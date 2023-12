Höhepunkte der Geschichte

Sergio Garcia über sein "bestes Jahr überhaupt" und die erfolgreiche Partnerschaft mit seiner Frau

Sergio Garcia gewann im April sein erstes Major

Der Spanier heiratet im Sommer seine Frau Angela

Das Paar erwartet nächstes Jahr sein erstes Kind

Es gab 73 gescheiterte Versuche, ein großes Turnier zu gewinnen - vier zweite Plätze, 12 Top-Fünf-Platzierungen, 22 Top-10-Platzierungen - und damit 18 Saisons, in denen es so war, wie es hätte sein können.

In einem seiner verletzlichsten Momente sagte er der Welt, dass er nicht das Zeug dazu habe, eines der vier großen Golfturniere zu gewinnen.

"Ich bin nicht gut genug", sagte er vor fünf Jahren. "Ich habe nicht das, was ich haben muss. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich um den zweiten oder dritten Platz spielen muss."

Er war auf dem besten Weg, der talentierteste Spieler zu werden, der nie einen der größten Preise im Golfsport gewonnen hat.

Doch dann fand der Spanier die Liebe, und seine Zufriedenheit abseits des Golfplatzes zeigte sich an einem herrlichen Sonntag im April in Augusta, wo fast zwei Jahrzehnte des Herzschmerzes im Golfsport ein Ende fanden.

Das beste Jahr aller Zeiten

Garcia, der in jungen Jahren als Wirbelwind "El Nino" bekannt war, widerstand am letzten Tag einer Aufholjagd von Justin Rose und sicherte sich das Masters in einem knieumspielenden Playoff für seinen ersten Major-Titel.

Selbst nachdem er in der letzten Runde ein Bogey auf der 10 und 11 gespielt hatte und auf der 13 einen Baum erwischte. Selbst als die Zuschauer eine weitere Garcia-Implosion erwarteten, zeigte der 37-Jährige eine neu gefundene, Zen-artige Ruhe.

Es war einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres. Die Bedeutung des Sieges war so groß, dass der ehemalige Weltranglistenerste Rory McIlroy weinte, als sein Freund schließlich den glamourösesten Preis des Golfsports errang.

Ein weiterer Sieg folgte in einem Jahr, das die Nummer 11 der Welt als "definitiv das beste Jahr aller Zeiten" bezeichnet.

Er beendet das Jahr 2017 mit drei Turniersiegen - dem Dubai Desert Classic, dem Masters und dem Valderrama Masters - sowie drei Top-10-Platzierungen und Einnahmen von mehr als 3 Millionen Dollar allein auf der PGA Tour.

Während seiner Erfolge im Jahr 2017 war Garcias Frau Angela, die erst seit vier Monaten verheiratet ist, an seiner Seite.

Auf die Frage, welchen Beitrag seine Frau zu seinem Erfolg geleistet hat, antwortet der baldige Vater gegenüber Living Golf: "Es ist schwierig, nur eine Sache zu nennen.

"Aber sie hat viel Liebe, Gelassenheit und Selbstvertrauen mitgebracht, und sie wird ein wunderschönes kleines Mädchen zur Welt bringen, das ist einfach fantastisch.

Das wettbewerbsfähige Paar

Für das frisch verheiratete Paar war es sowohl auf als auch abseits des Golfplatzes ein ereignisreiches Jahr.

"Ich denke, es ist mehr, als wir zu Beginn des Jahres erwartet haben", erklärt Angela, eine ehemalige College-Golferin und Sportreporterin.

"Mit dem Masters-Sieg hat natürlich alles angefangen, und dann haben wir im Sommer geheiratet und kurz darauf erfahren, dass wir ein Baby bekommen werden. Es war einfach unglaublich.

"Sergio sagt gerne, wenn er abseits des Golfplatzes glücklich ist, fällt es ihm leichter, auf dem Platz glücklich zu sein, und das macht durchaus Sinn.

"Es ist klar, dass alles, was man beruflich macht, schwieriger wird, wenn man in seinem Leben Turbulenzen hat."

Verständnisvoller Partner

Sie fügt hinzu: "Unsere Beziehung ist großartig, denn wir lachen viel, wir haben viel Spaß, wir sind uns sehr ähnlich und doch sehr unterschiedlich, und es scheint zu funktionieren.

"Ich bin sehr wettbewerbsorientiert, und ich glaube, dass Sergio das oft sieht.

