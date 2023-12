Sie entschuldigte sich für die verbale Beleidigung eines olympischen Schiedsrichters, aber die Fragen über das Verhalten von Chinas "Eiserner Lady" des Tauchsports bleiben bestehen

Doch die Szenen, die sich nach dem 10-Meter-Finale der Männer in Tokio im vergangenen Jahr abspielten, "verdunkelten" ihre olympische Erfahrung für einige Zeit, so Wright.

Sie führten auch zu einer offiziellen Beschwerde von Diving New Zealand und Wright gegen Zhou Jihong - eine Vizepräsidentin des Wassersportverbands FINA und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Tauchsport - wegen Belästigung und Missbrauch.

Dies geschah, nachdem Zhou, die als "Eiserne Lady" des chinesischen Tauchsports bezeichnet wird, Wright am Ende des 10-Meter-Turniers verbal angegriffen hatte, weil sie chinesische Taucher unterbewertet hatte.

"Sie stand am Beckenrand und schrie mich an - das war definitiv eine der demütigendsten Erfahrungen meines Lebens", so Wright gegenüber CNN Sport.

Zhou wurde später von einem FINA-Ethikgremium aufgefordert, einen Entschuldigungsbrief an Wright zu schreiben.

Einige Mitglieder der Tauchsportgemeinschaft betrachten Zhous Verhalten bei den Olympischen Spielen jedoch als einen Brennpunkt in einem größeren Verhaltensmuster, das ihrer Meinung nach dem Sport schadet.

Einer von ihnen ist der Neuseeländer Simon Latimer, ein ehemaliger Taucher und Kampfrichter und jetzt Mitglied des Technischen Komitees Tauchen (TDC) der FINA.

Nach dem Vorfall bei den Olympischen Spielen sandte Latimer im Dezember eine Beschwerde an den Exekutivdirektor der FINA, Brent Nowicki, in der er Zhous angebliches "unethisches Verhalten" schilderte, das seiner Meinung nach mehrere Jahre zurückreicht und "die Integrität sowohl des Tauchsports als auch der FINA gefährdet".

Darin wird Zhou vorgeworfen, chinesische Taucher bei Großereignissen - darunter die Olympischen Spiele in Tokio - routinemäßig trainiert und Wertungsgremien manipuliert zu haben, um chinesische Athleten zu begünstigen.

Zhou hat sich zu diesen Vorwürfen nicht öffentlich geäußert. CNN hat die Allgemeine Sportverwaltung Chinas und den chinesischen Schwimmverband um eine Stellungnahme von Zhou gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Latimers Beschwerde bezog sich auch auf die Ereignisse nach dem Finale der 10-m-Plattform der Männer im vergangenen Jahr, einen Vorfall, den er nach eigenen Angaben beobachtet hat und den er als "persönlichen Ausbruch" von Zhou gegenüber Wright bezeichnet.

"Mit dieser Beschwerde möchte ich sicherstellen, dass ein solcher Vorfall nie wieder vorkommt", so Latimer gegenüber CNN Sport. "Es gibt eine Menge Dinge, die man in Bezug auf das Wohlergehen der Athleten berücksichtigen muss, aber wir müssen auch das Wohlergehen der Offiziellen berücksichtigen."

Das Finale endete damit, dass die chinesischen Taucher Cao Yuan und Yang Jian die Gold- bzw. Silbermedaille gewannen und der Brite Tom Daley sich Bronze sicherte.

Wright wandte sich daraufhin an Zhou, um ihr zu Chinas Erfolg zu gratulieren, wurde aber nach eigenen Angaben mit einer Flut von Beschimpfungen und dem Vorwurf konfrontiert, sie habe nicht nach einem angemessenen Standard geurteilt und die chinesischen Athleten unterbewertet.

"Ich habe nur gesagt, dass es mir leid tut, dass Sie so denken, bin gegangen und habe auf der Toilette geweint.

