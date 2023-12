Sergio Aguero wechselt zum FC Barcelona und der spanische Klub beginnt mit der Erneuerung seines Kaders

Sergio Aguero wird von Manchester City zu Barca wechseln, wenn sein aktueller Vertrag am 1. Juli ausläuft, teilte der spanische Verein am Montag mit.

Der 32-Jährige, der als einer der besten Spieler in der Geschichte der Premier League gilt, hat bis zum Ende der Saison 2023 unterschrieben und eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro (122 Millionen Dollar).

Der Vertrag wurde zwei Tage nach der Niederlage von Manchester City im Finale der Champions League gegen den FC Chelsea unterzeichnet.

Der argentinische Superstar postete auf Instagram Fotos von sich in einem Barcelona-Trikot mit der Bildunterschrift: "Mit dem gleichen Engagement und der gleichen Leidenschaft wie immer, jetzt Barça. Lang lebe Barcelona."

In Barcelona wird Aguero mit seinem Nationalmannschaftskollegen Lionel Messi zusammenspielen, der als einer der größten Fußballer aller Zeiten gilt und auch Patenonkel seines Sohnes ist.

"Es ist eine große Freude, denn seit ich ein Kind war, und jetzt erst recht mit Messi, denke ich, dass Barça der beste Verein der Welt ist", sagte Aguero in einer am Montag vom Verein veröffentlichten Erklärung.

"Jeder Spieler, der die Chance erhält, bei Barça zu spielen, wird sich bewerben. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um dem Verein zu helfen, große Dinge zu gewinnen.

Barcelona präsentierte Aguero am Montag zusammen mit dem neu gewähltenPräsidenten Joan Laporta und anderen Führungskräften.

"Wir haben dich mit einem Tango willkommen geheißen, einem sehr aufregenden Tanz, genau wie du, denn wir wissen, dass du viele Tore für Barça schießen wirst", sagte Laporta in der Erklärung.

Barça gewann im April die Copa del Rey gegen Athletic Bilbao, wurde aber in der Liga Dritter und schied in der Champions League im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain aus.

Aguero kam 2011 von Atletico Madrid zu City und gewann fünf Titel in der Premier League, einen FA Cup und sechs Ligapokale.

Der Argentinier ist mit 260 Toren in 390 Spielen der beste Torschütze aller Zeiten bei City, hatte aber in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen und kam in der vergangenen Saison nur auf 12 Einsätze in der Premier League, in denen er vier Tore erzielte.

An der Seite von Spielern wie Vincent Kompany und David Silva trug Aguero dazu bei, eine neue Ära des Erfolgs für den Verein einzuläuten, der von der Abu Dhabi United Group mit umfangreichen Investitionen unterstützt wurde.

Unvergessen ist sein dramatischer Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen QPR im Jahr 2012, der Manchester City den ersten Meistertitel seit 44 Jahren sicherte.

Aguero konnte seiner Mannschaft jedoch nicht zum Gewinn der begehrten Champions League verhelfen. Bei der 0:1-Niederlage gegen Chelsea im Finale am Samstag spielte er nur 20 Minuten.

Barcelona gab außerdem die ablösefreie Verpflichtung des Verteidigers Eric Garcia von Manchester City bekannt, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben hat. Der Verein setzte die Ausstiegsklausel des Spielers auf satte 400 Millionen Euro (489 Millionen Dollar) fest.

Buyout-Klauseln sind in Spanien weit verbreitet und laut Sportanwalt Daniel Geey ein obligatorischer Bestandteil der meisten spanischen Verträge, obwohl sie nicht unbedingt den wahren Marktwert eines Spielers widerspiegeln.

"Der Spieler muss sich im wahrsten Sinne des Wortes zu der vereinbarten Summe aus seinem Vertrag 'herauskaufen', obwohl in der Praxis der kaufende Verein den Betrag über den Spieler bezahlt", so Geey.

Der 20-jährige Garcia war von 2008 bis 2017 Teil von Barcelonas berühmter Akademie, bevor er zu Manchester City wechselte.

Der Spanier, der zusammen mit seinen neuen Teamkollegen Jordi Alba, Sergio Busquets und Pedri in den Kader für die Europameisterschaft 2020 berufen wurde, kam in der vergangenen Saison nur auf 12 Einsätze für City.

Ben Church und Jack Guy von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com