Kontext, und spiegelt nicht die Werte des Vereins wider", schrieb der Verein auf Twitter. "Wir, der Odisha FC, entschuldigen uns vorbehaltlos und die Vereinsführung wird diese Angelegenheit intern behandeln."

Am Dienstag veröffentlichte der Verein dann eine Erklärung, in der er die Entlassung von Baxter bekannt gab.

"Odisha FC hat beschlossen, den Vertrag von Cheftrainer Stuart Baxter mit sofortiger Wirkung zu beenden", hieß es. "Der Interimstrainer für den Rest der Saison wird in Kürze bekannt gegeben."

Baxter begann seine Karriere als Profifußballer in England bei Preston North End und hat danach eine wechselhafte Karriere als Trainer hinter sich. Der 67-Jährige war unter anderem bei AIK in Schweden und Kaizer Chiefs in Südafrika erfolgreich, bevor er im Juni 2020 von Odisha engagiert wurde, nachdem er eine zweite Zeit bei der südafrikanischen Nationalmannschaft verbracht hatte.

Der Verein liegt derzeit mit nur acht Punkten aus 14 Spielen auf dem letzten Platz der Indian Premier League.

