Sofia Shapatava sagt, dass Tennis die Coronavirus-Pandemie vielleicht nicht überlebt, und startet eine Petition, die zu finanzieller Hilfe aufruft

Von dem Vier-Zimmer-Haus ihrer Mutter und ihres Vaters in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat Shapatava während des Einschlusses nicht viel zu sehen. Es gibt keinen Garten oder Hof, um die Seele zu beruhigen, nur einen Parkplatz.

"Alles, was man tun kann, ist, den Kopf aus dem Fenster zu stecken", sagte sie CNN Sport via Skype.

Je länger die 31-Jährige eingesperrt ist, desto mehr verändert sich ihr Blickwinkel. Für eine Tennisspielerin, die nicht spielen kann, vergeht die Zeit im Schneckentempo. Die Tage vergehen im Schneckentempo, und die Sorgen und Zweifel werden von Tag zu Tag intensiver.

Das Coronavirus hat die Nummer 375 der Welt bereits stark beeinträchtigt, und da die Wiederaufnahme des professionellen Tennisspiels frühestens am 7. Juni zu erwarten ist, wird sich ihre finanzielle Situation weiter verschlechtern.

Ein Familienmitglied ist gestorben, nachdem es sich mit dem Virus infiziert hatte, das die Welt in Atem hielt. Ihre Schwester lebt in New York, dem amerikanischen Epizentrum der Pandemie, die bereits Tausende von Menschenleben gefordert hat und die Leichenhallen der Stadt zum Überlaufen gebracht hat.

"Der Cousin meiner Mutter hat sich infiziert und ist gestorben, das war eine sehr schlechte Nachricht für uns", sagt sie. "Es ist sehr deprimierend, denn ich kannte ihn seit meiner Kindheit. Ich kenne viele italienische Spielerinnen, die länger zu Hause sind als ich, und ich glaube, auch für sie wird es schwer. Es ist einfach traurig und sehr seltsam, es ist wie ein Science-Fiction-Buch. Wir sind alle ziemlich deprimiert."

Die Schwere ihrer Notlage und die anderer Spielerinnen mit niedrigeren Rängen hat Shapatava dazu veranlasst, eine Online-Petition ins Leben zu rufen, in der sie den Internationalen Tennisverband (ITF) um finanzielle Unterstützung für Spielerinnen bittet, die mit dem Bezahlen ihrer Rechnungen kämpfen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatten bereits fast 2.000 Menschen die Petition unterzeichnet.

"Es ist sehr schwer und sehr beängstigend", sagte Shapatava, der wie jeder Profispieler kein festes Gehalt bezieht.

Tennisspieler sind keine Angestellten einer Organisation oder eines Verbandes. Shapatava wird bezahlt, wenn sie spielt. Ihre Kleidung und Schlägersaiten werden gesponsert, aber es gibt keine finanziellen Belohnungen. Während es üblich ist, dass ein Spieler seinen Trainerstab unterstützt, ist bei Shapatava das Gegenteil der Fall. Ihr deutscher Trainer hilft ihr finanziell.

"Ich habe mit so vielen Spielern gesprochen und ich habe ein paar Freunde, die nicht wissen, wie sie diesen Monat die Miete bezahlen sollen. Eine Petition ist eine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Ich fordere nichts, ich versuche nur, Aufmerksamkeit zu erregen, damit die ITF - und wer, wenn nicht sie - uns unterstützen kann.

"Wir zahlen Geldstrafen für alles, wenn wir etwas auf dem Platz machen oder uns zu spät von einem Turnier zurückziehen, also denke ich, dass wir in gewisser Weise zu ihnen gehören."

Shapatava begann über eine Petition nachzudenken, als der professionelle Tennissport im letzten Monat ausgesetzt wurde, als sie sich gerade darauf vorbereitete, bei einem Turnier in Olimpia, Brasilien, auf den Platz zu gehen. Die Sportverbände hätten nicht mit den Spielern gesprochen, sagt sie, und auch keine Entschädigung für diejenigen angeboten, die ohnehin schon mit den astronomischen Kosten für die Teilnahme an einem globalen Sport zu kämpfen haben.

