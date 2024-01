Simona Halep: "Er hat das Feuer zurückgebracht": Wie Patrick Mouratoglou der ehemaligen Weltranglistenersten half, ihre Liebe zum Tennis wiederzubeleben

Die ehemalige Weltranglistenerste der Frauen hatte ihren Rückzug von den French Open 2021 aufgrund einer Wadenverletzung angekündigt. Später in der Saison verzichtete sie auch auf Wimbledon und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

"Ich fühlte mich erschöpft und hatte das Gefühl, dass ich keine Chance mehr habe, an der Spitze zu stehen", sagte Halep in einem Exklusivinterview mit ihrem neuen Trainer Patrick Mouratoglou gegenüber Christina Macfarlane von CNN Sport. "Es war wirklich schwer, auf die positive Seite zu schauen.

Nachdem sie zum ersten Mal seit Januar 2014 aus den begehrten Top 10 der Weltrangliste herausgefallen war, war Halep dabei, die Liebe zum Tennis zu verlieren.

Doch seit sie Anfang des Jahres mit Mouratoglou zusammengearbeitet hat, ist ihre Leidenschaft für den Sport neu entfacht.

"Ich habe das nicht wirklich erwartet, denn ich bin nicht sehr offen gegenüber Menschen und es fällt mir nicht leicht, jemandem zu vertrauen. Aber es war einfach eine großartige Verbindung vom ersten Moment an, als ich ihn traf", sagt Halep über Mouratoglou.

"Bevor ich hierher kam, war ich fast am Ende, weil ich nicht mehr das Feuer hatte und nicht mehr daran glaubte, dass ich wieder auf höchstem Niveau spielen kann. Als ich hierher kam, habe ich es gefunden und wieder entdeckt, warum ich Tennis spiele", fügt sie hinzu. "Ich spiele Tennis, weil ich es liebe ... Er hat dieses Feuer zurückgebracht."

Neue Anfänge

Im April kündigte Mouratoglou in den sozialen Medien an, dass er Halep Vollzeit trainieren werde, nachdem sie vor den BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien, seine renommierte Trainingsakademie in Frankreich besucht hatte.

"Ich schaue ihr immer gerne beim Spielen zu. Ich denke, sie hat ein unglaubliches Spiel und ist als Spielerin sehr aufregend", sagt Mouratoglou gegenüber CNN Sport. "Sie hat bereits großartig gespielt, aber sie könnte noch viel mehr spielen. Ich konnte die Fortschritte sehen, die sie machen könnte."

Mouratoglou, bekannt unter seinem Spitznamen "The Coach", ist einer der gefragtesten Trainer im Tennis.

Er begann 2005 mit Marcos Baghdatis zu trainieren und half ihm dabei, als Jugendlicher zur Nummer 1 der Weltrangliste aufzusteigen, wie auf seiner offiziellen Website zu lesen ist.

Ein Jahr später erreichte Baghdatis das Finale der Australian Open, bevor er gegen Roger Federer verlor, und erreichte im selben Jahr das Halbfinale von Wimbledon.

Seitdem hat Mouratoglou einer Reihe vielversprechender junger Spieler geholfen, ihr Spiel zu verbessern, darunter Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova und vor allem die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams, heißt es auf der Website weiter.

Das Geheimnis seines Erfolgs? "Natürlich ist die Leidenschaft das Wichtigste. (Wenn die Spielerinnen keine Leidenschaft haben, werden sie nichts Großes erreichen", so Mouratolgou. "Das ist also der Schlüssel."

"Auch Menschen machen in ihrem Leben Momente durch, in denen sie vielleicht für eine gewisse Zeit die Liebe zum Spiel verlieren oder weniger Liebe für das Spiel haben", fügt er hinzu. "Ich glaube nicht, dass sie (Halep) sie verloren hat."

Was einen Champion ausmacht

Obwohl die Rumänin Halep bereits 23 Einzeltitel auf ihrem Konto hat - darunter zwei Grand-Slam-Siege - musste sie sich in der Mouratoglou-Akademie an eine besonders strenge Form des Trainings gewöhnen.

Sie verbrachte zwei Wochen damit, morgens um 8:30 Uhr mit einem neuen Trainingsplan zu beginnen, etwas, das sie Reportern gegenüber "noch nie in meinem Leben gemacht hat", wie die WTA berichtete.

"Ich habe es mit Freude getan und ich habe es leicht gemacht. Das hat mir gezeigt, dass ich es immer noch liebe und dass ich es immer noch tun kann. Wenn ich gesund bin, denke ich, dass ich ein gutes Spiel haben kann", fügte sie laut der WTA-Website hinzu.

Neben ihrer körperlichen Rehabilitation hat Halep mit Mouratoglou daran gearbeitet, ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen.

"Er ist sehr offen, so dass es sehr einfach ist, mit ihm zu reden", sagt sie gegenüber CNN. "Ich bin sehr emotional. Ich habe generell viele Ängste und zweifle die meiste Zeit an mir selbst. Und es war einfach für mich, mich so auszudrücken, wie ich bin.

Als Mouratoglou im September 2020 in der Netflix-Serie "The Playbook" auftrat, sprach er darüber, wie die mentale Stärke eines Spielers über seine Fähigkeit, ein Champion zu werden, entscheiden kann.

Die Serie folgt weltbekannten Sporttrainern, die ihre persönlichen Regeln für den Erfolg innerhalb und außerhalb des Stadions teilen.

"Jeder Mensch hat Grenzen, und die Grenzen eines jeden sind nicht technisch, taktisch oder physisch. Sie sind mental", sagte Mouratoglou in der Dokumentation.

