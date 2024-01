Spannender Finaltag bei der PGA Championship: Mito Pereira führt die Verfolgergruppe der jungen Talente an

Die Fans können sich auf einen spannenden Finaltag am Sonntag freuen, nachdem eine faszinierende dritte Runde für ein ausgeglichenes Ergebnis gesorgt hat.

Die Nummer 100 der Welt, Mito Pereira, führt die Verfolger mit drei Schlägen Vorsprung an, nachdem er eine 69er-Runde mit einem Score von neun Schlägen nach 54 Löchern gespielt hat und damit das Major anführt.

Pereira, ein Rookie, der noch keinen Sieg auf der PGA Tour errungen hat, ging nach fünf Löchern mit vier Schlägen Vorsprung in Führung, doch eine Serie von vier Bogeys über fünf Löcher warf ihn wieder zurück.

Mit zwei Birdies auf der 13 und der 14 baute er seine Führung wieder aus und zeigte dabei eine Gelassenheit und Entschlossenheit, die die Erfahrung des 27-jährigen Chilenen in den Schatten stellte. Und er beendete seine Runde in perfekter Manier, indem er zur Freude der Fans einen 20-Fuß-Birdie-Putt nach Hause rollte.

Bei seiner ersten PGA Championship ist Pereira nur noch 18 Löcher davon entfernt, einen Major-Sieg zu erringen und eine märchenhafte Geschichte zu vollenden.

Und er hat eine Gruppe junger Spieler im Schlepptau, die alle noch keine Erfahrung mit Majors haben.

Auf der Jagd nach

Pereira war am Samstag der Nutznießer des fehlerhaften Spiels von Will Zalatoris.

Der junge Amerikaner spielte in der letzten Paarung an der Seite von Pereira, nachdem er den Freitag als Zweiter auf dem Leaderboard beendet hatte, hatte aber mit dem kälteren und windigeren Wetter zu kämpfen.

Der 25-Jährige kämpfte den ganzen Tag über mit seinem Drive und seinem Putting, traf immer wieder die Fairways nicht und verpasste einige Putts, die er normalerweise hätte treffen müssen.

Zalatoris kartete vier Bogeys - und keine Birdies - auf den ersten Neun und zwei Birdies und ein weiteres Bogey auf den zweiten Neun. Damit beendete er das Turnier mit drei über 73 und sechs unter.

Matt Fitzpatrick spielte eine brillante dritte Runde, die ihn in der Finalrunde in die Nähe der Spitze brachte.

Der junge Brite beendete das Turnier mit drei unter 67 Schlägen und einem Gesamtergebnis von sechs unter. Es ist das erste Mal, dass er in der Finalrunde eines Majors unter den Top 10 liegt.

Fitzpatrick, der versucht, als erster Engländer seit Jim Barnes im Jahr 1919 die PGA Championship zu gewinnen, ist in den letzten Monaten immer besser in Form gekommen, was er auf die Arbeit während der Golfsaison zurückführt.

"Mein Abschlag war schon letztes Jahr eine gute Stärke und das Putten war schon immer eine meiner Stärken", sagte er den Medien.

"Wir haben im Winter Änderungen an meinem kurzen Spiel und meinen Eisen vorgenommen. Bisher habe ich das Gefühl, dass sie sich ausgezahlt haben. Ich denke, das Wichtigste für mich sind meine Ergebnisse, aber ich spüre es auch in meinem Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich die Schläge treffen kann, die ich sehen will, und bis jetzt war es ein gutes Jahr."

Die Top vier werden von Cameron Young vervollständigt, der ebenfalls eine hervorragende 67 spielte und den Tag mit fünf Schlägen unter Par beendete.

Young, der ebenfalls noch keinen Sieg auf der PGA Tour errungen hat, spielt seine erste PGA Championship und ist zum ersten Mal für das Wochenende eines Majors qualifiziert.

Nach einem frühen Bogey in seiner Runde katapultierten ihn drei Birdies an die Spitze des Leaderboards. Aber es war ein Eagle am 17. Loch, das seine Runde von mittelmäßig zu ausgezeichnet machte und ihn in eine der letzten Paarungen am Sonntag brachte.

