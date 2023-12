Stoppt Boris": Protestbanner gegen den britischen Premierminister Boris Johnson bei Spielen der Premier League

Die Spruchbänder waren sowohl beim Spiel von Manchester United gegen West Ham United im Old Trafford als auch an der Elland Road zu sehen, wo Leeds United gegen Newcastle United spielte.

Die hinter dem Flugzeug angebrachte Botschaft lautete: "Boot him out" (Schmeißt ihn raus), gefolgt von der Website der Gruppe Open Britain, die den Protest organisiert hat.

In einer auf Twitter geposteten Nachricht, in der bestätigt wurde, dass sie hinter der Botschaft steht, sagte Open Britain: "Wir haben die Kampagne #StopBoris in die Lüfte getragen.

"Das Land will ihn nicht mehr als Premierminister - jetzt ist es an der Zeit, ihn aus dem Amt zu jagen, und der Ort, an dem das geschehen kann, ist stopboris.com."

Die in dem Protest verlinkte Website führt die Nutzer zu einer Petition, die Johnsons Absetzung fordert und die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels fast 80.000 Unterschriften hat.

Der Druck auf Johnson wird immer größer, weil er im Sommer Gartenpartys und zu Weihnachten in der Downing Street gefeiert haben soll, während der Rest des Landes unter strengen Covid-19-Beschränkungen stand. Ein Bericht über die Vorwürfe, der diese Woche veröffentlicht werden soll, könnte der letzte Strohhalm für Johnsons zunehmend meuternde Partei sein.