"Es war ziemlich traumatisch für mich, um ehrlich zu sein, besonders wenn man bedenkt, dass jeder weiß, dass sie die Vizepräsidentin der FINA ist.

Ein gewisser Trost für Wright war die Unterstützung, die sie von anderen Tauchfunktionären erhielt, die, wie sie sagt, damit einverstanden waren, wie sie die Athleten in dem Wettbewerb bewertet hatte.

Auch der unabhängige Prüfer der Veranstaltung, der für die Überwachung der von der Jury vergebenen Punkte zuständig ist, stimmte ihr in zwei Fällen zu, in denen sie eine chinesische Taucherin im Vergleich zu ihren Konkurrentinnen schlechter bewertete.

Bei einer Tauchveranstaltung vergeben die Kampfrichter für jeden Tauchgang eine Punktzahl zwischen null und zehn. Bei jeder FINA-Veranstaltung gibt es einen Beisitzer, der sich die Wiederholungen der Tauchgänge ansieht, die Wertung auf Befangenheit überprüft und die von den Kampfrichtern vergebenen Punkte bewertet.

Wozu bin ich in diesem Sport?

Wright sagt, sie habe kein Interesse an einer "persönlichen Beschwerde" oder "Vergeltung" gegen Zhou, sei sich aber auch darüber im Klaren, was passieren könnte, wenn die Tauchbehörden keine Untersuchung einleiten.

Sie glaubt, dass Zhou die Macht und den Einfluss hätte, sie von den Jurys auszuschließen.

"Am Ende war meine größte Frage: Wozu bin ich in diesem Sport und wozu bin ich hier?" sagt Wright.

"Ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist, dass wir das Beste für den Tauchsport tun, dass es fair bleibt, denn dafür bin ich als Kampfrichterin da: dass ich die Taucher in der Reihenfolge bewerte, in der sie bewertet werden sollten."

Im November wies das FINA-Ethikgremium Zhou an, sich bei Wright und Diving New Zealand offiziell für den Vorfall zu entschuldigen.

Wright sagt, sie habe das Entschuldigungsschreiben erhalten und es "zu schätzen gewusst", hatte aber "nicht das Gefühl, dass es etwas Persönliches war", da Zhou angewiesen worden war, es zu schicken.

Das Gremium entschied außerdem, dass nur Mitglieder des TDC während der Wettkämpfe auf das Pooldeck gelassen werden sollten und dass Zhous Position als Bureau Liaison - die traditionell damit beauftragt ist, die Ansichten des TDC an das FINA-Büro weiterzugeben - "Verwirrung, Konflikte und Zwietracht" stiftet und "entfernt werden sollte".

In seiner Whistleblower-Beschwerde, die CNN Sport vorliegt, behauptet Latimer, dass Zhou chinesische Athleten bei internationalen Tauchveranstaltungen - darunter die FINA-Weltmeisterschaften und die Diving World Series sowie die Olympischen Spiele - betreut hat, obwohl ihre Rolle Neutralität erfordert.

"Das ist absolut unethisch ... wenn man Taucher aus dem eigenen Land trainiert, verstehe ich nicht, wie man als neutrale Partei angesehen werden kann", sagt Latimer.

"Ich kann mir auch keine andere Sportart vorstellen, bei der ein Vizepräsident als Trainer auf dem Pooldeck steht und ein so offenes Interesse an den Vorgängen hat.

Seit den Olympischen Spielen ist Videomaterial aufgetaucht, das angeblich zeigt, wie Zhou chinesische Taucher bei den Spielen trainiert, und ein anderes TDC-Mitglied, Colleen Huffman, sagt, sie habe Zhou bei anderen internationalen Veranstaltungen als Trainerin erlebt.

"Oft ist sie dabei sehr subtil, aber bei den Olympischen Spielen war sie offensichtlich überhaupt nicht subtil", so Huffman gegenüber CNN Sport.

