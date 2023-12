Stiliyan Petrovs Traumjob wurde durch eine Krebserkrankung unterbrochen; jetzt will er Fußballstars bei der Zukunftsplanung helfen

Und wenn eine Karriere unweigerlich zu Ende geht, müssen sich viele Spieler neu erfinden.

Aus diesem Grund hat der ehemalige bulgarische Nationalspieler Stiliyan Petrov zusammen mit anderen Ex-Profis wie Gaizka Mendieta, Emile Heskey und Michael Johnson die Organisation Player 4 Player gegründet, die Spielern dabei hilft, fundierte Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen.

Der ehemalige Kapitän von Aston Villa, Petrov, erzählt CNN Sport ungläubig von Spielern, die immer wieder fragten, wann der nächste Zahltag sei.

"Ich hatte früher Teamkollegen, die mit mir sprachen, bevor wir unser Geld bekamen, und meine Frage lautete: 'Du verdienst jeden Monat, jede Woche eine große Summe Geld... Warum wollt ihr wissen, wann ihr euer Geld bekommt?'"

"Sie sagen: 'Oh, alles, was ich bekomme, lege ich einfach hin. Ich habe eine Hypothek, Zahlungen, ein Auto, ich habe meine Freundin.' Am Ende des Gesprächs sagte ich also: 'Was legst du eigentlich zur Seite?'"

Petrov sagt, dass er sein eigenes Finanzwissen von Mannschaftskameraden und Freunden erhalten hat. Er sagt, dass es Spieler gibt, die, obwohl sie "unglaublich viel Geld" verdienen, jetzt "um Arbeit betteln gehen müssen".

Als er selbst noch Spieler war, gingen Finanzberater auf dem Trainingsplatz ein und aus", so Petrov.

Es gab "eine Menge Leute, die so viel versprachen, aber nie geliefert haben", sagt er.

Aber wenn man jung ist und gutes Geld verdient, ist es manchmal schwierig, potenziell schlechte Investitionen zu erkennen.

"Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, und das schon in jungen Jahren", mahnt Simon Barker, stellvertretender Geschäftsführer der Players' Football Association und ehemaliger Premier-League-Spieler der Queens Park Rangers.

"Manchmal muss man im Leben Probleme erleben, um wirklich zu verstehen und zu lernen. Und genau das passiert leider im Leben", fügt Barker hinzu.

READ: Seán McCabe: Der erste Klimagerechtigkeitsbeauftragte des Weltfußballs

Unglückliche Wendungen des Schicksals

Anfang 2012, als er gerade einen neuen Vertrag mit Aston Villa aushandelte, wurde bei Petrov akute Leukämie diagnostiziert, und seine Karriere wurde unerwartet beendet.

Obwohl er finanziell abgesichert war, war Petrov psychologisch noch nicht bereit, das Ende seiner Karriere zu akzeptieren.

"Alles verschwand", sagte er über seine Krankheit. "Ich war nicht bereit, ich war nicht vorbereitet. Körperlich und mental ist es wirklich hart ... Ich hatte keine Zeit, mich einzuleben und darüber nachzudenken, was ich als Nächstes tun werde. Ich musste einfach um mein Leben kämpfen, und das hat es für mich noch schwieriger gemacht.

Petrov unterzog sich über drei Jahre hinweg zwei intensiven Chemotherapien, die ihren Tribut forderten.

"Ich war nicht in der Lage, wieder zu arbeiten, zu studieren ... und jede Art von sportlicher Betätigung auszuüben, weil ich nicht fit genug war.

"Ich musste mir sechs, sieben Jahre Zeit nehmen, um sicherzugehen, dass ich wieder der werde, der ich sein wollte, was ich erreichen wollte."

Laut Petrov ignorieren Spieler, die Spaß am Spiel haben und im Rampenlicht stehen, oft die Anzeichen dafür, dass sich ihre Karriere dem Ende zuneigt.

"Wir haben unser Ego, jeder spricht über uns. Wir haben die Aufmerksamkeit, jeder pusht uns, wir haben das Adrenalin, wir haben ein Ziel", sagt Petrov.

Laut einer Statistik der Weltfußballergewerkschaft FIFPro haben 72 % der Profifußballer keinen über die Schule hinausgehenden Bildungsabschluss, und nur 14 % haben eine Berufsausbildung abgeschlossen. Nur 12 % haben einen Hochschulabschluss.

In einer Sportart, in der die durchschnittliche Vertragslaufzeit nur 22 bis 23 Monate beträgt, sollten Fußballer nach Ansicht von Befürwortern mehr darüber nachdenken, was sie außerhalb des Spiels tun können.

Es gibt viele Möglichkeiten, die man nach dem Ende der Karriere erkunden kann, sagt Petrov.

"Wir haben großartige übertragbare Fähigkeiten, die viele andere Branchen von ehemaligen Sportlern erwarten - mit ihren Führungsqualitäten, ihrer Kommunikation, ihrem Willen und ihrer Arbeitsmoral. Das ist etwas, woran viele Spieler nicht denken", so Petrov.

Die PFA-Wohltätigkeitsorganisation hat im Kalenderjahr 2019-20 1.397 Personen bei der Weiterbildung unterstützt, oft in Form von Stipendien, um junge Profis für ihre spätere Karriere zu fördern.

Der Rückzug aus dem Fußball ging für Barker fast nahtlos in die Arbeit bei der PFA über, wo er seither tätig ist. Zu seinen Aufgaben gehört es, mit aktuellen Spielern über eine Umschulung für eine zweite Karriere zu sprechen.

"Der Übergang ist ein großes Problem, besonders in den ersten zwei Jahren", sagt er. "Diejenigen, denen der Übergang zu einer zweiten Karriere besser zu gelingen scheint, sind diejenigen, die sich selbst in eine Position gebracht haben, in der sie dazu bereit sind, also Kurse besucht haben."

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Reportagen und Videos

Fußballkarrieren sind kurz - zwischen 10 und 15 Jahren, wenn man zu den Glücklichen gehört. Petrovs Kindheitstraum war es, ein Fußballer auf höchstem Niveau zu werden, aber er sehnt sich immer noch nach mehr.

"Ich wollte lernen", sagt er trotzig. "Ich wollte mir die Chance geben, irgendwann einmal etwas zu sein.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com