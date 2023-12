Son Heung-Min versetzt Liverpools Quadrupel-Träumen einen schweren Schlag, während die hartnäckigen Spurs Klopp frustrieren

Dank einer starken Defensivleistung erreichten die Spurs am Samstag in Anfield ein 1:1-Unentschieden, wodurch Liverpool aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung in der Premier League übernahm. Doch am letzten Spieltag der Saison könnte es der Tag sein, an dem der Titel an Manchester City entglitten ist.

Da Liverpool bereits darauf angewiesen ist, dass City in den letzten vier Spielen keine Punkte mehr abgibt, kann City mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Newcastle seinen Vorsprung auf drei Punkte ausbauen und seinen Titel verteidigen.

Sollte dies gelingen, wären die Träume Liverpools, als erste Mannschaft überhaupt die Premier League, die Champions League, den FA Cup und den Ligapokal zu gewinnen, ausgeträumt.

Nach 13 Siegen in den letzten 14 Ligaspielen - mit der einzigen Ausnahme eines 2:2-Unentschiedens bei City - war Liverpool klarer Favorit auf den Sieg gegen die Spurs, die um den Einzug in die Top vier kämpfen, aber trotz der Dominanz im Ballbesitz scheiterten sie an einer entschlossenen weißen Wand.

Son ist wieder der Star

Der italienische Trainer der Spurs, Antonio Conte, hat mit einer Kombination aus defensiver Stabilität und dynamischem Konterspiel eine glänzende Karriere hingelegt - eine Philosophie, die am Samstag nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit belohnt wurde.

Nach einem schnellen Spielzug über die linke Seite von Liverpool spielte Harry Kane den Außenverteidiger Ryan Sessegnon frei, der uneigennützig für Son auflegte, der den Ball ins Tor schoss.

Mit seinem 20. Saisontreffer - der einzige Spieler, der diesen Meilenstein ohne Elfmeter erreicht hat - hat der südkoreanische Superstar trotz einer durchwachsenen Saison für die Spurs erneut geglänzt.

Nach einem abgefälschten Schuss von Luis Diaz 15 Minuten vor dem Ende sah es so aus, als ob Liverpool einen Angriff starten und ein Tor erzielen würde, doch die Spurs hielten dagegen und hätten mit einer besseren Entscheidung in der Schlussphase sogar noch den Siegtreffer erzielen können.

"Ein gutes Ergebnis zu erzielen, war positiv", sagte Conte nach dem Spiel, da die Spurs nun einen Punkt hinter dem Rivalen Arsenal auf Platz vier liegen.

"Auf der anderen Seite denke ich, dass wir vielleicht ein bisschen enttäuscht sein müssen. Ich habe in den Augen meiner Spieler Enttäuschung gesehen, denn wir hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen.

Im Rückblick auf "eines der härtesten Spiele", die er je bestritten hat, erklärte Son, dass eine defensivere Herangehensweise notwendig sei.

"Liverpool ist im Moment eine der besten Mannschaften der Welt, deshalb müssen wir manchmal verteidigen", sagte Son gegenüber BT Sport.

"Das haben wir heute gut gemacht, das war unser Spielplan."

Ich mag diese Art von Fußball nicht

Die Einschätzungen von Son und Conte standen im krassen Gegensatz zu denen von Liverpools Trainer Jürgen Klopp, der die Spielweise der Spurs kritisierte.

Mit Verweis auf die 35 % Ballbesitz der Auswärtsmannschaft sagte Klopp, dass diese Vorgehensweise "nicht meine Art" sei.

"Es tut mir leid, ich bin die falsche Person, um [über die Verteidigung der Spurs] zu fragen, weil ich diese Art von Fußball nicht mag", sagte Klopp.

"Wir spielen gegen eine Weltklasse-Mannschaft, sie lehnen sich zurück ... der Spielplan funktioniert für diese Spiele, aber sie sind immer noch Fünfter.

"Sie arbeiten offensichtlich für alles, Zeitverschwendung, diese Art von Dingen ... klug, aber es macht es nicht einfacher für uns.

"Absolut in Ordnung, es ist nur so, dass ich nicht kann. Ich respektiere alles, was sie tun. Aber es liegt nicht an mir", fügte Klopp hinzu.

Klopp und Liverpool werden nun hoffen, dass Newcastle am Sonntag etwas aus City mitnehmen kann, bevor sie am Dienstag zu Aston Villa reisen.

Mit einem FA-Cup-Finale und einem Champions-League-Finale Ende des Monats hat Liverpool die Chance, unabhängig von der Premier League ein historisches Triple zu erreichen.

"Wenn Sie mich fragen, wäre es mir am liebsten, wenn es so bliebe, mit der gleichen Punktzahl, weil City und wir den Rest der Spiele in der Premier League verlieren", sagte Klopp.

"Das wäre großartig. Aber wir alle wissen, dass das nicht passieren wird."