"Viele Leute haben viel Geld ausgegeben, um dorthin zu kommen, und wir haben kein Geld bekommen", sagt sie. "Wir können nicht arbeiten. Wir können nicht an Vereinsspielen teilnehmen, was für Tennisspieler mit geringem Einkommen die größte Einnahmequelle neben dem Tennisspielen und dem Trainieren ist."

Die ITF, die sich selbst als Non-Profit-Organisation bezeichnet, verwies CNN auf eine Online-Erklärung , in der es heißt, dass sie seit dem 9. April eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen ergreift, darunter ein Arbeitsplatzschutzprogramm für Beschäftigte und die "Verwendung von Mitteln" aus ITF-Reserven. Die ITF prüfe außerdem verschiedene Optionen zur Unterstützung von Nationen und Spielern und werde "weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald wir diesen Prozess abgeschlossen haben", hieß es.

Die niedrigen Preisgelder bei kleineren Veranstaltungen und die Reisekosten bedeuten, dass Spieler außerhalb der Top 100 oft von der Hand in den Mund leben. Einigen Angaben zufolge müsste ein Spieler rund 200.000 Dollar im Jahr verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Shapatava hat in ihrer Karriere 354.725 $ an Preisgeldern verdient.

Sie nimmt hauptsächlich an der ITF Women's World Tennis Tour teil, die 500 Turniere für Einsteiger und Profis auf mittlerem Niveau mit fünf Preisgeldern anbietet: 15.000, 25.000, 60.000, 80.000 und 100.000 Dollar. Allein in diesem Jahr hat sie in Las Vegas, Kalifornien, Kentucky, Michigan und Frankreich gespielt. Der höchste Gewinn, den sie bei einer Veranstaltung erzielt hat, beträgt 926 $.

In normalen Zeiten ergänzte sie ihr Einkommen durch die Teilnahme an Clubspielen in Deutschland und Frankreich.

"Das ist eigentlich das größte Einkommen für Spieler, die unter 250 eingestuft sind", erklärte sie. "Normalerweise bekommt man mehr Geld, als man in sechs Monaten Wettkampfzeit verdient."

Aber ihr Kampf gilt nicht nur dem Geld, sondern auch der Zukunft ihres Sports. "Deshalb versuche ich so sehr, mir Gehör zu verschaffen", sagte sie.

Das finanzielle Gefälle zwischen den Leistungsträgern des Sports und dem Rest war schon immer eklatant. Es wird seit langem behauptet, dass nicht genug Geld an die unteren Ränge fließt. Das Coronavirus hat dies nur noch verstärkt.

Letztes Jahr sagte Roger Federer, dass er sich dafür einsetzen werde, dass die niedriger eingestuften Spieler und die Qualifikanten einen größeren Anteil an den Preisgelderhöhungen erhalten, über die der ATP-Spielerrat in den kommenden Jahren verhandelt.

Patrick Mouratoglou, der Trainer von Serena Williams, schrieb am Mittwoch auf Twitter, dass diese "schwierige Zeit" zeige, "wie dysfunktional" der Sport sei.

Eine Reihe von Organisationen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, Einnahmen und Interessengruppen sind für den Betrieb des Tennissports verantwortlich. Allein bei den Frauen gibt es die ITF Women's World Tennis Tour und die WTA Tour, die 53 Turniere und vier Grand Slams umfasst und auf der die besten Spielerinnen antreten.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Steve Simon, Vorsitzender und Geschäftsführer der WTA: "Wir wünschten, es gäbe einen Weg, wie alle, insbesondere die Bedürftigsten, auf dem Niveau entschädigt werden könnten, das sie erwarten, aber die Bedürfnisse sind so groß und die WTA ist leider nicht in der finanziellen Lage, das zu tun."

Er fügte hinzu, dass eine Verlängerung der derzeitigen 44-wöchigen Saison in Erwägung gezogen wird, damit in diesem Jahr mehr Turniere stattfinden können.

