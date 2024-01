Höhepunkte der Geschichte

Sir Jackie Stewart: "Die Suche nach einem Heilmittel für Demenz ist mein größter Kampf

Stewart gründete nach der Diagnose seiner Frau die Wohltätigkeitsorganisation Race Against Dementia

2,3 Millionen Dollar wurden gesammelt, um die Erforschung der Krankheit durch Doktoranden zu finanzieren

Der dreimalige F1-Weltmeister ist zuversichtlich, dass er nicht rechtzeitig ein Heilmittel findet

Als seine Frau Helen mit ihrem Smart in der Nähe des Hauses der Familie in ein Waldstück raste, suchte er nach einer Erklärung für den Unfall: Ein geplatzter Reifen oder ein verirrtes Reh, das über die Straße lief, schienen zunächst die wahrscheinlichsten Erklärungen zu sein.

Am Ende erwies sich die Antwort als viel komplexer und erschütternder - die Diagnose Frontotemporale Demenz (FTD), ein Oberbegriff für eine Gruppe degenerativer Erkrankungen, die die Zellen im Schläfen- und/oder Frontallappen des Gehirns schädigen.

Die Krankheit wird in der Regel bei Menschen in den 50er und 60er Jahren diagnostiziert, kann aber auch Menschen in den 40er Jahren oder jünger treffen.

Sie betrifft Bereiche des Gehirns, die für das logische Denken, die Kommunikation, das soziale Bewusstsein und das Gedächtnis zuständig sind, und führt zu Veränderungen der Persönlichkeit und des Urteilsvermögens.

Obwohl die Symptome je nach den betroffenen Hirnregionen variieren können, führt die FTD zu einem Zustand der Verwirrung und Hilflosigkeit bei den Betroffenen. Auch die betroffenen Familien fühlen sich hilflos.

Globales Problem

Fünf Jahre nach der Diagnose seiner Frau weiß Stewart, dass er und Helen diesen Kampf höchstwahrscheinlich nicht gewinnen werden.

"Dies ist mein größter Kampf", sagte er gegenüber CNN Sport vom Haus der Familie in der Schweiz aus, wohin er umgezogen ist, um seiner Frau die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen - ein Privatkrankenhaus befindet sich nur 300 Meter entfernt, und zu Hause wird sie rund um die Uhr betreut.

"Dies ist ein wirklich globales Problem. Es gibt 50 Millionen Menschen auf der Welt, für die es keine Heilung und keine Präventivmedizin gibt. In den letzten 30 Jahren sind wir scheinbar keinen Schritt weiter gekommen, um Antworten zu finden.

Auf der Suche nach seinen eigenen Antworten wählte Stewart einen anderen Ansatz für die Krankheit und gründete die Initiative Race Against Dementia, deren Ziel es war, 2,5 Millionen Dollar für die Erforschung dieser Krankheit zu sammeln. Die Initiative hatte bereits über 3,5 Millionen Dollar gesammelt.

Er hat die besten medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt besucht und wird mit dem bisher gesammelten Geld fünf Doktoranden finanzieren, die sich mit der Suche nach einem Heilmittel und möglichen Präventivmaßnahmen beschäftigen.

"Ich hätte sowieso geholfen, aber Helens Krankheit hat mich noch mehr dazu veranlasst, zu helfen", sagte er. "Was mit der derzeitigen Kultur passiert, hat nicht funktioniert, also brauchen wir einen neuen Ansatz. Aber das Establishment mag keine Veränderungen.

Auf der Suche nach einem Bill Gates

In diesem Jahr jährt sich der erste von Stewarts drei Weltmeistertiteln zum 50. Mal, und er zieht Parallelen zwischen seiner Rennvergangenheit und seiner aktuellen Situation.

"Nehmen Sie die Formel 1", sagte er. "In der heutigen Zeit gibt es vier Personen, die den Sport wirklich verändert haben: Gordon Murray, Ross Brawn, John Barnard und, in jüngster Zeit, Adrian Newey.

