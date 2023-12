South Carolina besiegt UConn und gewinnt den NCAA-Titel im Frauenbasketball

Der Name des Spiels am Sonntag war Verteidigung und offensive Rebounds für die Gamecocks, die das Spiel von Anfang an mit einer 13-2 Führung in nur den ersten sechs Minuten des Spiels kontrollierten. Das waren die wenigsten Punkte, die die Huskies in dieser Saison in einem Viertel erzielt hatten.

Die Gamecocks holten 49:24 Punkte aus dem Rebound der Huskies.

Die Huskies legten zwei Läufe hin - einen 9:0-Lauf im zweiten Viertel und einen 10:0-Lauf im dritten Viertel -, doch die Gamecocks behielten die Führung während des gesamten Spiels.

South Carolinas Guard Destanni Henderson und Stürmerin Aliyah Boston waren die Stars des Spiels am Sonntag. Henderson beendete das Spiel mit 26 Punkten und Boston mit 11.

"Ich denke schon seit der letzten Saison darüber nach, jeder hatte ein Bild von mir, auf dem ich weinte. Aber heute sind wir Landesmeister und ich bin in Tränen aufgelöst", sagte Boston in Anspielung auf die letztjährige Final Four-Niederlage gegen Stanford.

Die Verteidigung der Gamecocks hielt das Star-Guard-Trio der Huskies - Paige Bueckers, Christyn Williams und Azzi Fudd - in Schach. Sowohl Williams als auch Fudd trafen erst gegen Ende des vierten Viertels und Bueckers beendete das Spiel mit 14 Punkten.

"Ich weiß, dass unsere Spielerinnen erschöpft waren, aber sie waren entschlossen, heute Meister zu werden", sagte South Carolinas Trainerin Dawn Staley.

UConn hatte vor dem Sonntag eine Bilanz von 11:0 in nationalen Meisterschaftsspielen, die alle unter Cheftrainer Geno Auriemma stattfanden.

Das Titelspiel am Sonntag war ein Rückspiel. South Carolina hatte UConn im November im Battle 4 Atlantis auf den Bahamas mit 73:57 besiegt und sich dabei auf 22 Punkte von Boston und eine starke Verteidigung verlassen, die den Huskies im vierten Viertel nur 3 Punkte erlaubte.

UConn, das seit fast drei Jahrzehnten führende Frauenbasketballprogramm, befindet sich in der merkwürdigen Position des Außenseiters. Die UConn, die als Nummer 2 in das Turnier geht, musste in dieser Saison aufgrund einer Mischung aus Verletzungen und Covid-Krankheiten mit 11 Spielerinnen antreten.

Dennoch erreichte die UConn das Final Four, indem sie den als Nummer 1 gesetzten NC State in einem epischen 91:87-Sieg in doppelter Verlängerung besiegte - das erste Mal in der Geschichte des NCAA-Turniers der Frauen, dass ein Spiel in den Elite Eight oder darüber hinaus eine doppelte Verlängerung benötigte. Anschließend gewannen sie am Freitagabend mit 63:58 gegen Stanford, das ebenfalls auf Platz 1 gesetzt war, und erreichten damit das Titelspiel.

South Carolina ist seit der Vorsaison das bestplatzierte Team und weist in diesem Jahr eine Bilanz von 34:2 auf, wobei die Niederlagen jeweils mit 2 Punkten oder weniger ausfielen.

Die Gamecocks erreichten das Final Four durch einen 80:50-Sieg gegen das an Nummer 10 gesetzte Creighton und einen 72:59-Sieg gegen das an Nummer 1 gesetzte Louisville am Freitag, um das Titelspiel zu erreichen. Beim Sieg gegen Louisville erzielte Boston mit ihren rosa und lila Zöpfen 23 Punkte und holte 18 Rebounds - das 29. Double-Double ihrer herausragenden Saison.

Für UConn war es die 14. Final-Four-Teilnahme in Folge, die bis ins Jahr 2007 zurückreicht.

South Carolina hat es seit 2014 jedes Jahr in die Sweet 16 geschafft und 2017 seine erste nationale Meisterschaft gewonnen. Sie waren 2020 das bestplatzierte Team des Landes, als das Turnier aufgrund von Covid-19 abgesagt wurde, und verloren letztes Jahr im Final Four.

Die beiden Teams spielten zuletzt 2018 im NCAA-Turnier, als UConn South Carolina mit 94:65 besiegte und ins Final Four einzog.

Jacob Lev von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