"Dass sie ihre Position innehat und gleichzeitig Trainerin ist, ist ein großer Interessenkonflikt. Es ist eine Sache, wenn sie zu Hause bei der Nationalmannschaft aushilft, aber es ist eine andere Sache, wenn sie aktiv einen Athleten bei einer großen FINA-Veranstaltung trainiert, wenn sie die Bureau Liaison ist".

In einer Erklärung, die CNN Sport zugesandt wurde, sagte TDC-Mitglied Dominique Philippopoulos, dass sie zweimal beantragt habe, Taucher aus ihrem Heimatland Südafrika bei internationalen Veranstaltungen zu trainieren, aber beide Male seien ihre Anträge von FINA-Beamten mit der Begründung abgelehnt worden, dass es sich um einen Interessenkonflikt handele.

Und das, obwohl sie aus einem Land kommt, in dem der Tauchsport klein ist und es viele Hindernisse gibt.

Laut Philippopoulos verfügt der südafrikanische Tauchverband nur über begrenzte Mittel und hat Schwierigkeiten, Auslandsreisen zu finanzieren und die Kosten für Trainer zu übernehmen.

Warum mögen Sie China nicht?

Ein dritter Vorwurf, den Latimer in seiner Whistleblower-Beschwerde erhebt, lautet, dass Zhou die Wertungsgremien absichtlich manipuliert hat, um offensichtlich chinesische Taucher zu begünstigen.

"Zwei Kampfrichter haben mir vertraulich mitgeteilt, dass sie glauben, dass sie als Strafe dafür, dass sie chinesische Taucher nicht so günstig beurteilen, wie Zhou Jihong es gerne hätte, regelmäßig nicht zu den Finals zugelassen werden", schrieb er.

"Ein Kampfrichter informierte mich, dass Zhou Jihong bei einer Weltcup-Veranstaltung im Jahr 2018 auf sie zukam und fragte: 'Warum mögen Sie China nicht?'"

Latimer zufolge hat Zhou "erheblichen Einfluss", wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Kampfrichter für Wettkämpfe ausgewählt werden.

Er beruft sich auf seine eigenen Erfahrungen als Kampfrichter bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, vor denen er nach eigenen Angaben die höchste kumulative Bewertungsnote unter den internationalen Kampfrichtern in den Jahren 2015-2016 erhalten hatte.

In seiner Whistleblower-Beschwerde behauptet er jedoch, dass er während der Olympischen Spiele als Kampfrichter "in Ungnade gefallen" sei und erst wieder für das Podestfinale der Männer eingesetzt wurde, als Mitglieder der TDC-Kommission "Zhou Jihong überzeugten", ihn wieder zu ernennen.

"Was mich und einige andere beunruhigt, ist die Tatsache, dass die zu den Finals berufenen Kampfrichter nicht immer diejenigen sind, die anscheinend am besten bewertet werden", sagt Latimer.

"Es gibt sicherlich eine Diskrepanz zwischen einigen Richtern mit sehr guten Bewertungen und sehr wenigen Ernennungen."

Die Leute sind zu Tode erschrocken".

Seit seiner Beschwerde als Whistleblower hat Latimer nach eigenen Angaben eine Antwort von der FINA erhalten, die besagt, dass der Dachverband die von ihm aufgeworfenen Fragen nicht prüfen wird, da sie bereits bei der vorherigen Beschwerde von Wright und Diving New Zealand berücksichtigt wurden.

Allerdings wurden die Vorwürfe, Zhou habe Wertungsgremien manipuliert und während der Wettkämpfe gecoacht, in der Antwort des Ethikausschusses auf die erste Beschwerde nicht direkt erwähnt.

Diese Probleme, so Latimer, werden von der FINA "unter den Teppich gekehrt".