"Ich bin genauso wettbewerbsorientiert wie er, in gewisser Weise sogar noch mehr, und ich glaube, dass wir einfach das Beste aus uns herausholen, und er hat mir gesagt, dass ich das Beste aus ihm heraushole, und er holt sicherlich das Beste aus mir heraus, und ich meine, was kann man mehr von der Person erwarten, mit der man den Rest seines Lebens verbringt?

In einem Sport, der das ganze Jahr über Reisen rund um den Globus beinhaltet, ist es hilfreich, einen verständnisvollen Partner zu haben, sagt Garcia.

Mit einem Vater, der ein All-American Quarterback am College war, einem Großvater, der ein gefeierter Highschool-Football-Trainer war, und einem Cousin, Drew Brees, der Quarterback der New Orleans Saints ist, weiß Angela die Opfer und Mühen zu schätzen, die ein Sportstar bringen muss.

"Es ist sehr wichtig, weil sie weiß, was für ein Leben wir führen und dass es nicht einfach ist", sagt Garcia.

"Für uns (Golfer) ist es viel einfacher, weil wir daran gewöhnt sind, aber für unsere Partner ist es nicht einfach, überall hin zu reisen und nicht das Gefühl zu haben, ein richtiges Zuhause zu haben und solche Dinge.

"Ich glaube, wir zollen ihnen nicht genug Anerkennung für alles, was sie tun. Also, ja, sie ist großartig."

Inspirierende Worte

Garcia, dessen Vater sein Trainer ist, räumt ein, dass alle in seinem Team - "mein Vater, meine Frau, meine Mutter, mein Bruder, meine Manager, mein Caddie, meine Freunde, meine Schwiegereltern" - eine Rolle in seinem brillanten Jahr gespielt haben, aber er dankt auch seinem Profikollegen Henrik Stenson für seinen Beitrag zu seinem Masters-Sieg.

Im Jahr 2016 gewann der damals 40-jährige Schwede die Open Championship und holte sich mit einer rekordverdächtigen 63er-Runde seinen ersten Major-Titel.

Aber es war nicht die Tat selbst, die Garcia inspirierte, sondern die weisen Worte, die Stenson nach seinem Sieg sprach.

Sergio Garcia: Vom Fast-Mann zum Masters-Champion

Der Spanier erinnert sich an den Austausch und sagte: "Als ich [Henrik] danach in der Schweiz sah, kam er nach dem Sieg bei den Open, der unglaublich war, und ich gratulierte ihm und sagte ihm, wie sehr wir uns für ihn freuen.

"Und eines der ersten Dinge, die er zu mir sagte, war: 'Ich bin 40, du bist 36, du hast noch 16 Majors vor dir, bevor du 40 bist', du hast also noch viele Chancen...

"Ich weiß nicht, ob ich das brauchte oder nicht, aber es hat definitiv geholfen.

"Natürlich werde ich nicht sagen, dass ich deswegen das Masters gewonnen habe, aber wenn es von jemandem kommt, den du respektierst, der ein Freund von dir ist, der schon so oft dabei war, der es nicht geschafft hat und es schließlich doch geschafft hat - wenn dir so jemand das sagt, dann trifft es dich genau auf diesen Muskel hier [gemeint ist sein Herz], also hat es definitiv viel bedeutet."

Angesichts der bevorstehenden neuen Saison und der lebensverändernden Auswirkungen der Vaterschaft gibt sich Garcia nicht damit zufrieden, über die erfolgreichen 12 Monate nachzudenken. Er will sein Spiel weiter verbessern.

"Ich habe Anfang nächsten Jahres ein größeres Turnier vor mir, wenn das Baby da ist, und wir freuen uns schon sehr darauf.

"Ich hoffe, dass ich so gesund wie möglich bleibe und versuche, mich weiter zu verbessern und mir selbst immer wieder Chancen zu geben.

"Das ist das Ziel, weiterzumachen. Das ist nicht leicht zu erreichen, aber es gibt Bereiche, in denen ich mich noch verbessern kann.

"Ich denke, dass ich mich mental noch verbessern kann, und wenn ich mental noch ein bisschen besser werde, wenn es um das Golfspiel geht, wird mir das helfen, die ruhige Stimmung, die ich dieses Jahr erlebt habe, noch ein bisschen besser zu erreichen."

Quelle: edition.cnn.com