"Und wenn man nicht wie ein Champion denkt, verhält man sich auch nicht wie ein Champion und gewinnt auch nicht wie ein Champion. Es ist also sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass der Verstand richtig funktioniert."

Mouratoglou erklärt gegenüber CNN, dass er einen ähnlichen Ansatz verfolgt, um die psychologische Belastbarkeit eines Spielers wiederherzustellen, wie der legendäre Fußballmanager José Mourinho, der ebenfalls in der Netflix-Serie auftritt.

"Er sagte so etwas wie: 'Fußball beginnt mit dem Fuß, geht weiter mit dem Herzen und endet mit dem Kopf.'"

"Der Kopf ist das Wichtigste ... denn wenn du nicht zutiefst daran glaubst, dass du etwas erreichen kannst, wirst du nicht voll durchstarten. Du wirst auf halbem Wege stehen bleiben. Man wird Gründe finden, um etwas nicht zu tun. Du wirst Ausreden finden", sagt Mouratoglou.

"Ich denke, ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, den Menschen, in diesem Fall Simona, zu helfen, an sich selbst zu glauben und an ihre Fähigkeit, das zu erreichen, was sie wollen", fügt er hinzu. "Ich sage Simona immer, wie stark sie mental ist, weil ich das wirklich glaube.

"Sie hat mir die Arbeit in gewisser Weise sehr leicht gemacht, weil sie so offen ist und mir so viel Vertrauen entgegenbringt."

Partnerschaft mit Serena Williams

Mouratoglou ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, Spielerinnen neu zu erfinden, die den Tiefpunkt erreicht haben.

Im Jahr 2012 stand er an einem Wendepunkt seiner Karriere, als er begann, Williams zu coachen, die gerade eine beispiellose Niederlage in Roland Garros gegen die Französin Virginie Razzano erlitten hatte. Es war das erste Mal in Williams' Karriere, dass sie in der ersten Runde eines großen Turniers verlor.

Außerdem war sie auf der Suche nach einem Grand-Slam-Sieg, nachdem sie zwei Jahre lang kein Major-Turnier mehr gewonnen hatte.

Mouratoglou und Williams wurden auf der Tour als "Dynamisches Duo" bezeichnet und haben zusammen 10 Grand-Slam-Siege sowie einen Titel im Dameneinzel bei den Olympischen Spielen 2012 in London errungen.

"Ich bin sehr stolz auf das, was wir mit Serena erreicht haben. Jetzt bin ich natürlich sehr dankbar für diese 10 Jahre, die unglaublich waren", sagt Mouratoglou. "Sie hat mir 10 Jahre lang vertraut, was man in der Tenniswelt nicht sehr oft sieht."

Williams hat seit ihrem Erstrundenmatch in Wimbledon gegen Aliaksandra Sasnovich im Juni 2021, bei dem sie sich eine Beinverletzung zuzog, nicht mehr gespielt.

"Es ist nicht einfach, jemandem, mit dem man 10 Jahre lang zusammengearbeitet hat, zu sagen, dass man etwas mit jemand anderem anfangen wird", fügt Mouratoglou hinzu. "Es ist eine 10-jährige Beziehung ... in der man so viele Dinge und Emotionen und Momente teilt.

Ich bin bereit, mein Bestes zu geben

Als Mouratoglou und Halep mit CNN sprechen, bereiten sie sich gerade auf Roland Garros vor, wo die 30-jährige Rumänin am Sonntag in der ersten Runde gegen die Kroatin Ana Konjuh spielen wird.

Halep hat gute Erinnerungen an die French Open, nachdem sie 2018 ihren ersten Grand-Slam-Titel in Paris durch einen Sieg über Sloane Stephens gewonnen hat.

"Die French Open sind mein Lieblings-Grand-Slam-Turnier", sagt sie. "Ich liebe die Stadt. I feel great. I like the vibe. Es kommt also alles zusammen und ich fühle mich einfach großartig. Dieses Turnier wird eine große Herausforderung für mich sein. Mental bin ich bereit. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben."

"Ich dachte wirklich, dass ich mit 30 fertig sein würde", sagt Halep. "Ich habe mich geirrt."

"Ich möchte noch ein paar Jahre spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich das kann", fügt sie hinzu. "Mein Körper ist in Ordnung. Ich fühle mich gesund. Ich habe das Gefühl, dass mein Energielevel hoch ist. Ich sehe also keinen Grund, jetzt aufzuhören."

Allerdings gibt es eine Spielerin, die einem dritten Grand-Slam-Titel für Halep im Weg stehen könnte.

Die Polin Iga Swiatek hat im vergangenen Jahr einen kometenhaften Aufstieg zur Nummer 1 der Welt hingelegt.

Im April holte sie im Finale der Stuttgart Open ihren vierten Titel der Saison 2022 in Folge und baute damit ihre Siegesserie auf 23 Matches aus.

Mit ihren erst 20 Jahren hat Swiatek keine Anzeichen von Schwäche gezeigt. Mit einem Sieg bei den French Open würde sie den Rekord von Venus Williams aus diesem Jahrtausend von 35 Siegen in Folge einstellen.

"In den letzten Monaten hat Iga körperlich, mental und tennismäßig eine große Stabilität gezeigt. Sie ist in allem sehr solide. Deshalb hat sie auch so oft gewonnen. Aber ich denke, jeder ist schlagbar", sagt Mouratoglou.

Und Mouratoglou ist zuversichtlich, dass Haleps mentale Stärke mit Swiatek mithalten kann.

"Sie ist auch eine großartige Spielerin, aber was sie besonders macht, ist die Tatsache, dass sie mental extrem stark ist", sagt er. "Ich habe das Gefühl, dass auch sie an sich selbst glaubt, und die Kombination kann Wunder bewirken."

Quelle: edition.cnn.com