In einer Erklärung, die CNN zugesandt wurde, sagte die FINA: "Die Berichte über Frau Jihong Zhou wurden von einem unabhängigen Gremium vollständig untersucht, das Zeugen anhörte und zu einer Entscheidung kam, die auf der FINA-Website öffentlich zugänglich ist.

"Das unabhängige Gremium kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Wettkampfergebnisse in irgendeiner Weise beeinflusst wurden, und unseres Wissens wurden keine weiteren formellen Anschuldigungen erhoben, die über das hinausgehen, was das unabhängige Gremium zuvor entschieden hat.

"Das Hauptanliegen der FINA ist zu jeder Zeit das Wohlergehen der Wassersportler und die Gewährleistung der Integrität unserer Wettkämpfe."

Latimer bezeichnet den Vorfall zwischen Zhou und Wright bei den Olympischen Spielen als "Wendepunkt" für ihn - den Moment, in dem er sich entschloss, die Beschwerde des neuseeländischen Verbandes zu unterstützen und anschließend öffentlich über das Verhalten von Zhou und seine Bedenken hinsichtlich der Integrität des Sports zu sprechen.

"Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich durch diesen Whistleblower-Prozess meinen Posten im Technischen Komitee verlieren könnte", sagt er.

"Wir haben in zwei Monaten Wahlen in Budapest [bei den Weltmeisterschaften, die am 17. Juni beginnen]. Aber für mich ist es wichtiger, diese Beschwerde zu Ende zu bringen und Maßnahmen zu ergreifen, als meine Position im Komitee zu behalten, obwohl ich natürlich gerne im Komitee bleiben und Teil des Prozesses sein würde, um sicherzustellen, dass diese Art von Verhalten nicht fortgesetzt wird."

Latimer zufolge sind die Vorwürfe gegen Zhou aufgrund ihres einflussreichen Status innerhalb des Sports nur langsam an die Öffentlichkeit gelangt.

Zhou, die "Eiserne Lady" des chinesischen Tauchsports, war 1984 die erste olympische Goldmedaillengewinnerin des Landes in dieser Sportart.

Danach führte sie Chinas Dominanz im Tauchen an und trainierte die Nationalmannschaft von 1990 bis 1997. Heute ist sie nicht nur FINA-Vizepräsidentin, sondern auch Vorsitzende des chinesischen Schwimmverbands.

"Die Leute haben eine Heidenangst, sie sind versteinert, weil sie Angst haben, ihre Position zu verlieren", sagt Latimer.

Huffman sagt unterdessen, sie fürchte um die Zukunft des Sports und die mögliche Schwierigkeit, angesichts des mutmaßlichen Verhaltens von Zhou neue Kampfrichter zu gewinnen.

"Die Leute werden nicht mehr richten wollen. Sie werden es einfach nicht tun", fügt sie hinzu.

"Wir haben schon jetzt Probleme, Richter zu finden, vor allem aus der Region Südamerika. Alle Richter aus dieser Region sind in die Jahre gekommen, und die neuen Richter, die zu uns kommen, hören nur Schlechtes über sie, wie gemein sie ist, wie einschüchternd sie ist. Wer will das schon erleben?"

Wright sieht ihren nächsten Aufgaben als Kampfrichterin optimistisch entgegen und lässt sich von den Ereignissen bei den Olympischen Spielen nicht entmutigen. Sie wird bei den Weltmeisterschaften im Juni und bei den Commonwealth Games in Birmingham, England, im Juli als Kampfrichterin tätig sein.

Zhou wird wahrscheinlich bei den Weltmeisterschaften dabei sein, aber das bereitet ihr keine allzu großen Sorgen.

"Was in der Vergangenheit liegt, liegt in der Vergangenheit", sagt Wright. "Ich glaube wirklich, dass ich mich für Vergebung entscheide, dass ich mich entscheide, einfach weiterzumachen und das zu tun, was ich liebe."

Das CNN-Büro in Peking trug zur Berichterstattung bei.