Die Tatsache, dass es sich um einen Sport handelt, bei dem Einzelpersonen gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen, erklärt vielleicht auch, warum Shapatava der Meinung ist, dass es dem Tennis an Gemeinschaftssinn fehlt.

"Das ist ein Problem, das es immer gab, gibt und wahrscheinlich auch weiterhin geben wird", sagte sie. "Ich habe wirklich Angst davor, was die nächsten zwei bis drei Monate bringen werden.

"Der Unterschied zwischen den unteren und den oberen Rängen ist riesig. Das ist etwas, das im System liegt, und man weiß, worauf man sich einlässt, aber im Moment geht es nicht um den Sport, sondern um das Leben.

"Die 50 besten Spieler sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind 100 Leute ... aber es gibt 3.000 Spieler, Männer und Frauen zusammen, in der Rangliste.

"Wenn 50 % der Tennisspieler deswegen aufhören, glaube ich nicht, dass Tennis überleben wird. Ich weiß, dass bei großen Turnieren viele Eintrittskarten verkauft werden, aber es gibt auch kleinere Turniere, bei denen ebenfalls viele Daten verkauft werden; wir haben Live-Streams, Live-Ergebnisse, es gibt auch Schiedsrichter und Linienrichter und Frauen, die aufsteigen, und Leute, die die Turniere organisieren. Das bringt auch Geld für die Verbände und Organisationen ein.

"Diese Spitzenspieler sind zwar großartig für die Förderung des Sports, aber es gibt immer noch 96,5 % der Spieler, die den Sport ebenfalls aufbauen. Das ist auch sehr wichtig. Es ist etwas, das es geben muss, um den Sport zu unterstützen".

Shapatava, eine klassisch ausgebildete Pianistin, spielt seit mehr als 15 Jahren für wenig Geld auf der Tour, weil sie den Sport einfach liebt.

Sie hätte Chirurgin werden können, verließ aber ihren medizinischen Kollegen, um ihren sportlichen Traum zu verfolgen. Der Tennissport zwingt sie, sich jedes Jahr zu verbessern, sagt sie, und stellt sie körperlich und geistig auf die Probe. Aber wenn die Tour wieder aufgenommen wird, wird sie dann auch an Wettkämpfen teilnehmen?

"Meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten, ich muss Rechnungen bezahlen, Leute unterstützen, mein Trainer ist kein Milliardär, er kann mich nicht ewig unterstützen, mein Ranking ist schon ziemlich niedrig, um im Tennis ein Einkommen zu erzielen, und wenn ich gar nicht spiele oder nicht trainiere, werde ich nicht in der Lage sein, im Juli zu einem Turnier zu reisen und dafür Geld auszugeben", sagte sie.

"Ich muss erst einmal einen Weg finden, Geld zu verdienen, und wenn ich einen Weg gefunden habe, werde ich vielleicht später im Herbst wieder spielen. Keiner kann einfach so zu einem Turnier fliegen. Man muss sich erst in eine finanzielle Situation bringen, in der man sich das leisten kann."

Und dann ist da noch die mentale Belastung, die zu berücksichtigen ist.

"Die andere Frage ist, ob jemand bereit ist, so weiterzumachen, denn nach der Pause fängt man an, die Dinge mental anders zu bewerten, und vielleicht ist man nicht bereit, an Turnieren teilzunehmen, bei denen man weiß, dass man kein Geld gewinnen wird", sagte sie. "Ich bin mir nicht sicher, ob viele geistig bereit dafür sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage sein werde, zu spielen, weder finanziell noch mental, denn es verlangt einem eine Menge ab."

"Es wäre ziemlich schwer, zum Spielen zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass viele es in sich haben, zurückzukommen und wieder so zu spielen wie früher, vor allem diejenigen, die bereits mit Verletzungen zu kämpfen hatten, die bereits finanziell angeschlagen waren."

Trotz der Ungewissheit wird sich Shapatava bemühen, gehört zu werden. Davon hängt nicht nur ihre Zukunft ab.

UPDATE: Dieser Artikel wurde aktualisiert, da die WTA in ihrer ursprünglichen Erklärung ungenaue Angaben gemacht hat.

