Shohei Ohtani macht es Babe Ruth 1919 gleich und schreibt mit seiner Pitching-Leistung in Boston Geschichte

Der Zwei-Wege-Superstar warf beim 8:0-Sieg der Los Angeles Angels gegen die Boston Red Sox sieben punktelose Innings mit 11 Strikeouts, aber es gab noch eine weitere Leistung in diesem Spiel, mit der der japanische Star den Weg einer Baseball-Legende beschritt.

Bei seinem ersten Start als Pitcher im Fenway Park - der berühmten Heimat der Red Sox - schlug Ohtani als erster Starting Pitcher auf einem der ersten vier Plätze in einem Spiel im Stadion, seit Babe Ruth dies am 20. September 1919 tat.

Auch auf der Platte war Ohtani erfolgreich - er erzielte 2 von 4 Punkten und einen RBI-Single im achten Spielabschnitt.

Angels-Manager Joe Maddon nannte Ohtanis Fähigkeiten "überirdisch".

"Ich hoffe, du fängst nicht an, das für selbstverständlich zu halten. Als ob es ein alter Hut wäre", sagte Maddon zu den Medien. "Es ist einfach so ungewöhnlich. Es ist außergewöhnlich, auf diesem Niveau dieses Spiels."

Beim Sieg gegen Boston warf Ohtani mit 99 Würfen so viele wie noch nie in dieser Saison und stellte mit 29 Swings and Misses einen neuen Karrierehöchstwert auf, der zuvor bei 26 lag.

Nach Angaben der MLB sind 29 die zweitmeisten Swings und Misses in der Geschichte der Angels seit 2008.

Nach dem Spiel wurde der AL MVP von 2021 nach seiner Erfahrung in Fenway gefragt: "Das ist einer meiner Lieblings-Ballparks. Ich habe mich darauf gefreut, hier zu pitchen, und ich hatte das Gefühl, dass es einen wirklich guten Eindruck bei mir hinterlassen hat."

Ohtani warf 81 seiner 99 Pitches für Strikes, ebenfalls eine Karrierebestleistung.

"Er ist der beste Spieler der Liga", sagte Red Sox-Pitcher Rich Hill. "Ich denke, da sind sich alle einig.

"Es ist schon etwas Besonderes, wenn so jemand auftaucht. Ich denke, jeder sollte das, was wir hier sehen, wirklich zu schätzen wissen, denn so etwas haben wir seit 100 Jahren nicht mehr gesehen, und wir werden es vielleicht in den nächsten 100 Jahren nie wieder sehen."

Quelle: edition.cnn.com