"Es hat nur vier Leute gebraucht, um die Dinge auf den Kopf zu stellen. Schauen Sie sich in der Wirtschaft zum Beispiel Bill Gates oder Steve Jobs an. Alles, was man braucht, ist ein anderer Geist und ein anderer Ansatz. Im Rennen gegen die Demenz ist das nicht anders."

Stewart plant, seine Doktoranden mit einem F1-beeinflussten Ansatz vertraut zu machen. Er wird sie in die feinste Kleidung einkleiden, als ob sie für ein Geschäftstreffen vorbereitet wären, und er hat auch die Formel-1-Teams McLaren und Red Bull in die Wohltätigkeitsarbeit einbezogen. Außerdem will er das Konzept um einen Notfall im Stil der Formel 1 erweitern.

Bei seinem Versuch, die Dynamik rund um die Demenzforschung zu verändern, verweist Stewart auch auf seinen eigenen früheren Kampf für mehr Sicherheit in der Formel 1, der den Weg für den sichereren Sport ebnete, den die Fahrer heute betreiben.

"Damals wollte das Establishment das Problem nicht erkennen oder sich ändern", sagte er. "Wenn damals ein Auto brannte, gab es keine Feuerlöscher, um es zu löschen. Okay, sie hatten Feuerlöscher, aber für ein kleines Grillfest, nicht für einen brennenden Formel-1-Wagen voller Benzin.

"Das Gleiche gilt für das Fehlen von Auslaufzonen, Telegrafenmasten oder ähnlichem. Es brauchte keinen Einstein, um herauszufinden, wie man die Dinge sicherer machen kann.

"Dieser Kampf ist jedoch viel größer. Ich weiß, dass das Gehirn das komplizierteste Ding der Welt ist - viel komplexer als jedes Formel-1-Auto. Und hier geht es darum, nur einen kleinen Teil davon zu verstehen."

Ein langer und kurvenreicher Weg

Im Moment ist das Wichtigste, dass seine Frau, wie er sagt, glücklich ist, auch wenn ihr Kurzzeitgedächtnis nachlässt und auch ihr Langzeitgedächtnis nachlässt.

"Helen verleugnet die Krankheit", meint Stewart. "Sie weiß, dass sie es hat, aber sie sagt, dass sie es nicht hat.

Stewart selbst macht sich keine Illusionen darüber, was auf ihn, die beiden Söhne des Paares und ihre Enkelkinder zukommt, wenn er sich daran erinnert, wie er kürzlich die 93-jährige Mutter eines Freundes besuchte.

"Ihr Gesicht leuchtete auf wie ein Raketenschiff, als sie mich sah. "Sie wollte über die Vergangenheit sprechen, über meine Zeit als Schütze [Stewart war vor seiner Zeit in der Formel 1 ein internationaler Schütze].

"Man konnte nicht ahnen, dass sie an Demenz erkrankt war, aber dann sagte sie, dass ihr Mann heute Abend wohl länger arbeiten muss, da er nicht zurückkam. Er ist vor 27 Jahren gestorben."

Nur wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag sprüht Stewart noch immer aus jeder Pore vor Positivität und lässt sich nicht von den bevorstehenden Entbehrungen ablenken.

Aber er ist sich nur allzu bewusst, dass die Uhr tickt und eine Heilung zu spät kommen könnte.

"Das ist frustrierend", sagt er. "Wie die Beatles schon sagten, war es ein langer und steiniger Weg, aber es hat sich noch nichts geändert. Aber ich muss daran glauben, dass etwas passieren wird."

Stewart bezeichnet sich selbst als einen der Glücklichen, da er dank seiner Einnahmen aus der Formel 1 in der Lage ist, die kostspielige Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu bezahlen.

"Andere haben dieses Privileg nicht", sagte er. "Es sind die, denen wir helfen müssen.

