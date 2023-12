Shohei Ohtani schenkt Porsche an Frau von Dodgers-Teamkollege Joe Kelly, der seine Trikotnummer 17 abgab

Das auffällige Geschenk folgte auf Ashley Kellys virale Social-Media-Kampagne #Ohtake17, mit der sie den zweifachen MVP der American League ermutigte, beim Team ihres Mannes zu unterschreiben.

Die Dodgers posteten die Enthüllung ihres neuen Fahrzeugs am Samstag auf X, als es vor dem Haus der Kellys abgestellt wurde.

"Es gehört dir. Von Shohei, er wollte dir einen Porsche schenken", heißt es in dem Clip, während sie sich ungläubig den Mund zuhält.

Bevor Ohtani dem Team zugesagt hat, hat Ashley Kelly im Internet enthusiastisch für ihn geworben und ist sogar so weit gegangen, ihren 7 Monate alten Sohn ShoKai zu nennen, um ihn zu unterstützen.

Der japanische Sportler hat am 11. Dezember einen historischen 10-Jahres-Vertrag über 700 Millionen Dollar mit den Dodgers unterzeichnet.

Auch Joe Kelly hat laut MLB.com kürzlich einen neuen Einjahresvertrag über 8 Millionen Dollar mit dem Major League Baseball-Team unterzeichnet.

Die Frau des Relievers bot Ohtani jedes Kleidungsstück und jeden Artikel der Dodgers mit der Nummer 17 an, den sie besaßen.

In einem ihrer Social-Media-Posts vom 8. Dezember zeigt sie alle Gegenstände, die sie im Austausch für Ohtanis Dodgers-Verpflichtung angeboten hat. "Ich habe deine Mutter bereits zum Mitnehmen, also ist alles in Ordnung", sagte Ashley Kelly, während sie ein Dodgers-Trikot mit der Nummer 17 und dem Aufdruck "Mama" auf der Rückseite hochhielt.

Nachdem Ohtani bei der Mannschaft ihres Mannes unterschrieben hatte, postete Kelly ein weiteres Video, in dem sie aufgeregt die gesamte Ausrüstung der Familie mit der Nummer 17 über ihren weihnachtlich geschmückten Vorgarten schmiss, zur Melodie von Whams "Wake Me Up Before You Go-Go".

Ohtani trug die Nummer 17 bereits in den sechs Jahren, in denen er für die Los Angeles Angels spielte , berichtete die CNN-Tochtergesellschaft KABC.

