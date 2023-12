Spielerinnen der National Women's Soccer League machen nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens eine Spielpause als Akt der Solidarität

Bei den ersten beiden von drei für Mittwoch angesetzten Spielen versammelten sich die Spielerinnen des NJ/NY Gotham FC und des Washington Spirit vor der Wiederaufnahme des Spiels für eine Minute mit verschränkten Armen, ebenso wie die Spielerinnen beim Spiel zwischen North Carolina Courage und Racing Louisville FC.

Die Fans beider Spiele spendeten stehende Ovationen und jubelten, als sich die Spieler zusammenschlossen.

Wie die Spielerinnenvereinigung der National Women's Soccer League am Mittwoch mitteilte, wird der Protest bei allen drei Spielen stattfinden. Das dritte Spiel des Abends bestreiten die Portland Thorns FC und Houston Dash in Portland, Oregon.

Die Kontroverse geht auf einen Untersuchungsbericht von The Athletic aus der vergangenen Woche zurück, in dem Spielerinnen zu Protokoll gaben, dass der Cheftrainer von North Carolina Courage, Paul Riley, seinen Einfluss und seine Macht ausgenutzt habe, um Spielerinnen sexuell zu belästigen und in einem Fall eine Spielerin zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.

In dem Bericht beschrieb die ehemalige Spielerin Sinead Farrelly, wie ein verheirateter Riley sie in sein Hotelzimmer zwang, um Sex zu haben. In einem anderen Bericht wird geschildert, wie Riley Farrelly und seine Mannschaftskameradin Mana Shim in seine Wohnung zwang und die beiden dazu brachte, sich zu küssen.

The Athletic bat Riley um eine Stellungnahme zu seinem angeblichen Fehlverhalten, worauf er antwortete, dass die Behauptungen der ehemaligen Spielerinnen "völlig unwahr" seien. Nach Angaben von The Athletic teilte Riley ihnen in einer E-Mail mit: "Ich hatte niemals Sex mit diesen Spielern oder habe ihnen gegenüber sexuelle Avancen gemacht".

CNN war nicht in der Lage, Riley für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Folgen des Berichts waren beträchtlich. Die Courage feuerte Riley. Die Kommissarin der NWSL, Lisa Baird, trat zurück, und die 10 Mannschaften umfassende Liga sagte alle für das vergangene Wochenende angesetzten Spiele ab, nachdem die Anschuldigungen gegen Riley, der in acht Spielzeiten drei Franchises trainiert hatte, bekannt geworden waren.

Steve Baldwin, CEO und geschäftsführender Gesellschafter des NWSL-Vereins Washington Spirit, trat am Dienstag ebenfalls zurück. In seiner Erklärung auf Twitter verwies er auf eine kürzliche Bitte der Spielerinnen als Teil des Grundes für seinen Rücktritt.

Kurz vor dem Spiel der Thorns am Mittwoch wurde Gavin Wilkinson, General Manager und President of Soccer von Portland, beurlaubt, "bis die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung vorliegen, die noch nicht abgeschlossen ist", teilte das Team mit. CNN versucht, Wilkinson für eine weitere Stellungnahme zu erreichen.

Die NWSL-Spielervereinigung teilte in einer Erklärung mit, dass die geplanten Spiele am Mittwoch wieder aufgenommen würden, und fügte den Hashtag #NoMoreSilence hinzu.

"Wir haben die Pause des Wochenendes genutzt, um die Situation zu bewerten", sagte die NWSLPA in einer Erklärung. "Wir erkennen an, dass wir den Schmerz der letzten Tage nicht an einem Wochenende oder in einer Woche verarbeiten können. Inmitten der Erklärungen, die Ligen und Vereine schnell veröffentlichen, haben wir uns selbst und den anderen zugehört."

Courage-Besitzer entschuldigt sich

In einem Schreiben vom Mittwoch entschuldigte sich der Eigentümer und Vorsitzende von North Carolina Courage, Steve Malik, und versprach, ein sicheres Umfeld für die Spieler zu schaffen.

"Lassen Sie mich zunächst sagen, dass es mir zutiefst leid tut, dass wir es nicht geschafft haben, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Spielerinnen sicher und wohl fühlen, wenn sie sich melden", so Malik in dem Brief.

Er sagte, dass der Verein von einer Untersuchung von Rileys Verhalten im Jahr 2015 erfahren habe, dass man ihm aber "versichert habe, dass er in gutem Ansehen stehe". Er gab nicht bekannt, wer ihm das versichert hatte.

Malik erklärte, dass das Team bis zum Bericht von letzter Woche keine Kenntnis von den "schrecklichen" Anschuldigungen gegen Riley hatte. Malik sagte, dass das Team seine eigene Due-Diligence-Prüfung über den ehemaligen Trainer durchgeführt hat, nachdem es die von Riley geführte Franchise im Jahr 2017 gekauft hatte, die damals als Western New York Flash bekannt war.

"Sobald wir von den schwerwiegenden Vorwürfen gegen Herrn Riley erfahren haben, haben wir sein Arbeitsverhältnis sofort beendet. Für dieses Verhalten und diesen Missbrauch gibt es in unserem Sport und in unserer Gesellschaft keinen Platz. Die Entlassung von Herrn Riley war der erste Schritt, und wir werden weiter darüber nachdenken, wie wir es besser machen können", sagte Malik.

Farrelly, der am Dienstag zusammen mit Shim und der Stürmerin der US-Frauen-Nationalmannschaft, Alex Morgan, zu NBC sprach, sagte, dass der Schaden, den Riley verursacht hat, "in jeden Teil" ihres Lebens eindringt.

"Ich denke, es ist wirklich wichtig, und deshalb wollten wir unsere Geschichte erzählen und den Schaden, der unseren Karrieren zugefügt wurde, so detailliert schildern, aber auch, wer wir als Menschen sind", erklärte Farrelly, die für Riley in drei verschiedenen Teams spielte.

"Der Schaden an meinem Selbstvertrauen und meinem Selbstverständnis und meiner Einstellung zum Leben wirkt sich auf jeden Teil deines Lebens aus", sagte Farrelly gegenüber NBC.

"Und ich denke, wenn wir die emotionale Auswirkung des bloßen Auftretens und des Versuchs, authentisch zu sein, nutzen können, kann das viele Menschen wirklich treffen, denn es geht um mehr als nur den Sport. Es geht um die Sicherheit in unserem eigenen Leben und in unserem Körper, und das haben die Spieler verdient. Wir alle haben das verdient. Und das ist etwas, wofür wir kämpfen werden."

David Close, Jacob Lev und Ben Morse von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

