Steph Curry schreibt Geschichte, als die Warriors ein spätes Comeback starten und die Grizzlies schlagen

Gegen die Grizzlies, die ohne Ja Morant antraten, gelang es den Warriors, 45,7 Sekunden vor Schluss die erste Führung des Abends zu erringen und in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung zu gehen.

Curry erzielte im letzten Viertel 18 Punkte und glich 3:25 Minuten vor Schluss zum 90:90 aus, bevor er in der Schlussminute acht Freiwürfe in Folge verwandelte und sein Team damit in Führung brachte.

"Wir haben nichts herausgefunden, wir haben uns nur von den ersten drei Vierteln nicht beeinflussen lassen, dass wir immer noch eine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen", sagte Curry nach dem Spiel zu Reportern. "Wir müssen die Würfe treffen, von denen wir glauben, dass wir sie treffen können, aggressiv spielen und auf den Ball aufpassen. Wir haben all diese Dinge getan."

Die Aufgabe von Golden State wurde durch das Fehlen von Trainer Steve Kerr erschwert, der zwei Stunden vor Spielbeginn positiv auf Covid-19 getestet wurde und nicht auf der Bank Platz nehmen konnte.

Sein Platz wurde von Assistenztrainer Mike Brown eingenommen, der in der nächsten Saison das Amt des Cheftrainers der Sacramento Kings übernimmt und die Warriors während der Titelverteidigung 2017 in Abwesenheit von Kerr zu einem 11:0-Erfolg geführt hatte.

"Ich glaube, sein Headcoaching-Rekord für ein Warriors-Playoff-Spiel ist ungeschlagen", sagte Warriors-Guard Klay Thompson. "Wir haben Steve sehr vermisst, einfach seine Stimme, seine Präsenz, aber wir waren schon einmal hier, 2017, als Mike übernommen hat und wir eine Menge Siege eingefahren haben, also habe ich viel darüber nachgedacht."

Beide Teams verpassten es, sich abzusetzen, weil sie schlecht trafen: Keines der beiden Teams erreichte 42 % aus dem Feld oder 26 % von jenseits des Bogens.

Die Warriors trafen 0:15 aus der Distanz, bis Otto Porter Jr. 3:24 Minuten vor Ende des zweiten Viertels einen Dreier versenkte. Thompson verfehlte alle sieben seiner Dreipunktversuche, steuerte aber dennoch 14 Punkte und sieben Rebounds bei.

Die Defensive der Grizzlies - angeführt von Jaren Jackson Jr., der fünf Würfe blockte und zwei Steals beisteuerte - schaltete die Offensive der Warriors aus und ließ sie in der ersten Hälfte nur 38 Punkte erzielen.

Jackson Jr. führte Memphis mit 21 Punkten auch in Abwesenheit von Star-Point Guard Morant an, der sich bei der Niederlage in Spiel 3 am Samstag am rechten Knie verletzt hatte. Tyus Jones steuerte 19 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists bei.

"Das ist eine harte Nuss. Es ist eine harte Pille, die man schlucken muss. Es fühlte sich so an, als ob wir das ganze Spiel über geführt hätten", sagte Jones nach dem Spiel zu den Medien. "Wir hatten das Gefühl, dass wir in einer guten Position waren. Es fühlte sich so an, als ob wir uns in eine gute Position gebracht hätten, um ein Spiel zu gewinnen, und die Dinge liefen nicht nach unseren Vorstellungen.

Spiel 5 ist für Mittwoch in Memphis angesetzt.

Celtics gleichen Serie gegen die Bucks mit 2:2 aus

In der Eastern Conference erzielte Al Horford mit 30 Punkten die beste Leistung seiner Karriere, als die Boston Celtics in einer verheerenden Schlussphase die Milwaukee Bucks mit 116:108 besiegten und in der Best-of-seven-Serie mit zwei Spielen pro Partie ausglichen.

"Normalerweise gehe ich einfach meiner Arbeit nach", sagte Horford nach dem Spiel zu den Medien. "Ich bin zwar aufgeregt, aber ich denke, man sucht sich die richtigen Momente aus. Dies war ein emotionales Spiel."

Trotz eines 11-Punkte-Rückstands zur Mitte des dritten Viertels kämpften sich die Celtics mit einem 10:0-Lauf zurück in die Partie, bevor sie die Bucks im vierten Viertel mit 43:28 besiegten.

Milwaukee ging 6:02 Minuten vor Schluss wieder mit 94:92 in Führung, doch die Celtics antworteten mit einem 14:2-Lauf, der das Spiel für die Bucks uneinholbar machte.

Giannis Antetokounmpo war mit 34 Punkten, 18 Rebounds und fünf Assists der erfolgreichste Werfer für Milwaukee, während Brook Lopez 17 Punkte und sieben Rebounds beisteuerte.

"Al [Horford] hatte ein verdammt gutes Spiel", sagte Milwaukees Jrue Holiday, der 16 Punkte, sieben Rebounds und neun Assists beisteuerte. "Ich denke, wir hatten ein paar Würfe, die wir normalerweise treffen, aber wir konnten sie nicht zu Ende spielen. Aber das muss man ihnen lassen. Sie haben mehr Spielzüge gemacht."

Die Celtics haben in zwei der nächsten drei Spiele der Serie Heimvorteil. Spiel 5 ist für Mittwoch im TD Garden in Boston angesetzt.

Quelle: edition.cnn.com