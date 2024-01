Spiele in einem Stadion mit 4.700 Plätzen - Verkaufen die UEFA und die FA den Frauenfußball unter Wert?

Im Camp Nou hat Barcelona Femení in diesem Jahr mit 91 648 Zuschauern beim Spiel der Katalanen gegen den VfL Wolfsberg den Weltrekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel aufgestellt; Englands Frauen brachen 2019 mit 77 768 Zuschauern den Rekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem Heimspiel der Lionesses - und sogar Newcastle United brach bei seinem ersten Spiel im St. James' Park mit 22 134 Zuschauern seinen Zuschauerrekord in der vierten Liga des englischen Frauenfußballs.

Die Nachfrage, vor allem in Europa, war noch nie so groß wie heute, weshalb die Stadien, die für die derzeit in England stattfindende Frauen-Europameisterschaft ausgewählt wurden, Anlass zur Sorge geben.

Kritiker sind der Meinung, dass der englische Fußballverband (FA) und die UEFA, der Dachverband des europäischen Fußballs, die Gunst der Stunde nicht genutzt haben.

Zu den zehn Austragungsorten gehören zwar so große Stadien wie das Wembley-Stadion und das Old Trafford, in denen jeweils ein Spiel ausgetragen wird, aber auch das 8.000 Zuschauer fassende Leigh Sports Village und das 12.000 Zuschauer fassende New York Stadium in Rotherham werden Spiele austragen.

Das kleinste Austragungsstadion ist das Manchester City Academy Stadium, das zum hochmodernen Trainingskomplex des englischen Premier-League-Klubs gehört und nur 4.700 Zuschauer fasst. Wie das Leigh Sports Village-Stadion, das im Großraum Manchester liegt, ist die Kapazität aufgrund von Vorschriften, die Stehplätze verhindern, begrenzt.

Ein bisschen enttäuscht

Das erste von drei Spielen, die im Manchester City Academy Stadium, der Heimat der Frauenmannschaft von Manchester City, stattfinden werden, ist das Spiel Belgiens gegen Island in der Gruppe D am 10. Juli.

Im April erklärte die Mittelfeldspielerin von Juventus und Island, Sara Björk Gunnarsdóttir, gegenüber dem Podcast "Their Pitch", dass sie "ein bisschen enttäuscht" über die Wahl des Stadions sei.

"Es ist schockierend. Wenn man in England spielt, gibt es so viele Stadien, und wir haben ein Trainingsgelände von City, das 4.000 Zuschauer fasst?" sagte Gunnarsdóttir.

"Es ist peinlich. Das ist nicht der Respekt, den wir verdienen. Wenn man sich heute den Frauenfußball anschaut, dann füllen sie die Stadien aus. Wenn man sich Barcelona und Madrid ansieht, sehen 95.000 das Spiel (im Camp Nou). Sie sind nicht darauf vorbereitet, dass wir mehr als 4.000 Karten verkaufen werden.

"Das ist respektlos gegenüber dem Frauenfußball, weil er so viel größer ist, als die Leute denken. Man denkt, dass der Frauenfußball zwei Schritte nach vorne macht, aber wenn dann so etwas passiert, ist das ein Rückschritt."

Rachel O'Sullivan, Expertin für Frauenfußball und Mitbegründerin des Medienunternehmens Girlsontheball, bezeichnete die Wahl von zwei Stadien mit einem Fassungsvermögen von weniger als 10.000 Zuschauern für ein großes Turnier als "etwas unambitioniert".

"Im Frauenfußball hat man sich angewöhnt, nicht zu erwarten, dass er so groß ist und sich so entwickelt, wie er ist", sagte O'Sullivan, die "enttäuscht und überrascht" war, als sie die Stadionauswahl sah, gegenüber CNN Sport.

"Wenn man sich die Beweise anschaut, ist es exponentiell gewachsen - und die Weltmeisterschaft 2019 hat uns das wirklich gezeigt. Viele waren überrascht von der Zahl derer, die mit dem Fußball anfangen und sich engagieren wollten - und das sollten wir nicht sein. Wir sollten das erwarten."

Wachstum

Seit England sich vor vier Jahren um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2022 beworben hat, hat sich die Landschaft im Frauenfußball drastisch verändert.

Es gab eine Weltmeisterschaft, die Rekorde bei den Zuschauerzahlen gebrochen hat - was auf eine neue Ära des internationalen Frauenfußballs hindeutet - sowie massive Fortschritte im Klubfußball, vor allem in Europa.

Die Weltmeisterschaft 2019 wurde von rund 1,12 Milliarden Zuschauern auf allen Plattformen verfolgt - ein Zuschauerrekord für diesen Wettbewerb. Das Endspiel zwischen den USA und den Niederlanden war mit durchschnittlich 82,18 Millionen Zuschauern das meistgesehene Frauen-WM-Spiel aller Zeiten, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem Finale 2015 entspricht.

Als das erste Auswahlverfahren für das Stadion der Euro 2022 im Jahr 2019 stattfand, hatte der Fußballverband (FA) jedoch Schwierigkeiten, einen geeigneten Austragungsort zu finden, da Vereine und Kommunen zögerten, sich selbst zu bewerben, wie FA-Chef Mark Bullingham im vergangenen Monat erklärte.

"Die absolute Wahrheit ist, dass wir ein Ausschreibungsverfahren in allen größeren Orten und Städten des Landes durchgeführt haben, und es gab nur sehr wenige, die sich gemeldet haben, um die Frauen-EM auszurichten", sagte Bullingham in einem Zoom-Interview mit Reportern.

"Wir mussten einige Klubs und Städte überreden, sich zu melden, und wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben.

"Wir sind der Meinung, dass wir einige großartige Austragungsorte haben, aber wenn Sie denken, dass uns die Leute an die Tür klopfen, um Spiele auszutragen, dann war das nicht der Fall."

Seit 2019 hat der Frauenfußball in Bezug auf Einnahmen, Fangemeinden und Zuschauerzahlen zugelegt und den Sport in eine andere Stratosphäre katapultiert.

Neben Wembley (89.000), Old Trafford (74.000), dem Leigh Sports Village und dem Manchester City Academy Stadium sind die anderen Austragungsorte die Bramall Lane von Sheffield United (30.000), das St Mary's Stadium von Southampton (32,000), das Amex-Stadion von Brighton and Hove Albion (30.000), das MK-Stadion von Milton Keynes Dons (30.000), das Brentford Community Stadium von Brentford (17.000) und das New York Stadium von Rotherham United.

Der Frauenfußball-Autor Richard Laverty meinte, wenn das Auswahlverfahren jetzt stattfinden würde, vielleicht für eine bevorstehende Weltmeisterschaft, sähe die Sache ganz anders aus.

"Ich denke, wenn sie es jetzt machen würden, würden sie vielleicht anders auswählen. Ich denke, der Frauenfußball ist inzwischen so groß geworden, und ich glaube, sie haben die Nachfrage unterschätzt, vielleicht von reisenden Fans, von neutralen Fans, von englischen Fans", so Laverty gegenüber CNN Sport.

Angesichts des rasanten Wachstums der Sportart schlug O'Sullivan vor, ehrgeizig zu sein, denn das sei der einzige Weg nach vorne.

"Denn wenn man sich die Statistiken und die Zuschauerzahlen über die Jahre und bei jedem Turnier ansieht, wird es jedes Mal größer und besser. Und das ist das Ziel, das wir anstreben sollten.

Eine echte Schande

Auch die Standorte der Turnierstadien wurden kritisiert.

Während es im Nordwesten und im Süden Englands - einschließlich London - eine Reihe von Stadien gibt, befindet sich keines in den Midlands oder im Nordosten, den traditionellen Hochburgen des Sports.

Obwohl die mangelnde Bereitschaft der Gemeinden und Vereine, sich selbst vorzuschlagen, die Auswahl der FA einschränkte, sagte O'Sullivan, es sei eine "echte Schande", dass sich in diesen Regionen, insbesondere im Nordosten, einem Gebiet mit einer so reichen Fußballgeschichte, kein Stadion gemeldet habe.

Unter den Austragungsorten befinden sich jedoch vier Premier-League-Stadien, das Wembley-Stadion, ein neueres Stadion der höchsten Spielklasse, und zwei Austragungsorte für Spiele der Frauen-Superliga, ein Kriterium, das die FA berücksichtigen wollte.

Es wird erwartet, dass das ausverkaufte Finale in Wembley das am besten besuchte EM-Finale der Geschichte wird, egal ob bei den Männern oder den Frauen, und damit den bisherigen Rekord von 79.115 Zuschauern bei der Europameisterschaft der Männer im Jahr 1964 übertrifft.

Sue Campbell, die Direktorin für Frauenfußball beim englischen Fußballverband FA, erklärte im Juni gegenüber dem Independent, dass es bei der Auswahl der Stadien auf Ausgewogenheit ankomme und man hoffe, daraus zu lernen.

"Haben wir das richtige Gleichgewicht gefunden? Wir werden es uns noch einmal ansehen, aber es gibt ein großes Stadion, das es eröffnet, und ein großes Stadion, das es abschließt, in Old Trafford und Wembley", sagte Campbell.

"Wir denken, dass wir die richtige Balance gefunden haben. Wir werden uns das am Ende genau ansehen und überprüfen, und da sind wir im Moment.

Obwohl das Turnier in zwei Stadien mit weniger als 10.000 Zuschauern ausgetragen wird, hofft die UEFA laut CNN, dass es das "größte europäische Sportereignis für Frauen in der Geschichte" sein wird.

Nach Angaben eines UEFA-Sprechers sind über 700.000 Tickets für 31 Spiele verfügbar. Wenige Tage vor Beginn des Turniers waren bereits über 500.000 Karten verkauft worden - ein Rekord für die Frauen-EM.

Im Hinblick auf die Spiele in der Manchester City Academy erklärten die UEFA und die FA, dass das Stadion "eine großartige Atmosphäre erzeugen wird, die einer Frauen-EM würdig ist".

"Wir sind zuversichtlich, dass viele Spiele ausverkauft sein werden und freuen uns darauf, die Gesamtzuschauerzahl der UEFA Women's Euro 2017 in den Niederlanden mehr als zu verdoppeln und die beste UEFA Women's Euro aller Zeiten zu veranstalten", so die UEFA in einer E-Mail an CNN.

Kleinere Austragungsorte bieten bei voller Auslastung zumindest ein besseres TV-Spektakel als leere größere Arenen.

Sowohl O'Sullivan als auch Laverty verwiesen auf die Spiele in Nizza bei der WM 2019, die nur spärlich besucht waren.

Laverty war zwar der Meinung, dass es bei der Auswahl der Stadien "definitiv eine gewisse Kurzsichtigkeit" gegeben habe, sagte aber, dass die Menschen bei einem guten Produkt auf dem Spielfeld und vollen Stadien die Argumente vergessen würden.

"Ich denke, sobald der Fußball beginnt und die Stadien voll sind, vergessen die Leute das wahrscheinlich schnell, weil man sich auf das Produkt auf dem Spielfeld konzentriert, und ich denke, das wird die beste Frauen-EM aller Zeiten.

Quelle: edition.cnn.com